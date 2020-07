Video: “El Señor Barriga” reveló la verdad detrás de la escena en la que “El Chavo” le corta el pelo a “La Chilindrina”

Edgar Vivar, quien le dio vida a “El Señor Barriga” en el “Chavo del 8” se ha mostrado un tanto nostálgico en sus redes sociales y ha recordado algunos momento de los más icónicos de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños. Como hace algunos días habló de “Vacaciones en Acapulco” y dio detalles inéditos de esos capítulos, ahora develó uno de los más más grandes misterios de una escena protagonizada por “La Chilindrina”.

Se trata de un episodio en la que “El Chavo” aparece jugando en el interior de una peluquería junto a la hija de “Don Ramón” (María Antonieta de las Nieves), quien le pide un corte de pelo, y con “Quico” (Carlos Villagrán), que solicita la aplicación de shampoo.

Siguiendo la corriente a su vecino, “La Chilindrina” se sienta una de los sillones y comienza a leer un diario y a charlar, mientras que “El Chavo” agarra las tijeras y le corta el pelo a la joven. La escena quedó en la historia por la reacción de María Antonieta de las Nieves, que al notar que el corte fue real aparece desencajada y sin entender por qué Gómez Bolaños había hecho eso.

“Chavo, me cortaste mi pelito de a de veras”, le dice ella en el episodio. A lo que el niño huérfano de la vecindad le contesta: “Estamos jugando de a de veras”. Preocupada por el reto que “Don Ramón” le iba a dar, “La Chilindrina” comienza con su característico llanto. “Te voy a acusar con mi papá que me dejaste pelona...Mi pelito tan bonito”, se le escucha decir. “Ya cállate, no sabes hacer otra cosa más que chillar”, termina el momento.

Aunque la escena no parece tener ningún truco visual, fueron años en los que a los fanáticos les quedó la duda acerca de su veracidad. Y fue Edgar Vivar quien echó luz sobre el asunto a responderle en Twitter a una seguidora que tenía esa duda.

“Siempre he tenido la duda de si el corte de pelo en este capítulo fue real. ¿Usted lo sabe?”, preguntó una usuaria que veía en su televisor ese episodio. Citando el mensaje, el actor respondió: “Sí, lo fue”.

La respuesta de “El Señor Barriga” logró más de 75 mil ‘likes’ y cientos de comentarios que le agradecían haber develado el dato. Según los más fanáticos de la serie mexicana, el corte de cabello de La Chilindrina marcaría un cambio de look en el personaje ya que en los primeros capítulos del programa de 1971 la niña lucía un pelo largo.