¡Va por todo! Natalia Oreiro presentó la versión en ruso de “Me muero de amor”

Luego del éxito alcanzado desde hace unos días con el lanzamiento en Netflix de su documental “Nasha Natasha”, Natalia Oreiro sorprendió a sus fanáticos con la versión en ruso de uno de sus temas clásicos: “Me muero de amor”, cuyo video clip la reúne con Facundo Arana, su pareja de ficción en la tira “Muñeca brava” (1998-99).

El nuevo video fue dirigido por el uruguayo Martín Sastre, también a cargo del documental “Nasha Natasha” que muestra el éxito de la esposa de Ricardo Mollo en Europa del Este.

“El amor incondicional de mis seguidores rusos me conmueve. Cuando me preguntan por qué no tengo una respuesta, porque es algo que te pasa en el corazón”, comentó Natalia en una entrevista con TELAM antes del estreno del documental.