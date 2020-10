Upload: cómo sería la vida después de la muerte si pudiéramos pagarla

Uno de los misterios seculares más potentes es el de la vida después de la muerte. Y es allí donde se presenta Upload, una serie futurista, mezcla sátira, misterio, ciencia ficción, romance y crítica capitalista que a poco de estrenarse en la plataforma Amazon Prime, se había convertido en la más vista a nivel mundial.

La historia se desarrolla en el año 2033, cuyo protagonista es Nathan Brown, un joven ingeniero en informática, de apenas 27 años que muere en el primer capítulo, dejando una bella -y posesiva- novia y una brillante carrera por delante.

Nathan pertenece a una familia de clase media, cuya madre se ha esforzado por darle todo lo necesario, pero sin lujos. Su novia, Ingrid Kannerman, pertenece a una familia adinerada en la que Nathan se siente cómodo y a la que aspira a pertenecer cuando se establezca con Ingrid.

Consciente de su nueva vida, Nathan asiste a su propio funeral

Sin embargo, un desgraciado accidente se lleva la vida de Nathan y sus sueños, aunque minutos antes de morir, la novia le pide que firme una solicitud para poder ingresar a Park View, un lujoso servicio digital en el que se almacena su conciencia. En ese hotel majestuoso -y un poco anticuado, rodeado de maravillosos parques- puede seguir “viviendo” y en contacto con sus seres queridos, gracias a la realidad virtual en la que su conciencia puede seguir activa. Así, Nathan queda atrapado en el servicio digital de la familia de su novia como “huésped”, en donde comenzará a tomar consciencia de la muerte, la amistad, la superficialidad de su propia vida y la verdadera personalidad de su novia.

Este servicio cuenta con un “soporte técnico” real, es decir a cargo de personas vivas, que mediante la tecnología de las computadoras ayudan a los “subidos” (uploads en inglés) a adaptarse a su nueva vida.

Es así como conoce a Nora Antony, el “angel” -mezcla de guía espiritual y servicio de atención al cliente-, encargado de restablecer su cuerpo, sus recuerdos y estar pendiente de sus requerimientos. Rápidamente se convierten en amigos y confidentes, para luego descubrir que sus sentimientos van más allá.

Uno de los factores que hacen que esta serie sea tan atractiva y divertida es que gran parte de la tecnología a la que hace referencia el director Greg Daniels ya se muestra en las grandes ferias internacionales de desarrollo tecnológico y digital, por lo que no es difícil imaginar un futuro próximo de tales características.

Nora será su ángel y asistente de servicio al cliente

Tanto cuestiones como los servicios premium, que tienen algunos de sus compañeros de hotel, como el servicio de “Los de 2G”, que quedan congelados cuando se les acaban los datos y deben esperar hasta el mes siguiente para continuar con su vida virtual, presenta una visión un poco funesta que se contrapone a las coplas de Manrique -cuya idea es la muerte igualadora- en donde las diferencias sociales prevalecen aún en la otra vida.

Greg Daniels, creador de la serie, tiene una extensa trayectoria desde sus comienzos como guionista de Saturday Night Live. Es el responsable de la serie animada El rey de la colina (1997), The Office (2005), Parks and recreations (2009), Hellos Ladies (2013), People of Earth (2016) y Space Force (2020).

A pocas semanas de estrenarse, Amazon anunció la segunda temporada, que aún no se estrena.

Upload.. 2020. Estados Unidos. Dirigida por: Greg Daniels y Jeffrey Blitz. Protagonizada por: Robbie Amell, Andy Allo, Chris Williams, Kevin Bigley, Owen Daniels, Christine Ko y Allegra Edwards. Género: Serie de TV. Ciencia ficción. Comedia. Drama. Romance. Intriga Internet / Informática. Disponible en Amazon Prime video. Nuestra opinión: Muy Buena.