Valeria Lynch vuelve rockera y con el deseo intacto: "Me considero una artista de riesgo”

Son días agitados para Valeria Lynch. Tiene una apretada agenda, entre ensayos, compromisos con la prensa y la vuelta a los escenarios junto a su banda.

Tras el escándalo que se desató en su primer streaming al coincidir en la fecha de realización con el show de Patricia Sosa y el mal entendido que se generó entre ellas, prefiere dar vuelta la página y seguir trabajando. Siempre positiva y que no le teme al riesgo, la cantante se siente en un momento de plenitud. Junto a su pareja, el músico Mariano Martínez, quien desde el verano blanqueó su relación sentimental además de que hace años estaban unidos por la música, la cuarentena les abrió la posibilidad de la convivencia.

Desde marzo, la popular cantante comparte su techo junto al líder de Attaque 77 y pese a la presión de las circunstancias, les sirvió para conocerse más y afianzar el vínculo.

Y este domingo compartirán el escenario de un estudio de televisión en el segundo concierto online que Lynch brindará para sus seguidores. Además participarán sus hijos Federico (guitarrista) y Santiago, que recientemente se convirtió en padre de Julia y Valeria está feliz con la llegada de su segunda nieta.

Valeria Imparable

Con más de 35 años de camino en la música, la cantante cultivó su propio estilo que la llevó a convertirse en una de las artistas más populares de nuestro país, y en tiempos de teatros y festivales rompía las barreras de convocatoria, garantizando un encuentro a pura música y celebración.

Pero además de sus clásicos entrañables como “Señor amante”, “Mentira”, “Atormentada por amor” o “Loba”, la cantante no tiene tapujos y se animó a distintos géneros como una obra sinfónica y el rock con su disco antológico “Extraña Dama del Rock” o “A cualquier Precio”, el último álbum con la misma impronta rítmica.

La producción de Martínez se convirtió en la yunta justa para que Lynch refresque su trabajo musical y se anime a esta faceta rockera sin tapujos. Pero este perfil power lo dejará al costado en “Imparable”, el nuevo concierto por streaming que hará mañana domingo 18 de octubre, a las 21, donde promete un repaso por sus hits románticos y bailables.

-¿Qué vas a presentar de nuevo en este streaming?

-Este show será diferente porque puedo incorporar a toda mi banda ya que ahora el protocolo así lo permite, también estarán mis hijos, Mariano Martínez como artista invitado y será un show de dos horas de duración en donde recorreremos los clásicos de mi carrera, nos daremos el lujo de hacerlo desde un estudio de televisión con todos los protocolos de seguridad y también tendremos una nueva plataforma de streaming que está asociada a Amazon y Google que se llama Argentina Show Live con Guillermo Marín como CEO quien nos prometió y garantizó un servicio a la altura de éste show.

- Sos una artista popular que se atreve a todos los géneros, ¿Hay alguna obra que aún no te animas a hacer?

-Me considero una artista de riesgo. Podría quedarme en mi zona de confort con un público cautivo pero prefiero tomar riesgos y lo maravilloso es que ese mismo público lo agradece, lo valora y me acompaña.

- ¿Te molestó la polémica que se generó con Patricia Sosa?

-Me dolió mucho porque considero que entre amigas debe siempre prevalecer el diálogo en privado y no salir de gira mediática a ventilar sucesos que además, fueron un malentendido. De todos modos, prefiero dar vuelta la página y no contribuir a alimentar el desencuentro. La quiero, pero es un tema terminado.

- Sorprendió el romance con Mariano, ¿La Pandemia te dió tiempo y posibilidad de vivir el amor de otra manera?

-La pandemia nos agarró regresando de viaje de Uruguay y como Mariano es un caballero, me llevó hasta casa, arribando justo el día en que no se podía viajar más, por lo que se quedó conmigo y vivimos hasta hoy una convivencia obligada. En nuestro caso sirvió para fortalecer el vínculo amoroso y también para trabajar haciendo lo que más nos gusta hacer, música. Él es mi productor musical desde antes de nuestra relación.

- Tenés una personalidad fresca y siempre simpática, pero se te nota muy bien pese al momento particular que vivimos todos ¿En qué cambió tu vida todos estos meses?

-Creo que me sirvió para valorar y reflexionar acerca del valor de las pequeñas cosas. Por otra parte, tuve el nacimiento de mi segundo nieto y estoy atravesando un período de mucha felicidad con mis tres hijos, dos nietos y con mi pareja.

- ¿Cómo te llevas con este formato? ¿Tenés abstinencia de escenario?

-Es un formato que vino para quedarse y si bien en lo personal uno extraña los aplausos y el calor de la gente, en algún punto tiene su lado positivo ya que las entradas son absolutamente populares y cuestan la tercera parte de lo que saldrían yendo al teatro, con la ventaja de todos ver desde primera fila en la comodidad de su living, sin tener que movilizarse y, acercando público de todas partes del mundo, cosa que sería imposible de otra forma.

- ¿Cómo llevás adelante las escuelas?

-Con mi “amisocia” Mariana Latamendia fuimos pioneras en poner escuelas. De hecho tenemos 14 desde hace 25 años. Modificamos y nos adaptamos perfectamente al formato durante este tiempo mientras esperamos a que vuelvan las clases presenciales.

-¿Hay posibilidad de grabar algún trabajo juntos con Mariano?

-En plena cuarentena grabamos varios videos juntos y, como te dije antes, Mariano es mi productor musical quien me abrió la cabeza a nuevos arreglos y a aggiornar mis clásicos, inclusive. Es un musicazo y aunque a él no le guste que lo diga, es el hombre orquesta ya que toca todos los instrumentos y lo hace fabulosamente. Estamos preparando nuevo material y estamos convencidos que será del agrado de todos.

La ficha

VALERIA LYNCH PRESENTA “IMPARABLE”

Día y hora: domingo 18 de octubre, a las 21.

Entradas: $650 a través de www.hausticket.com