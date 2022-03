Verónica Castro no le teme al paso del tiempo: “Me gustan mis 70 años, mis canas y arrugas”

Verónica Castro es una de las actrices más consagradas y queridas del espectáculo mexicano por su talento, el que le dio reconocimiento mundial. A sus casi setenta años, la actriz fue la tapa de la revista Caras México, donde mostró sus canas y arrugas sin ningún tipo de complejo.

A diferencia de otras estrellas de la televisión y el cine, a La Vero Castro no le importa posar mostrando sus canas y sus arrugas. La madre de Cristian Castro luce un carisma y una belleza que deja impactados a sus fanáticos. Con más de un millón de seguidores en Instagram, suele compartir mensajes de reflexión y, aunque con muy poca frecuencia, también revela fotos de su intimidad.

En la ultima semana, realizó una nota para revista Caras México y contó cómo transita sus 70 años. “Yo sí la acepté a la edad y me agrada. Me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas” se sinceró. “Está bien que se vean los rasgos de las canas y de las arrugas, porque es huella de lo que vas dejando en el camino” dijo Verónica.

La tapa de la Revista Caras México

De vez en cuando, Verónica comparte fotos de su día a día en Instagram

La actriz es una de las estrellas del espectáculo mexicano

Por otro lado, le agradeció a sus fans que le recuerdan etapas o momentos vividos disfrutándola a ella en televisión y en cine. “Tengo a un público maravilloso que me recuerda toda mi carrera. Ellos me hacen regresar al pasado y me pongo muy feliz” expresó Castro.

También conversó con la revista acerca de última película ‘Cuando sea joven’, film que coprotagoniza con Natasha Dupeyrón y dirige Raúl Martínez. La ficción se trata de una viuda de 70 años, interpretada por La Vero, que siente que es una carga para su familia. De repente, recupera su apariencia de cuando tenía 20. “Para mí es como un refresh, porque la grabé hace tres años, y tal vez sea la última que haga en mi vida” sorprendió Castro, al anunciar que quizás fue su retiro de la gran pantalla.

EL GRAVE ACCIDENTE QUE TUVO EN BIG BROTHER CON UN ELEFANTE

Verónica Castro sigue afrontando secuelas por el accidente que sufrió hace 18 años, cuando se cayó de un elefante al presentar la final de Big Brother VIP. Para revista Caras México contó las consecuencias que tuvo por el fatídico hecho.

Hace 18 años, Castro sufrió un accidente al caer de un elefante mientras conducía Gran Hermano

“Tengo muchas operaciones, porque desde que tuve la caída del elefante, me sometí a varias cirugías; ahora todas las cervicales las tengo postizas, todo el cuello es de titanio, perdí la médula espinal casi completa y hubo que reconstruir la espalda” explicó Verónica.

“Si yo hubiera tenido mejor salud, todo hubiera sido diferente, porque no teniendo la salud completa, uno no puede salir adelante” confesó la actriz. “Hubiera tenido más cuidado. Tal vez no habría sido tan confiada de todo y de todos” dijo.

En una entrevista en el living de su amiga Susana Giménez, la mexicana contó cómo fue el accidente.