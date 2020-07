Vacaciones de invierno: una cartelera virtual con mucha diversión

Con el antecedente de la Gripe A en 2009, donde los argentinos vivimos un invierno atípico con salas cerradas para hacerle frente al virus, hoy atravesamos un panorama similar en plena pandemia del Covid-19 y una cuarentena flexible, donde cientos de artistas ven afectadas sus fuentes de trabajo en las vacaciones de invierno.

Sin dudas, el receso invernal es la temporada con más alternativas teatrales y espectáculos para toda la familia, que ahora se muda al streaming para llevar diversión a los más pequeños.

Con el fin de no perder la relación entre el público que asistía cada invierno a las salas y generar una fuente de sustento para los artistas independientes, a partir de esta semana y hasta el viernes 31 de julio hay varias propuestas a través de plataformas, canales de Youtube y cuentas de redes sociales, para disfrutar desde casa.

Te proponemos un repaso por la cartelera virtual especial para los chicos.

¡Selectrito Tv en casa!

Un clásico del receso invernal es la programación del teatro Selectro. Fidelizar la relación con su audiencia fiel y llevar diversión a cada hogar lanzó el ciclo “Selectrito Tv”, con tres propuestas distintas para ver desde tu televisor.

“Hace seis años que venimos haciendo temporada de invierno y nos parece importante conservar este vínculo, además de acompañar a las familias y chicos en sus casas. En el proceso vimos algunas obras disponibles que tuvieran material audiovisual para el ciclo”, cuenta Romina Cano encargada de la programación de la sala que mudó al formato audiovisual el juego en vacaciones.

El musical que estrena esta temporada virtual en el teatro Selectro.

Mediante la página del teatro www.teatroselectro.com.ar hasta el 31 de julio, el público podrá comprar su ticket para disfrutar en familia de la música y títeres de “Estación Quequén” (disponible martes, jueves y sábados a las 19 horas); la última producción del elenco mendocino Marabunta Teatro “Mi mundo en mí” (todos los días a las 17 horas) y el musical “Matilda”, con funciones diarias a las 18 horas.

“Aunque el elenco de “Estación Quequén” es de Necochea nos pareció una alternativa diferente. También con Marabunta decidimos que “El Mundo en mí” sea la obra de la temporada, sobre todo por el trabajo sonoro y la construcción escénica la obra. Y “Matilda” es la propuesta que íbamos a presentar en vacaciones, que estamos trabajando desde principio de año. Ya había material porque es un espectáculo de Crack Producciones y una vez que salieron los protocolos de streaming grabamos las canciones y coreografías bajo protocolo”, sostiene Cano sobre las tres obras que estarán disponibles en la cartelera y se podrán ver por el canal de Youtube.

El pack familiar tiene un costo de $300 y una vez que el interesado compra el código, se envía el link por correo electrónico para ver online la función.

Mediatarde en el circo de Chapote

Con nostalgia y desazón por no volver a tener el ritual mágico del teatro en vivo, el actor y clown Víctor Di Nasso pensó un encuentro con sus seguidores cada tarde, a través de sus redes sociales.

“Chapote en tu casa” se llama el ciclo virtual, que ya tuvo su prueba de fuego los domingos de la cuarentena y que no quería dejar pasar las vacaciones, para maquillarse, ponerse la nariz de payaso y compartir una tarde de risas y diversión con los chicos.

El actor y clown Víctor Di Nasso ideó un encuentro virtual con sus seguidores con "Chapote en casa".

“Por un lado me daba mucha nostalgia y tristeza a la vez, de no estar en contacto con los chicos estas vacaciones, porque venía de una muy buena temporada con “Romepote y Julietilina” en La Colombina, con dos funciones por día. Y esa adrenalina de esperar a la gente, escuchar las risas detrás del telón, las fotos después de cada show es fuerte y se extraña. Pero no quería que fuera teatro filmado y esta propuesta nace de la necesidad de encontrarme con la gente, en este formato que tiene cierto deley pero que sirve”, detalla Víctor Di Nasso sobre este espacio que nace en sus redes sociales y cada tarde a las 17 propone una aventura nueva con las variaciones de su personaje Chapote.

Este disparatado payaso va uniendo historias, cuentos y personajes, con el feedback que surge en el momento desde la virtualidad, para hacer de un encuentro de una hora cargado de risas y diversión, que los más pequeños y grandes pueden disfrutar desde su celular.

La cita en vivo es de 17 a 18 horas, por las redes sociales de Víctor Di Nasso (en Facebook Victor Di Nasso e instagram @victordinasso) y tiene una gorra virtual, para el público que desee colaborar pague su entrada.

“Es a la gorra, porque la idea es hacerlo accesible y la gente aporte lo que quiera. Además tengo algunos emprendimientos y comercios que me apoyan y dan algunos artículos para sortear por día con los participantes”.

Turucletas y sus canciones

El dúo de música y teatro Turucleta, de la mano de Josefina Ormeño y Soledad Beschessi presentan su ciclo “Cortitos de invierno”.

Desde sus redes sociales en Instagram, Facebook y Youtube, cada domingo a las 17 compartirán un canción de su autoría dirigida a la primara infancia. Como ellas sostienen: “Asomar la nariz, en un mundo de aventuras y canciones junto a Tonada y Lucía”.

La cita es con acceso gratuito y los más chicos podrán descubrir nuevos sonidos e historias en estas vacaciones.

Mendoza en casa para chicos

La plataforma cultural Mendoza en Casa preparó contenidos exclusivos para los chicos en invierno. Se trata de la sección Entrete Niños, con propuestas diferentes cada día y tiene como protagonistas a artistas de los 18 departamentos de Mendoza.

A través de www.mendozaencasa.com la audiencia podrá disfrutar de los espectáculos virtuales gratuitos propuestos por las comunas, que se suman los ganadores de la convocatoria Subíte a Mendoza en Casa, con temáticas infantiles.

La plataforma de contenidos del Ministerio de Cultura y Turismo estrenó el segmento "Entrete Niños!" en estas vacaciones.

El corto Circometraje, de Kachivachis Circo Deambulante, el entrañable Pipo, uno de los títeres más queridos de la provincia a cargo de Gabi Carli, los Paraguayasos, que llegan de Maipú y unen teatro, arte circense y relatos disparatados.

Otra de las propuestas es musical y estará a cargo de la Orquesta Juvenil Municipal de San Martín, la Escuela de Danzas Urbanas From The Top y el elenco infantil de teatro Chupetitos. El paseo por el departamento y sus jóvenes talentos con la presentación del actor con Marcos Muñoz.

Entrete Niños continuará recorriendo las alternativas artísticas de cada departamento para los más chicos, a lo largo de las vacaciones de invierno.

El teatro Imperial sigue conectado

En el marco de su ciclo Conectate al Imperial, la sala de Maipú lanzó su agitada agenda virtual en vacaciones de invierno con acceso gratuito.

Cada jornada, con dos emisiones a las 11 y 18 horas a través de Facebook, Instagram y Youtube ofrece un amplio panorama de actividades lúdicas, espectáculos, películas, contenidos didáctivos y diversión para los chicos.

La idea es no perder el contacto con el público y que los pequeños disfruten y aprendan desde sus casas, con la participación de artistas mendocinos.

Los municipios y una agenda para la familia

Los departamentos apuestan por llevar a sus pequeños vecinos distintas propuestas artísticas. En el caso de Godoy Cruz preparó una agenda hasta el 19 de junio, a las 16 horas, se emitirán shows para toda la familia por la página de Facebook de la Dirección de Cultura y Turismo del municipio.

Con transmisiones online diarias los artistas mendocinos brindarán una propuesta de teatro, humor, danza, circo y narraciones orales. “El Que No Me Escuchó Se Embroma” del elenco El Cíclope, “Clásicos del Circo”, la magia en “Las Locuras del Mago Ludiem” y la obra de teatro “La Placita del Rock” son parte de la programación.

Tatán y Porotita, dos payasos muy simpático invitan a los más pequeños a divertirse entre humor, música y acrobacias, en el ciclo de vacaciones en Godoy Cruz. Lisandro Borra

En tanto Ciudad presentó “Recreo Cultural en las redes”. Un espacio de difusión con propuestas para toda la familia y contará con la participación de Guillermo Troncoso, Adrián Sorrentino, Griselda López Zalba, Jorge Sosa, Rafael Rodríguez, María Pereyra, Alejandro Conte y el elenco Turucletas, entre otros.

Las propuestas se emitirán los martes y jueves a las 18 horas, por las cuentas oficiales de Instagram y Facebook de la Ciudad de Mendoza. Estará estructurado en bloques cuya duración oscila entre 5 a 10 minutos y cada microsegmento está destinado a toda la familia, con propuestas para el público infantil y adulto, que van de las narraciones, cuentos y música.