Víctor Di Nasso celebra los 15 años de Risa Maestra en el Teatro Independencia

Allá por el 2005, Víctor comenzaba a darle vida a su unipersonal que lo acompañaría durante gran parte de su carrera. Si bien hacía tiempo había dado sus primeros pasos en el teatro, su alter ego que da vida a Marita Parangachully se volvió parte de él y su carrera teatral.

Este año, en medio de tantos conflictos e imposibilidad de los actores por llevar adelante su profesión, poder celebrar los 15 años de su personaje ha sido un mimo para el reconocido artista mendocino.

“A medida que nos acercamos a la fecha, se me van acumulando emociones que estoy tratando de escabullir pero es un año muy particular por la pandemia y todo lo que deriva, la falta de teatro, la falta de arte, la falta de subirnos a un escenario. Es una emoción enorme volver a escena, poder festejar estos 15 años de Risa Maestra y en el Teatro Independencia, son muchas emociones juntas, debo tener un nudo marinero en la garganta pero hacer lo posible para que no me gane (ríe)”, expresa.

Esta noche a partir de las 21 en el Teatro Independencia, se abren las puertas nuevamente al humor y la posibilidad de disfrutar del arte cara a cara. Las entradas se adquieren a través de www.entradaweb.com.ar

Con esta oportunidad de poder celebrar su obra y más en un espacio cultural tan importante como lo es el Independencia, el actor explota de satisfacción por volver a lo que tanto esperaron los artistas durante el año.

“La empecé en 2005 en Los Angelitos y 15 años después estoy festejándolo en el Teatro Independencia en un año muy particular y habiendo pasado por teatros, salas, escuelas, casas, por Argentina, Chile, México. Es mucha emoción volver y poder hacer función en el teatro de los mendocinos, estoy feliz de esta posibilidad de lograrlo y llevarlo a escena en ese teatro que conozco desde mi época de la escuela de teatro. Nunca unipersonal, siempre en elencos, así que las expectativas y emociones son grandes.”

Así se expresa el actor y clown mendocino, que durante estos meses lejos de los escenarios comenzó a desarrollar su arte a través de la virtualidad, aunque asegura que jamás se sentirá la misma vibra que en vivo y en directo.

“El personaje de la maestra me permitió conectarme en internet con la gente, hacer Tik Tok, hacer videos, hacer vivos, y poder desarrollar el personaje. Así que esta vuelta, que si los hago reír la risa será en el momento y no tengo que esperar a ver si se ríen o no en una ventanita de zoom, es maravilloso”, cuenta.

Y con pocas esperanzas de que la situación mejorara este 2020, el actor se llevó una sorpresa inmensa al poder llevar adelante este tan importante aniversario. “Yo ya daba por descartado que no se iba a hacer el festejo de los 15 años, si se hacía iba a ser para el año que viene y ni hablar de hacer una función en vivo y menos en el Independencia, así que cuando me dijeron que podía fue una alegría enorme, no lo podía creer.”

Apostando a que la situación de los artistas mejor paso a paso, ya comienza a sembrarse la expectativa de qué le depara al futuro teatral. “Estoy feliz y con la esperanza que de a poco podamos volver a los shows en vivo y esperando que dentro de poco puedan ser salas completas, sin protocolo y sin miedo, que podamos besarnos y sacarnos fotos sin temerle a nada.”

- Has pensado si este aniversario, ¿Dará fin a este personaje o será un nuevo comienzo, con nuevas ideas?

No lo veo como un fin, me parece que tanto Chapote, mi clown, como Marita Parangachully que es el personaje de la maestra son mis grandes alter ego y los dejaré de hacer cuando ya no pueda hacerlos más. Hay algo en ellos que me representa, me identifican, me dejan hacer cosas que quizás yo no podría hacer. Es mi manera de relacionarme, de liberar mi don, de hacer reír y lo voy a seguir haciendo. Me pasa que ellos van evolucionando, se van agregando cosas, el espectáculo del 2005 no es el de ahora, ha pasado mucho tiempo y ha habido mucha metamorfosis en el espectáculo, incluso hay un Risa Maestra 2 y Risa Maestra 3.

- Este año los maestros han cumplido un rol fundamental en el país y el mundo, ¿Habrá homenaje respecto a ellos y este año atípico?

Con este espectáculo, si bien mi personaje es una maestra, no digo que así son ellas o esta es su manera de ser. Es mi personaje, mi identificación y mi juego. Hay muchos que les hace acordar a las maestras, este personaje tiene que ver con lo que he vivido con mi madre, mi tía, mis maestras pero también un homenaje a todos los que sentimos que hemos tenido maestras, no necesariamente docentes sino un padre, amigo, tía que vos identificas y a la cual seguís por sus consejos o manera de ser. El show en sí es un homenaje a las maestras y maestros, en la obra obviamente estará reflejado el homenaje a los grandes maestros que hemos tenido en este año súper atípico.

- ¿Habrán nuevos actos o segmentos para el show?

Va a haber algo de este año, haré una referencia a esto tan súper mega atípico que tanto afecto a la salud como a la educación, especialmente con todo el desafío de salir adelante sin los medios, conocimientos y sin estar preparados, salir a transmitir la educación vía online y todo lo que eso conlleva, todo el caos, humor, tristezas que produjo eso.

- ¿Cómo viviste estos meses de aislamiento?

Este año ha sido en general para los artistas bastante heavy, malo para el mundo, la salud, los médicos, enfermeros, la gente, hubo muchas muertes, tristeza, aislamiento y los artistas no hemos quedando afuera de eso. Fuimos los primeros en cerrar las funciones y los últimos que estamos abriendo con muchas limitaciones. Yo no solo vivo de esto económicamente sino que mi alma vive de esto, el no hacerlo fue momentos oscuros, lindo, hacer catarsis por las redes fue una manera de estar vivo, estar en contacto con la gente. Incluso la plata, hacia gorra virtual y he recibido, eso lo voy a agradecer por siempre, que quizás no tenían o no sabían cómo y me hacían llegar igual.

Su clown Chapote, la otra cara de Víctor Di Nasso.

- ¿Hubo tiempo e ideas de proyectar nuevos trabajos?

Ha sido un año difícil, he pasado por todas las etapas como todos, de alegría, tristeza, depresión, efervescencia total. Más allá de la pandemia, todo artista siempre está proyectando lo próximo y lo que viene, en mi caso a dónde va a ir Marita, estamos todo el tiempo en eso, proyectando. En un momento era obligación, había que pensar había que hacer, había que generar pero me parece que era mucha presión.

- ¿Qué tan necesaria es la “Risa Maestra” en tiempos como los que corren?

Todavía no está puesto en el cronograma de salud pero se lo va a poner a Risa Maestra en las dosis de las personas que tienen que ponerse. No solo la dosis de la vacuna ya sea la rusa, la china, la norteamericana o la que sea, entre la primera dosis y la segunda todas las semanas van a necesitar dosis de Risa Maestra para estar mejor.

Reírse sana, reírse cura, reírse ayuda, está visto clínicamente, bilógicamente es así. La risa ayuda, despeja, cura y llega a lugares a donde la medicina no llega. Por algo dicen que la risa sana el alma, y es por eso que la obra trata de hacer eso, un homenaje a las maestras y un brindis de humor, sanación mediante la risa. Chaplin dijo: “Un día sin reír es un día pedido” y Risa Maestra te da una dosis que te vas a quedar una semana comentando y hablando de las locuras que ha hecho.

La ficha

Risa Maestra: aniversario de sus 15 años. Lugar: Teatro Independencia. Horario: 21 horas. Entradas: $300. En www.entradaweb.com.ar