Under, tango y folclore: las propuestas para este domingo de verano

Ya de cara a finalizar el verano, la estación donde se dan las juntadas con amigos, la cerveza a los pies de la montaña y las salidas al atardecer, los artistas también se suman sus propuestas para acompañar a este cierre de una temporada que, lejos de restringir, permitió la vuelta a los escenarios y el reencuentro con el público.

Este domingo las opciones son variadas para todos los gustos. Desde música under rozando el rock-pop hasta el folclore unido con el tango, los mendocinos tienen espacios destinados a su recreación que están ansiosos por recibirlos. Acá te recomendamos dos planes para que le des color a tu fin de semana.

El Independencia se suma a lo clásico

Por primera vez y después de muchas expectativas, Fabiana Cacace y Susana Jerez unen sus voces y estilos en un show único que traerá al teatro más importante de la provincia una combinación perfecta entre las raíces folclóricas de nuestra tierra y el sonido clásico del tango.

Hace dos años atrás surgió entre ambas la idea de unir su música de la mano del público y finalmente pudieron concretarla. “Surgió en realidad por idea de gente que nos vio conversar en un espectáculo y la verdad que nos quedó picando el bichito. El año pasado intentamos hacer algo juntas pero no prosperó porque cada una estaba con actividades y finalmente se dio ahora, es el momento y nos ha tenido muy atrapadas el hecho de trabajar en este espectáculo. Ambas nos tenemos aprecio y también admiración mutua”, cuenta Fabiana a Los Andes.

Bajo el título de “Mujeres de Blanco”, esta noche a las 20 el escenario del Teatro Independencia las recibe para compartir una velada donde habrá homenajes, momentos compartidos y la esencia de cada una de ellas.

“La propuesta musical fusiona los clásicos del tango con el folclore cuyano y otras sorpresas de géneros. Vamos a compartir los temas de cada una, vamos a fusionarnos, vamos a cantar juntas, nos tiene muy emocionadas con la expectativa de que el público de Mendoza nos acompañe. Tiene distintos matices, colores, paisajes y sentimientos para que el público disfrute, ojalá así sea y yo creo que sí porque seguramente quienes nos acompañen son personas a las que les gusta lo que hacemos, esperamos cumplir las expectativas de la gente”, afirma entre risas.

La idea principal de ambas es recorrer los departamentos de la provincia, compartiendo su música y presentando el tema que impulsaron ambas. “Estas Mujeres de Blanco nos inspiró a componer un tema. La letra le pertenece a Susana y la música es mía. El blanco como color simbólico de la mujer, es una sumatoria de cosas, una conjunción y lo que sentimos nosotras unidas, como dice la canción, en el canto, folclore y tango perviven juntos en la voz - cuenta- Cada una representa un género pero la sorpresa para nosotras fue que veíamos que podíamos incluir otros géneros como el bolero por ejemplo porque vamos a homenajear a grandes de la música Latinoamericana.”

Además, Fabiana adelanta que presentará un tema que le fue compuesto por su apodo entre sus pares. “En mi caso va a ser muy emotivo porque voy a estrenar un tema que compusieron especialmente para mí y es como me han bautizado hace un tiempo ‘La hija de la Tonada’. Con letra de Luciano Ortega, la música es del Maestro Trabuco González y también hay una parte mía.”

Fabiana es sanrafaelina, es pianista, intérprete, cantora, compositora, gestora cultural, docente y conductora radial. Durante 23 años integró y fue representante del prestigioso grupo de música cuyana Cacace-Aliaga. Actualmente se encuentra trabajando en su primer disco solista que espera poder hacer público durante el 2021.

Por su parte, Susana Jerez es una cantante y productora mendocina que ha recorrido diferentes escenarios de la provincia, el país y el extranjero. Ha participado en festivales internacionales y trabajado en numerosos proyectos televisivos. En 2005 fundó la escuela de canto popular en Mendoza que hasta el día de hoy sigue en pie.

Febrera en El origen de I

Cambiando totalmente de rumbo y con una propuesta muy colorida, Leandro Lacerna junto a su Set Banda Digital, Dani Pérez Ibarburen y Luli Interllige se presentan con las montañas mendocinas de fondo para compartir un atardecer increíble de la mano de buena música.

Bajo el nombre de Febrera, estos cinco artistas se unen para darle cierre al mes del amor y la amistad, comenzando con el cierre del verano y recibiendo cosas nuevas.

Esta tarde a partir de las 18 en El origen de I darán espacio a muchas sorpresas. Desde la presentación de material nuevo de Luli Interllige, canciones nuevas de Dani Pérez Ibarburen, hasta Leandro Lacerna junto a Romi López y Silvina Inés Ormeño dándole espacio al nuevo estilo que adoptará su próximo disco, será un atardecer cargado de nuevas vibras.

“Es una celebración de muchas cosas, de nuestra amistad, la vuelta a los shows en vivo un poco más grandes y celebrando el fin del verano que ha sido un verano dentro de todo un poco más luminoso que el año pasado, volviendo a encontrarnos con la gente. Es una gran celebración y encima en la montaña que tiene una vista privilegiada”, afirma Leandro.

Este quinteto compartirá escenario en El origen de I. catalinasegura4

Y adentrando a los lectores un poco en lo que será su show de hoy, adelanta que “Dani Pérez Ibarburen estará en un formato acústico con máquinas, Luli Interllige también presentando sus canciones que van a formar un próximo disco que estuve produciendo con Paula Neder, y yo voy a estar presentando canciones nuevas y varias viejas en un formato nuevo un poco más alejándome del sonido rockero y orgánico y yendo a algo electrónico o urbano desde el audio. Es un poco más de experimentación y tener un audio viajero que se adapte a diferentes escenarios, cierta psicodelia digital que es lo que se viene en el nuevo disco.”

Acompañado por Romi y Silvi con quienes compartirá parte de su nuevo disco, se presenta renovando banda, con parte de La Bomba Tácita pero en un plan más acústico electrificado, acústica con pedales, sinte, octapad. “Vamos a tocar algunas canciones nuevas, no quiero quemar mucho pero estoy muy manija con el disco nuevo y me dan ganas de tocar, al menos dos o tres canciones porque ha sido un proceso muy lindo, lo está siendo, y espero sacarlo pronto. A veces el proceso se demora un poco porque por suerte estoy con mucho laburo de producción, mezcla, y mi disco se va postergando un poco. Está cerca del fin”, adelanta.