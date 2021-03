Vanesa González protagoniza “Realidad virtual”, un filme de terror con aires clásicos

“Realidad Virtual” es una realización de Hernán Findling, productor y director de este filme que promete poner al cine de terror otra vez en el podio de las elegidas, no solo por los amantes del género sino también por aquellos que valoran y apoyan las realizaciones audiovisuales de factura nacional.

La película está protagonizada por Vanesa González, conocida por varios trabajos en teatro, cine y televisión. Recibió el premio Clarín a mejor actriz y fue nominada al Trinidad Guevara por su rol en la obra “El diario de Ana Frank”. También trabajó en obras de teatro como “Agosto”, “Todos eran mis hijos”, -por la que ganó el premio ACE a mejor actriz dramática-, “Love love love” -nominada al ACE-, “Macbeth”, “Otelo”, “Ejercicios fantásticos”, “Los pacientes”, “Las de Barranco” y hoy interpreta “Jauría” en el porteño Teatro Picadero.

En cine realizó “Apache” (Netflix), “Hipersomnia”, “Violeta se fue a los cielos”, entre otras . Pero quizá los roles con los que más la identifica el público son aquellos en los que se destacó en televisión: “Media Falta” (Pol-ka), “Son de fierro” (Pol-ka), “Mujeres Asesinas” (Pol-ka), “Socias” (Pol-ka), “Lo que el tiempo nos dejó” (Undergraund) y una larga lista.

Vanesa estudió teatro desde los 12 años, a los 15 ingresó a la escuela de Lito Cruz y continuó sus estudios con Raúl Serrano y Helena Tritek, a quien considera una maestra en su vida.

En esta entrevista con Los Andes, cuenta algunos detalles del filme que estrena hoy.

- ¿Cuándo se hizo la filmación?

- La hicimos hace dos años y medio, así que no sabíamos si iban a poder realizar la edición en cuarentena, y de todo eso se ocupó Hernán (Findling) así que ni bien se abrieron los cines dijo “¡estrenemos!”

- ¿De qué va la trama y quienes están en la película?

- Es una peli de terror muy clásica. Hernán es fanático del género lo cual me parece un dato importante. Ni bien me contó la película me di cuenta de su pasión por el género y cuando la leí vi un montón de guiños del lenguaje del terror y de otras películas.

Es un equipo de cine que decide hacer una película. Mi personaje se llama Guadalupe, y tiene un hermano del cual está a cargo. Como la película es a través de la mirada de mi personaje, ella queda embaucada en una gran trampa porque el director de la película es una persona ambiciosa y para que el filme pueda tener éxito hace un plan macabro alrededor de lo virtual.

- ¿Quiénes te acompañan en escena?

- En la película trabajan Fede Bal, Christian Sancho, Guillermo Berthold, César Bordón, Santiago Magariños, Sofía Del Tuffo y Francisco González Gil .

- ¿Cómo fue el rodaje?

- Nos divertimos mucho. El hecho de que sea una película de terror te invita a meterte en la ficción porque no es una historia de la vida cotidiana ni suceden cosas parecidas a nuestra vida, entonces te invita a jugar. Y lo otro que sucede es que a medida que avanza el rodaje, todos los personajes empiezan a estar heridos, averiados y uno va a comer o tiene tiempos de espera con todo eso maquillado en el cuerpo y es bastante gracioso.

- Qué expectativas tiene el equipo de trabajo con este estreno?

- Me parece que es una película que para el ámbito del terror y los amantes del cine de género tiene un gran atractivo. Creo que los recursos y elementos que usa Hernán para contar la peli funcionan muy bien. El género de terror no es muy bien recibido acá, está mirado con mucho prejuicio, lo cual entiendo porque tenemos otra manera de contar. Nosotros tenemos un cine que por momentos se pone más lento, pero este no es el caso. Lo que hizo Hernán fue aplicar mucha velocidad en las escenas y con diálogos muy rápidos, más parecidos a las películas de terror americanas, y de repente el impacto. Para mí va a funcionar bien.

Acerca de Hernán Findling, el director

Hernán Findling es un reconocido productor y director de cine argentino . Luego de estudiar cine inició su carrera en la televisión produciendo y dirigiendo programas de arte.

Ha dirigido tres largometrajes, “Fermín” (glorias del tango) junto a Oliver Kolker, “Crímenes imposibles” (2019) y “Realidad virtual” (2021).

Ha participado como jurado en diversos festivales y ha sido expositor en el área de producción en Bafici, Primer y Segundo Congreso Multisectorial Audiovisual (2016), Foro Audiovisual de Argentina, Buenos Aires Rojo Sangre Film Festival, Fantaspoa Film Festival, Labex 2017 y Ficci (INDIA 2018-2019).

Sus largometrajes han recibido el reconocimiento en diversos festivales y muestras, entre las que se destacan “Crímenes Imposibles” (2019), largometraje que participó en Seleccion Stiges 2019, Galas Cannes Blood Windows 2019, Fright Fest London, Brussell Fantastic film Fest, Buenos Aires Rojo Sangre, Montevideo International Film Fest, Seattle Latino Film Festival, Fractured Visions Film Festiva y “Fermín, Glorias del Tango” (2014) que coprodujo con la actuación protagónica de Hector Alterio, Gaston Pauls, Luciano Caseres y Emilio Disi participó de la selección en apertura del Chicago Latino Film Festival, Singapour Film Festival, Miami Film Festival, La Habana Film Festival, Festival Intrenacional Leonardo Favio, Pinamar Film Festival.

Además participó como co-productor de diversos filmes, entre los que recordamos a “Rumbo al Mar” (2018), dirigido por Ignacio Garassino con la actuación de Santiago Bal y Federico Bal; “Viaje Inesperado” (2018), dirigido por Juan José Jusid, protagonizada por Pablo Rago y Cecilia Dopazo; “El Patalarga” (2017), dirigido por Mercedes Moreira, con la participación de Pato Menahem y Flavio Posca.

En 2015 fue productor del largometraje “La Pesada Valija de Benavídez”, dirigido por Laura Casabé con Norma Aleandro, Jorge Marrale y Guillermo Pfenning.

De qué trata “Realidad virtual”

Guadalupe (Vanesa González) acaba de terminar de filmar una película de terror dirigida por Matías (Guillermo Berthold), un director arrogante que busca junto a su productor (César Bordón) el éxito a toda costa. Cuando convoca al equipo a ver el primer corte del filme en su casa, suceden cosas extrañas, aparecen imágenes que no habían sido filmadas y uno a uno comienza a morir. Guadalupe, la heroína de ambas películas, deberá salvarse y salvarlos antes de que sea tarde.

Dónde se puede ver “Realidad virtual”

Para los mendocinos, hoy se estrena en la plataforma Cine. ar y Cine.ar Tv, donde se podrá ver en forma gratuita (hoy y el sábado 20) a las 22. Así permanecerá hasta el 25 de marzo, a partir de ese momento se requerirá un canon mínimo para poder verla online. También se puede ver en el canal 22.4 de TDA (Televisión Digital Argentina) y por DirecTV en el canal 512.

El filme se estrena en salas del país, aunque en Mendoza solo sube a cartelera “Wonder Woman 1984”.