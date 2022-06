Verónica Llinás: “Con Solita somos una buena dupla”

Tiene en su camino cuarenta años de trayectoria en la actuación, que se traducen en un puñado importante de trabajos en las tablas, en la televisión y el cine. Y pese a su extensa experiencia en el teatro, Verónica Llinás nunca había hecho una gira nacional con el sinfín de proyectos que protagonizó.

Y finalmente, con la comedia “Dos locas de Remate”, que protagoniza junto a Solita Silveyra desde el año pasado comenzó una tour por diferentes ciudades de la Argentina y hoy conoce y actúa en salas que ni ella conocía de su existencia.

“Está buenísimo, en general es muy lindo, nos han tocado unos teatros maravillosos, muy enriquecedora en todo sentido. Un poco agotadora, lo lógico, pero alguna vez la tenía que hacer. Mendoza, por ejemplo, no conozco. Espero poder pasear un poco”, comenta al teléfono desde Entre Ríos sobre la gira con la obra que recala el 1 de julio, en el teatro Plaza con cuatro funciones.

Verónica Llinás y Soledad Silveyra llegan a Mendoza, con la exitosa comedia.

Una comedia hecha a su medida

En “Dos locas de Remate”, Llinás y Silveyra protagonizan el reencuentro de dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un duelo divertido y desopilante. Silveyra interpreta a una mujer que queda en la calle y recurre a su hermana (Llinás), una violinista exitosa y cruel. Ambas tendrán que superar su pasado para poder tener un futuro, dando lugar a una disparatada tragicomedia que muestra el trasfondo social de las complejas relaciones familiares. Porque todos estamos a un paso de la locura.

Tras una exitosa temporada en Mar del Plata y la calle Corrientes, la comedia con adaptación de Manuel González Gil le dio la posibilidad a la actriz de vivir su primera gira nacional de la mano del teatro.

“Siempre me rehusé a las giras, porque no me quería ir de mi casa. Yo tengo muchos animales, me gusta donde vivo, en un lugar de mucha naturaleza, entonces meterme de pronto en una habitación, en una ciudad, no estoy acostumbrada. Además soy muy solitaria, entonces esta experiencia es toda nueva. Es convivir con un grupo, que por suerte es maravilloso, pero aún en las mejores circunstancias es todo nuevo, soy medio maniática. Tal vez tenga algo parecido al personaje que interpreto en la obra”, afirma entre risas sobre la experiencia que es positiva pese a los cambios de rutina.

El personaje de Llinás en el teatro tiene un dejo a la Cheta que ganó popularidad en las redes sociales, interpretando una parodia del audio viral de la Cheta de Nordelta. Aunque la actriz supo construir un personaje con otras características particulares.

“En un momento me dio un poco de miedo porque se parecía bastante, porque son personajes que me divierte hacer, son los malos de la película, el que está lleno de defectos, soberbio, miserable, xenófoba, despreciativa. Y eso para mí es un manjar en la actuación, y en este personaje había algo parecido a la Cheta. Pero lo fui trabajando y lo llevé a otro lado, y creo que logré un espécimen distinto. Además a esta le sumé una cantidad de toc y manías, es un conglomerado de prejuicios, que se contraponen a un personaje desvalido como el de Solita. Y los personajes fueron mutando desde que la obra nació”.

-¿La obra las encontró a ustedes o ustedes encontraron la historia?

-Creo que la historia nos encontró a nosotras. Me pareció algo raro, porque aunque siempre admiré a Solita, no formaba parte de mi universo, porque estaba en un universo completamente diferente, entonces nunca pensé en la posibilidad de trabajar con ella. Y sin embargo cuando me lo propusieron me encantó. Y todos me decían: “¡Qué buena dupla!”. Y eso se repitió hasta el cansancio, por eso evidentemente con Solita somos una buena dupla. Hay algo que se ensambla y que también aprendimos a trabajar y lograr. Hay mucho trabajo nuestro, mucho ejercicio de convivencia.

-Te confesas una mujer pudorosa, todo lo opuesto a lo que sos en la comedia, ¿es un desafío para vos el género?

-Sí, hay muchas cosas que hago, que si lo pensás como algo psicológico son contra fobia. Creo que un poco los personajes que hago tienen que ver con algo de mi timidez. Parece extraño, pero justamente puedo chocar, pero es una contra fobia, es la forma que tengo de no morirme de miedo, de vergüenza, de nervios.

-Con los videos en las redes sociales encontraste un canal de expresión a través de tus personajes.

-Los de las redes a mi me impresiona con la gira, por la cantidad de gente que me conoce por mi trabajo en las redes. Más que por mi trabajo en novelas, en obras o películas. Y eso me impactó muchísimo. Y me da mucha satisfacción, porque ahí es todo libre, lo manejo yo y me sirve mucho qué funciones. Porque me da confianza en lo que yo creo que es gracioso. Y si no funciona también aprendería algo, de las dos maneras. Es probar que funciona y sentir una libertad absoluta de decir lo que se me da la gana, sin pensar que hay detrás un contratante que no quiere sorpresas o ciertos discursos. Y si me pongo un límite no porque me lo exijan, sino que hay lugares en los que no quiero estar.

Es muy impresionante lo que pasa con el alcance de las redes. Lo tengo un poco abandonado por las giras, porque no es fácil hacer videos y la gira. Pero no me lo impongo, cuando sale sale. A veces las historias son improvisadas y hay otras que no, tienen guión o un esqueleto e improviso el resto.

La Ficha

DOS LOCAS DE REMETA

Funciones: viernes 1, sábado 2 y sábado 9 de julio, a las 21 horas. Domingo 3 y 10 de julio, a las 20 horas.

Lugar: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Entradas: en Entradaweb.com.ar y boletería del teatro, de lunes a sábado de 9 a 18 horas.