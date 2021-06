“Velada de Ajedrez en el Museo”, el nuevo corto de Andrés Llugany

Con la premisa de seguir en actividad y alimentar su espíritu inquieto frente a una realidad hostil e incierta para los realizadores audiovisuales, que vieron postergados varios de sus proyectos, el ilustrador y cineasta Andrés Llugany puso manos a la obra y creó una corta historia animada, en la que sigue incursionando en un discurso sombrío y surrealista.

Así nace “Velada de Ajedrez en el Museo”, el cortometraje animado de 14 minutos que estrena hoy a las 20 por su canal de Youtube y estará disponible durante dos horas con acceso libre y gratuito.

Un museo laberíntico

Como la mayoría de los proyectos que nacen de una idea, se van alimentando de aspectos y estética en el transcurrir del trabajo. Fue así que Llugany a raíz de lo que sugerían las formas del tablero de ajedrez creó la historia.

“El cortometraje son diferentes personajes entrecruzándose en un lugar laberíntico, lleno de habitaciones y umbrales. Así nació la animación, diseñé un lugar jugando con las perspectivas y crear desde ahí. Surgió ese espacio laberíntico con habitaciones conectadas y puertas que no llevan hacia ningún lado y después vi que personajes podía introducir ahí. Por eso la idea de meter las piezas de ajedrez, que no llevaba esfuerzo en el diseño de la animación de cada escena y además es un elemento que tengo dando vueltas en la cabeza. Y como último estadío había que alimentar ese museo”, detalla Andrés Llugany sobre el comienzo del proceso creativo.

“Una velada de Ajedrez en el Museo” traza una sencilla historia atravesada por el antagonismo de los personajes. Cada domingo el museo ofrece visitas guiadas. Pero esta tarde el público asistente es algo particular, y no tardará en exponer sus ánimos belicosos. Los empleados del museo intentan detener la escalada de violencia, pero nada puede hacerse una vez que las piezas comienzan a moverse sobre el tablero.

Y en esto de darle vida al espacio surge la necesidad de que el arte plástico vista las paredes de este museo particular y sombrío, en donde una escalada de violencia hace perder la calma de la visita. Es ahí donde la obra de la artista Estela Labiano cobra significado en la trama.

El nuevo cortometraje de Andrés Llugany Gentileza.

“Empecé poniendo algunas obras famosas, de artistas que trabajaban estas formas de la arquitectura como expresivo, con cuadros de Giorgo Chirico, que trabaja ese surrealismo arquitectónico y urbano. Y se me ocurrió que esas paredes vacías podían ser aprovechadas por alguien, porque en definitiva no necesitaba nada específico o un artista en particular, sino obras abstractas. Y como tengo una relación de amistad con Estela comencé a meter su obra dentro de la animación. En total son unas setenta obras que están distribuidas en el museo”.

Con la técnica de animación Cut Out Digital, Andrés Llugany configuró de manera artesanal el cortometraje, que juega con las formas, las geometrías del espacio, donde el museo como espacio principal de la historia se convierte en un campo de batalla, donde no se sabe dónde termina y quien será el ganador de esa disputa.

Esta vez, la moraleja y el mensaje final no es primordial en la historia, como sí lo fue en otro de las películas y documentales del realizador.

“Lo que me interesaba era tener una excusa argumental para animar personajes, para llevarlos de un lado al otro. Por eso planifiqué una historia de un personaje queriendo matar a otro, más allá de las causas. Avance por ese lado sin preocuparme por el mensaje o la moraleja final, que es algo que busco y logré en otros cortometrajes. En cambio, este trabajo está sostenido por la acción de los personajes”.

La música de Huayma Tulián también tiene un lugar preponderante en el anclaje de la historia, en el que el sonido incidental permite una sensación de encuentro entre la acción, el espacio y las sensaciones que brinda la música.

Pero el trabajo de Huayma (hijo de los artistas Chalo Tulián y Estela Labiano) tiene otro motivo más cercano en el cortometraje. El músico quien ya trabajó con Llugany en la película “El Rostro de Cristal” compuso una música especial para la muestra de su padre “Los Vehículos infernales”; de la que el realizador audiovisual creo el documental “El Salón de los Vehículos infernales”.

“Cuando hice el documental de la muestra del Chalo Tulián en la Nave Cultural incorporé la música de Huayma, además de que trabajamos en la película “El rostro de Cristal”. Entonces me parecía oportuno que también esta vez su música acompañara la obra de su madre en el cortometraje”.

“La velada de Ajedrez en el Museo” contó con la mezcla y masterización de Manuel Alonso y se estrena hoy a las 20, por el canal de Youtube de Llugany, donde estará disponible durante dos horas, para luego participar de diferentes festivales de cine. “Soy de la idea de que todo tiene que estar al alcance del público, por eso me parece oportuno estrenarlo en Youtube. Pero a partir de enero o febrero estará disponible en el canal”, concluye el cineasta.

El cineasta estrena el cortometraje animado. Gentileza.

La Ficha

UNA VELADA DE AJEDREZ EN EL MUSEO

Realizador: Andrés Llugany.

Música: Huayma Tulián.

Mezcla y masterización: Manuel Alonso.

Día y hora: hoy, de 20 a 22.

En el canal de Youtube mrandresllugany. Gratis