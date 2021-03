Vendimia en el Selectro con la obra “Vinópolis”

Con una temporada de verano que dio paso a varios proyectos teatrales que se gestaron durante la pandemia, se asoma la fiesta más emblemática de los mendocinos. Aunque la presencialidad no fue una opción posible, se han planteado múltiples espacios para compartir el calor de lo que representa la fiesta de la Vendimia en nuestra provincia.

En este caso, uno de los puntos Vendimia se posiciona en el Teatro Selectro, el cual abre sus puertas con una propuesta súper completa para compartir en vivo lo que será una celebración atípica. La encargada de darle apertura a la noche es la actriz y comediante Leti Gili con su unipersonal Vinópolis.

Durante febrero y cerrando esta noche las funciones programadas, Leticia ha compartido con el público un show que trae al presente una cara del vino que no conocemos y que desde el humor nos atrapa. La cita es esta noche a partir de las 20 en el Teatro Plaza.

“En la obra el vino es el protagonista porque estamos en Mendoza, a mí me gusta mucho el vino y yo veía que hay tantas cosas relacionadas al vino más allá de lo que uno conoce, yo quería ir a la parte más popular, cómo es cuando comparten un vino, cómo es la relación con el vino. Por eso es todo un recorrido para encontrar el alma del vino, ese sería el objetivo”, así describe Leti la esencia de esta obra.

Con varios personajes característicos de por medio, le da vida a la bebida más icónica de nuestras tierras. Y su importancia se refuerza por la época en la que nos encontramos, donde el vino pisa más fuerte que en cualquier otro momento del calendario.

“Como yo analizo el vino desde mí, pasa por distintos personajes, distintos momentos de su vida, y analizamos su alma. Hay personajes como la Malbec, la Cabernet, la Chenin, personajes muy diferentes que buscan que la gente los elija. Y al principio está el Oráculo Menduco que juega con esta cosa de que viaja por el tiempo en el mundo y cuenta de la mitología del vino, también eso está bueno porque nos remontamos al año seis mil a.C. También conocemos la historia de quienes fueron los creadores del vino por la historia, por la región”, cuenta. Además, incluye a su personaje de psicóloga y aborda cuestiones que se relacionan a las emociones. ¿Cuál es la parte mental o paradoja de emociones que genera el vino?

Vinópolis fue un proyecto que se gestó durante los meses de cuarentena, que si bien siempre fue algo que rondó por la cabeza de la actriz, tuvo su momentos de producción durante el 2020. Y si hablamos de esencias, otra de las grandes características de sus shows según ella, es la improvisación y participación del público, algo que ni la pandemia pudo frenar.

“Improviso mucho en la obra, eso es otra cosa que me gusta: dejar el texto abierto a la improvisación. No me gusta tener las cosas muy definidas, estructuradas, al contrario, me gusta ese juego de la improvisación porque surgen muchas cosas muy espontáneas con el público y eso es lo que más me gusta.”

En cuanto a la participación del público se debe a que es un show completo en cuanto a humor, degustación de vino y comida. Sumado a ello, la calidez y frescura con que Leti desarrolla la obra le dan el toque final para convertir el show en una fiesta.

“La idea siempre fue que sea como una obra con la degustación antes y cuando entro, entro por el público, les hago ver que esto es una fiesta y está abierto a la improvisación y a que ellos puedan participar todo el tiempo, que puedan decir cosas, no quiero que sea algo estructurado, la cuarta pared no existe y hace pasar a la gente que quiere , siempre desde el disfrute, hay gente que sola salta para subir adelante. Eso es lo lindo, que la gente se va con un show completo.”

La fiesta tradicional se reinventa

En cuanto a lo que se refiere a la Vendimia, Leticia se declara fanática y asegura que algo de inspiración en la fiesta hay para su obra. Siempre desde una postura humorística, aborda diferentes situaciones que se viven durante esta época del año y refleja su propia “Vendimia Interior”.

“Cuento una experiencia mía como actriz cuando me tocó trabajar en la Vendimia y lo hago con humor obviamente, parodiando los personajes que aparecen, lo que yo viví pero es una parodia simpática, sin ofender a nadie. Las reinas que hago son estos vinos que te nombre, por lo que no quiero meterme ni herir susceptibilidades ni nada por el estilo. Lo que yo quería era tomarlo con humor y reírnos de nosotros mismos, de mi misma.”

- ¿Cómo pensás que va a repercutir esta edición virtual?

- La vendimia es tan característica, es muy esperada por muchos artistas. Yo pude hacerla durante tres años pero después no la hice más, la experiencia que se vive en el anfiteatro es hermosa. La cantidad de gente corriendo detrás de escena, los camarines, los momentos previos, es hermoso artísticamente, es una experiencia que está bueno vivirla. Y esto ha sido el golpe duro de la cuarentena, pero a la vez buscar esta forma me pareció muy buena porque es apuntar a otra cosa, no suspender sino reinventarnos como todo el mundo ha hecho. Va a ser una Vendimia diferente y hay que tomarla con esos ojos, verla como algo nuevo, una nueva forma de mostrar lo que se vive en Mendoza.

Interpretando a las diferentes variedades de vino, Leti Gili aborda los orígenes, datos curiosos y experiencias desde el humor.

- Ya hablando de tu año laboral, ¿hay planes de presentar más funciones de Vinópolis?

- Tengo muchas ganas de seguirla haciendo, quizás no en el Selectro pero mi idea principal es poder llevarla a las bodegas para que la gente pueda hacer el recorrido y ver la obra. Aún no tengo nada definido pero me gustaría mucho poder hacerla, buscarle la vuelta y poder llevarla a las bodegas y a bares, ya hay algunos interesados. Y que se acerque a distintos ámbitos, que se adapte a cualquier espacio y al tener esta temática del vino está bueno para que lo vea gente de acá y el turista también.

También hacer otros proyectos, doy clases y hago muestras con mis alumnos, tengo mi obra Superficiales que hice el año pasado con Esteban Agnello y tengo un show de improvisación que se llama Malditas Puercas y también Maldita Mujer, y obviamente hay nuevas ideas.

- ¿Cuáles son tus deseos para este año que apenas comienza?

- El deseo más grande es poder llegar a la gente no solo desde el lado del humor sino también dejar una reflexión de lo que hago, la obra deja mucho para pensar. Y también estoy programando un juego relacionado con el vino con desafíos teatrales y mi deseo es hacerlo realidad este año. Ese lado que me gusta a mi ligado a la realización personal.

La ficha

Vinópolis. Sábado 6 de marzo. Teatro Selectro (Cap. de Fragata Moyano 210, Ciudad). A las 20: Vinópolis: nos embriagamos de risa. A las 21.30: break de degustación de vino lúdica, sumada a la degustación de sushi. A las 22: Proyección de la Edición Central de la Vendimia.