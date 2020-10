Vicentico en streaming: se presenta como solista con algunos temas de su nuevo disco

Uno de los grandes artistas nacionales que no podía quedarse sin dar un show por streaming es Vicentico, sobre todo, teniendo en cuenta que está en pleno proceso de nuevo disco y que -según él mismo asegura- tiene muchas ganas de tocar con su banda.

Los videos de “Freak”, “No tengo” y “Cuando Salga” ya están en Youtube y son los tres cortes principales del próximos disco que aún no tiene fecha de salida.

En diálogo con Los Andes habló de la cuarentena, la tristeza y el humor que son parte de su vida, lo que trae su nueva producción y el espectáculo que estará presentando mañana a las 21, en el ciclo “Se siente en casa” desde el Movistar Arena.

Durante el día del show, a través de una cuenta de Instagram especial, tendrán la oportunidad de acceder a material exclusivo, ser parte del detrás de escena del show, visitar y recorrer el camarín junto con los artistas, además de participar en distintas trivias y sorteos.

El ciclo cuenta con una puesta tecnológica imponente y una producción de calidad diseñada especialmente para aportar dinamismo, versatilidad y capacidad de interacción con el público. La planta de luces estará compuesta por más de 140 equipos y se colocarán 150 metros de pantallas LED en el escenario. Además, se dispondrá de un set de 5 cámaras HD, 2 cámaras robóticas y una grúa – la cual jugará con distintos planos y vuelos- que permitirán contextualizar el show al espectador, como si estuviese allí presente, generando así, una experiencia diferente para toda la audiencia.

Durante la transmisión de los shows, todos los interesados podrán realizar donaciones a Cruz Roja Argentina para apoyar sus acciones en respuesta al COVID-19.

-¿Primera vez en un streaming?

-La verdad que segunda vez porque toqué en el Cosquín Rock, pero es cierto que es una cuestión nueva. Además este es un concierto mío solo.

Desde que empezó la cuarentena toqué también en una experiencia que hizo Mercado Libre que se llamó “Codo a codo”, pero que no fue en vivo, y ahora esto. Así que estoy muy emocionado.

-¿Es complicado estar en el arena?

-Si y no. En realidad lo que tiene tocar sin gente es que para mí me voy a juntar a tocar con mis amigos después de un montón de tiempo con lo cual eso ya es un re programa para lo que estamos viviendo, encerrados hace seis meses y sin hacer nada. Juntarse con amigos a hacer música es un re mil programa y encima como no hay gente mirando no hay presión y va a ser transmitido. Ojalá eso que vamos a vivir nosotros se transmita y se entienda del otro lado, porque estamos re contentos de poder hacer un show y poder tocar un rato. No ensayamos casi nada porque no se puede y eso también lo hace copado.

-En septiembre salió en video del tema “Cuando salga”, creo que no hay tema más acertado de la pandemia.

-La canción la escribí mucho antes y la grabé el año pasado. Nada que ver con ninguna pandemia ni cuarentena ni nada. La canción que yo escribí habla más de un anhelo de libertad mental, no es una cuestión física ni una prisión real. Es un anhelo de conocimiento, de alguna cosa que ilumine, alguna verdad.

Sin embargo va desde un anhelo de algo espiritual hasta lo más prosaico que es salir a la calle.

La canción forma parte de un disco que lo tengo terminado, pero no lo saqué todavía. La canción anterior que salió es un tema de Nina Simone que se llama “Ain’t got no” que sería “No tengo” y habla todo el tiempo de que lo único que tenemos es nuestro sentimiento guardado y eso es lo que somos. Todo el disco está girando en torno a esa cuestión.

“Caminar bajo el sol”, dice la canción “es lo único que quiero” es eso, de verdad. Por supuesto que como todos tengo deseos de cosas, pero la verdad es que lo único que me importa realmente es eso: que la gente que yo quiero tengan salud y punto. Lo que tiene de raro este momento es que nos acerca a lo que de verdad es importante. Entiendo que hay gente que la pasa horrible y que es muy doloroso. Pero a la vez es un momento muy cierto, donde las cosas que pasan son reales y nos acerca mucho a decidirnos por lo que queremos.

- Entre los temas de tu nuevo disco está “Freak”, que es como el Vicentico más visceral, que va desde un freak hasta un romántico.

- Yo creo que estoy dando vueltas alrededor de lo mismo. No cambio demasiado, aunque con el tiempo uno va encontrando maneras más certeras de decir las cosas. Lo que decís del romanticismo es que en realidad me interesa más el género romántico más oscuro, como el de Unamuno. Y en algún sentido “Freak” tiene eso que es estar jugado en un amor en su versión más amplia, no solamente entre parejas. Sino el amor como forma de vida y como uno se relaciona con el mundo, con la naturaleza y con uno mismo. Eso es lo que me lleva adelante.

El disco en algún sentido tiene mucho que ver con eso: es oscuro pero no deja de ser alegre y que es la mezcla que yo tengo adentro cuando la tristeza me atrapa -no porque yo sea triste- y a la vez soy una persona alegre. Y eso aparece en las canciones. Para mi la tristeza es un motor, que es diferente a la melancolía, más estática y deprimente. La tristeza te mueve a hacer y pensar cosas para cambiar.

No sé si tengo mucho humor en la música pero sí tengo bastante humor para al vida en general, aunque “Freak” es un poco gracioso.

- En la gala de Los Gardel estuviste haciendo Imágenes Paganas, de Virus, con Abel Pintos. ¿Te gusta hacer versiones de otros músicos?

- Me encanta hacer canciones de otro porque uno no tiene que hacer nada más que armar una linda versión de algo que te gusta mucho. Por supuesto que te tiene que gustar la canción para que funcione. Y lo mejor es que uno no tiene que escribir ni inventar nada, simplemente ir y buscarle la ropa correcta a esa canción y que sea diferente a la original.

Viviría haciendo versiones.

-¿Harías un disco con versiones de temas de otros?

- No soy dado para los conceptos tan estructurados como “voy a hacer un disco de tal cosa”. Es simplemente agarrar canciones y hacerlas. Sería muy lindo poder hacer un disco de canciones que me encantan pero es un poco inagotable porque me gusta todo. Pero intenté hacer muchas cosas que nunca quedaron bien, no es fácil.

Con Cachorro López cuando estábamos haciendo otros discos intenté muchas veces versionar canciones de Cristian Castro y nunca se me dio que las pudiera hacer bien. Tiene que quedar que no sea irrespetuosa la versión.

- ¿Tenían alguna gira prevista para este año?

- Teníamos todo, un montón de trabajo. Incluso teníamos unos cuantos conciertos con los Cadillacs que no los pudimos hacer. Íbamos a tocar en el Lollapalooza, un par de festivales por el mundo y muchos shows solo

-¿Cuándo volvés por Mendoza?

No hace tanto que no voy, pero ahora no sé cuando voy a poder volver, ojalá que pronto.

Una trayectoria con grandes hitos

Vicentico es uno de los protagonistas de la historia del rock argentino, desde sus comienzos con Los Fabulosos Cadillacs, hasta su brillante carrera como solista, que inició en 2002.

Su primer álbum “Vicentico” fue un éxito, alcanzando Disco de Oro y Platino, y recibiendo seis nominaciones en los Premios Gardel. Presentó en España, Puerto Rico, EEUU y México.

Ese año ganó ´Mejor Artista Nuevo´ en los Premios MTV en Miami. Su segundo disco “Los Rayos” (2004) superó el galardón de Doble Platino. Recibió múltiples premios, entre ellos 4 Premios Gardel.

Su tercer álbum “Los Pájaros” (2006) logró Disco de Platino el día de su lanzamiento. En el 2008, luego de 6 años de su último concierto juntos, regresaron Los Fabulosos Cadillacs con un show sorpresa multitudinario en el Planetario de Buenos Aires, y con el disco “La Luz Del Ritmo”.

Su cuarto álbum solista “Solo un Momento” vendió más de 130k discos y alcanzó Triple Platino. “Vicentico 5” logró Disco de Platino el día de su lanzamiento, y al año siguiente obtuvo un Grammy Latino a la Mejor Canción Pop/Rock. En el 2014 graba “último Acto” en Los Ángeles, Nueva York, Nashville, Kingston y Buenos Aires e incluye grandes invitados especiales. Alcanzó Disco de Platino y obtuvo 2 nominaciones a los Premios Gardel.

Desde hace ya un tiempo Vicentico se encuentra trabajando en su próximo álbum, grabado en Nueva York y Buenos Aires, del que formarán parte sus últimos singles “Freak” y “No Tengo”.