Vendimia para todxs: un espectáculo recargado y la elección de rey, reina y reina drag

La “Vendimia Para Todxs” tendrá su 26ta edición este sábado 12 de marzo en el Circo Servian. La conducción de la fiesta estará a cargo de Florencia Peña y Gabriel Canci y ya se conocen los candidatos para reyes.

Este festejo hace varios años que integra el calendario de la agenda provincial y nacional como uno de los espectáculos centrales dentro de los festejos vendimiales. Desde el año 2003 el Gobierno de Mendoza la oficializó declarándola de Interés Turístico y Cultural de la Provincia y en el 2013 el Ministerio de Turismo de la Nación expuso a la VENDIMIA PARA TODXS de Interés Turístico Nacional.

En esta edición la puesta contará con la conducción estelar de Florencia Peña. Además el espectáculo artístico contará con más de 50 artistas en escena en una puesta en escena única donde estará presente el espíritu de la superación, la resiliencia, y el renacer generando un paralelismo con la historia mítica del Ave Fénix y los momentos de nuestra actualidad.

Vendimia Para Todxs 2022 promete ser un espectáculo sin límites, original y de extrema sensualidad con artistas aéreos y muchas sorpresas, sumado a los DJs Juan Manuel Antequera, DJ Viko y Maxi Poloni; y la elección de los nuevos Reyes Nacionales LGBTIQ+.

Candidatas a reina de la Vendimia Para Todxs

Carolina Meli Marzo (@caro_meli84)

“El objetivo de mi proyecto es crear entre el sector público y privado, el primer albergue LGBT+ de Mendoza, con el fin de proteger a la población LGBT+ que está atravesando situaciones de violencia, no tiene recursos y un lugar dónde ir. Será un espacio seguro y de contención para rehacer sus vínculos, fortalecerse, capacitarse y reinsertarse socialmente. En la medida de las posibilidades contar con un gabinete de especialistas para abordar las diferentes problemáticas según la evaluación de cada caso en particular. Nadie debería sufrir discriminación, no tener acceso a medicamentos o verse en la obligación a huir de su hogar por ser quienes son o amar a quienes aman”.

Agostina “Paya” Martin (@paya_martin)

“Quiero conquistar nuevos espacios. Entender desde siempre que la empatia, el amor, la igualdad y el respeto son las banderas que elijo para vivir. Quiero transmitir que los estereotipos son inventados y que podemos romperlos para poder ser libres. Entiendo y defiendo que la sexualidad, el físico, e ideales son personales y no son una condición en ningún punto de vista. Digo no a la discriminación y apuesto a que nadie tenga que salir del closet. Porque el closet es la misma sociedad que nos encarcela, etiqueta y limita a ser felices”

Silvia Leiva Bertrán (@silvitaleiva)

“Busco cambiar la perspectiva de los ámbitos en los que la comunidad lgbtiq+ sigue siendo aún un tabú, donde los derechos de quienes pertenecemos a esta siguen siendo vulnerados. Soy parte de la búsqueda de una sociedad mas empática, mas solidaria y menos juzgadora”. ‍

Martina Carrasco (@limerenci)

“Aspiro a tener el lugar y la posibilidad para poder representar a la comunidad y sobre todo visibilizar la bisexualidad, lograr ser parte de un ambiente más inclusivo, empático y comprometido con la comodidad y aceptación de todxs. El orgullo de quienes somos y el lugar que queremos ocupar es uno de mis objetivos, poder hacerlo en un espacio de paz y libertad es esencial para vivir una sexualidad y una percepción plena de nosotros mismxs”.

Stefani Malnatti (@stefanimalnati)

“Cómo candidata transgenero, quiero alzar la voz, para las chicas trans que ya no están, para las que aún estan en la oscuridad con miedo del que dirán, para las que les cuesta un trabajo digno y seguro, quiero un mundo para ustedes,quiero libertad y respaldo asegurado para todes el colectivo LGBT+. Quiero un mundo sin prejuicio con mucho más amor e igualdad para todes. Quiero más leyes y trabajo para aquelles que no tienen oportunidad,más educación sexual,quiero escucharte y darte la oportunidad para alzar la voz. Quiero que se acabe el rechazo y que allá más libertad para todes”.

Candidatos a rey de la Vendimia Para Todxs

Liano Andrada (@liano)

“Soy no binarie! Para mí el género no tiene límites, me identifico con lo femenino y lo masculino. En nuestra sociedad animarse a romper con las estructuras es un desafío diario y por eso quiero que todas las identidades tengamos visibilidad, que nos aceptemos y nos expresemos como sentimos. Las etiquetas sólo son nombres, lo importante es compartir lo esencial y ayudarnos a construir un mundo en donde la diversidad significa riqueza humana, solidaridad y amor”.

Franco Giacomelli (@frank_giaco)

“Además de ser un gran desafío propio ganar la corona de Vendimia Para Todxs 2022, siento que es una oportunidad única para conocer desde adentro mi comunidad y participar de ella, sintiéndome parte. Pienso y siento la necesidad de comunicar, que ya debe terminar la violencia hacia nuestra comunidad, brindar mayor apoyo y estar para quienes tienen que soportar agravios, no por elección, sino por el contexto en el que viven. El amor es libre, y por eso nadie tiene porque sentir miedo de ser sí mismo, en el momento y lugar que elija”

Fernando Herrera (@ferdelvalle.ok)

“Procuro que exista mayor integración, igualdad, equidad en la sociedad, que se rompan los prejuicios acerca de la orientación sexual en cualquier posición de cualquier ser. Que se terminen las estructuras tradicionalistas que tanto nos encierran y limitan”

Javier Novaro (@javi_novaroo)

“Quiero llegar a toda la comunidad con hechos reales. Con mí voz, mí relato y mis vivencias en cuanto a la vida, habiéndome desprendido del “QUE DIRAN”. Que podemos ser y sentir como verdaderamente pensamos, que la vida es una y el tiempo no se frena por nada ni nadie. Tenemos que ser felices eligiendo nosotros mismos como, y si es necesario cambiar esa forma…también está bien , mientras respetemos al otro”

Fernando Stocco (@stoccofer)

“Quiero ser el vocero de los que se sienten marginados, de aquellos que por miedo al prejuicio no se animan a expresarse. Cómo así también poder llegar a los diversos contextos sociales y etarios. Con el objetivo de que nuestra lucha sea percibida”

Samuel Gonzalez (@esedesamuel)

“Quiero inspirar a las personas a que disfruten de la masculinidad y feminidad como elementos que no sólo pertenecen a un género, y que aprendamos juntxs que podemos ser, usar y tener lo que sienta nuestro corazón, sin importar nuestra sexualidad. Todxs somos seres diversos y esa es la verdadera riqueza que tenemos”

Candidatas a reina drag de la Vendimia Para Todxs

Tania Fantasy (@taniafantasy_)

“Me gustaria enaltecer el arte drag mendocino e inspirar a personas que se animen a este arte que es hermoso y necesario para toda la comunidad mendocina para mostrar el gran arte que tenemos en Mendoza. Generar espacios y una mayor visibilización de cada parte del colectivo LGBTIQ+. Ademas de incentivar al publico en general al testeo, concientización, información y la eliminación de prejuicios y estigmas sobre el VIH”.

Gya Key (@gya_key)

“Como artista y comunicador de la diversión nocturna. Pretendo y quiero más trabajo, más respeto y visibilizar nuestro arte DRAG QUEEN aún más.. que no solo somos artistas de la noche sino artistas en movimiento absoluto”

Kiana Mackenzie (@mackenziekiana.jess)

“Pretendo promover el arte drag en niños, jóvenes y adultos sin importar el género para que todxs puedan expresarse libremente y se animen a “SER” y a “Sentir” sin prejuicios y con total libertad de expresión, vestirse como cada unx siente y también demostrar que somos artistas que tenemos llega al público no solo físicamente si no también emocionalmente”.

Las entradas ya están a la venta en entradaweb y en La Hermandad Estilistas (Martínez de Rozas 115, Ciudad). Estos dos lugares son los únicos autorizados para la venta de los tickets que cuestan $2000 la general. Las entradas VIP están agotadas.