Víctor Di Nasso celebra los 30 años de Chapote en el Quintanilla

“Yo soy un payaso”, afirma Víctor Di Nasso quien es conocido en la escena mendocina y latinoamericana por su humor y su estilo propio dentro del clown.

Y desde pequeño nació su amor por la figura del payaso, con su admiración a los íconos de la televisión como Gabi, Fofó y Miliki, o Firulete y Cañito, fue que de a poco creó a Chapote, uno de los personajes más emblemáticos de su camino escénico y que se transforma en su alter ego.

Hoy, ese payaso de nariz roja y grande, pelos parados y traje a rayas cumple 30 años de vida y lo celebrará con una función especial en el teatro Quintanilla.

Del juego a ser referente del clown

En triple rol, Víctor Di Nasso escribe, dirige e interpreta a Chapote y su derrotero, que fue mutando a lo largo del tiempo, cobrando una personalidad única que se distingue entre los personajes del clown y logra la empatía de niños y adultos.

Con él, el actor recorrió diferentes escenarios de Latinoamérica convirtiéndose en uno de los pocos artistas que continuó y alimentó el género del clown en Mendoza y la región. A través del feedback permanente con la platea, Chapote desanda diferentes rutinas de circo y parodia personajes de cuentos infantiles, con un particular humor ácido y cercano para que el público se divierta de principio a fin.

“En esta función voy a estar solo en el escenario sin invitados. Será una especie de auto homenaje en vida, recordando todo lo de Chapote y haciendo un raconto de lo que vivió en estos treinta años. Con un par de cosas que estaban sueltas que no suelo hacer, además de juegos con el público y supongo que alguna de las situaciones interactivas que siempre tengo, donde armo algún personaje como Blancanieves, Caperucita Roja o Los tres Chanchitos, que los comparto con el público”, cuenta Víctor Di Nasso sobre este espectáculo aniversario que propone más de una hora de risas, canciones y juegos.

Un dato de color será el cierre del show, en el que preparó treinta pasteles para que la platea sea parte de la tradición y le tire un pastel por cada año de vida.

“La idea es que me den los 30 pastelazos en vivo, que van a ser repartidos entre los 20 primeros que compraron la entrada y elegiré diez más. Porque en el festejo de los 25 hice un video con distintas personalidades o famosos, que me dieron un pastelazo y después lo compile todo en el video. En esta ocasión va a hacer en vivo y que el público lo haga. Es un broche bien de cumpleaños como para finalizar el espectáculo”.

-¿Esa concepción de la que nació Chapote cambió con el tiempo o mantiene la esencia?

-A nivel energético sigue siendo el mismo. Nació de mi admiración por Gaby Fofó y Miliki, Firulete, los Payasos que vi en el Circo que estaba detrás de mi casa. Ese sigue siendo el lugar a donde quiero llegar con Chapote, ese lugar de payasos gigantes. Quizá se fue modificando en la forma y también Chapote sobrevivió porque creció y cambió. Adquirió humor ácido, sumó mis ideas, mis gustos, incluso haciendo cosas que no me animo a hacer, las hace él. Por ejemplo él es más atrevido en el coqueteo, el acercamiento a las mujeres, con solo una mirada logra conquistar la simpatía o sonrisa del otro. Ese juego me lo permite Chapote y se lo envidio (ríe). Es mi alter ego, al igual que Marita Parangachuli son mis dos grandes personajes. Siento que es como agarrar distintos instrumentos internos y lo puedo expresar.

El personaje de Víctor Di Nasso cumple tres décadas de vida.

-De todas las experiencias que viviste con el personaje, ¿cuál te marcó?

-Son muchos los recuerdos, las memorias de todo lo vivido. En cuanto a encuentros, el año pasado pude hacer una charla online con Fofito y creo que no tomé dimensiones de eso, porque dentro del mundo del payaso es como haber hablado con uno de Los Beatles. Y esas dimensiones son difíciles de explicar a la gente fuera del mundo artístico. O conocer a Chespirito y recibir una carta de él, valorando lo que hago y agradeciendo la carta que le envié.

A nivel escena quizá cuando participé del Festival Circuba, porque estando allá y en plena función necesitaba una persona del público y comenzó a subir toda la gente de la platea al escenario. Entonces medio desesperado bajé del escenario para ver qué hacía con toda esa multitud que me cambió el número. Pero estuvo buenísimo porque jugué con todos arriba del escenario y salió mejor de lo que pensé.

-¿Cómo tomas la idea de ser un referente del clown en Mendoza?

-Hace un par de año me di cuenta esto de ser un referente. Porque caí en la cuenta de todo el camino recorrido, y a tomar consciencia de ese lugar. Yo lo hago porque a mí me gusta y darme cuenta de esos logros es un halago que me animó a creer más. Y cuando comencé con Chapote nunca pensé en esto de planearlo en el tiempo y que permanezca como un personaje para todo el camino. Comencé haciéndolo para fiestas de cumpleaños cuando era estudiante de teatro y fue quedando el payaso, porque yo soy payaso. Fue encontrarme con ese lugar y sacarlo de una forma artística.

Se da algo muy especial con la figura del payaso. Por ejemplo, he ido a México y no tuve que cambiar ningún chiste, porque lo que hago es universal. Y me da esa libertad que tiene el payaso, de hacer lo que quiera, y a veces provoca miedo e incertidumbre de lo que va a hacer.

La Ficha

CHAPOTE 30 AÑOS

Día y hora: hoy, a las 18.

Lugar: Teatro Quintanilla (plaza Independencia).

Entrada: $400. En entradaweb.com.ar y boletería.