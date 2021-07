Universal invierte US$ 400 millones en una nueva trilogía de “El Exorcista”

Puede sonar cliché, aunque puede considerarse muy acertada la idea de: “Tiempo pasado siempre fue mejor”. Tanto es así que Universal invierte una nueva suma millonaria de dinero en traer a la actualidad los clásicos de terror.

Universal Pictures y Blumhouse se encuentran trabajando de la mano para traer a la actualidad una nueva saga acerca de El exorcista, una de las mejores películas de terror de todos los tiempos.

Así, el director David Gordon Green, luego de haber recuperado a Michael Myers en la nueva “La noche de Halloween” y sus secuelas “Halloween Kills” y “Halloween Ends” que serán lanzadas en la brevedad, se une nuevamente a la productora Blumhouse.

La nueva trilogía seguirá los sucesos de la primera entrega de 1974. web

En esta nueva historia, nos centraremos luego de los sucesos que vimos en la primera entrega de El exorcista original. Y aunque no tendrá en cuenta los sucesos que ocurrieron en sus posteriores cintas, sí utilizará elementos de la mitología de la saga empleados en ellas.

En cuanto al reparto, será casi por completo original con la excepción de que contará con la presencia de Ellen Burstyn, quien dio vida a la madre de Regan en la película original.

A ella se suma Leslie Odom Jr. (Hamilton), un personaje con una hija o hijo (algo que aún no ha sido definido), que al igual que Regan también ha sido poseída por un terrible demonio. Estos dos personajes se encontrarán buscando un consuelo en la otra en una situación sobrenatural.

“El Exorcista ya está escrita, ha sido uno de los proyectos que he hecho durante la pandemia”, ha explicado su director en una entrevista concedida a GamesRadar. “No es incorrecto decir que es una secuela de la película original”.

Respecto a las dos cintas que se produjeron después que la original, las cuales no resultaron tener tanto éxito y básicamente no son recordadas como tal, el director asumió que, en su opinión personal, todas están bien y es una buena señal que existan.

“Me gustan todas las películas del Exorcista y no solo me gustan, sino que creo que podrían estar incluidas dentro de la mitología de lo que estoy haciendo”, continuó explicando, asegurando que no intentará “hacer como si el Exorcista 2 no existiera, es bueno que exista, es bueno que existan todas y a mí me gustan”.

La nueva trilogía abordará la historia de una madre con un pequeño poseído por un nuevo demonio. web

La nueva trilogía cuenta con un capital de US$ 400 millones. Esperan que la fecha de estreno se su primera entrega llegue a finales de 2023, mientras que sus secuelas saldrán de manera consecutiva posteriormente.

Llevar al cine nuevamente una cinta que ha tenido gran repercusión, no solo en el público, sino en la cultura cinematográfica de la industria es prácticamente un suicidio. Aunque el director, quien ha asumido una responsabilidad similar con la trilogía Halloween, no dudo en embarcarse en este nuevo desafío.

“Tuve que leer un montón de libros y hacer un huevo de entrevistas porque había mucha autenticidad dramática en la película original” ha señalado el realizador antes de añadir: “Ha llevado mucho más trabajo de lo que había previsto y creo que fui un ingenuo al pensar que sería de otra forma”.