Una charla con la artista Paula Cano: sentir femenino que explota en colores

“Creo que ‘Esencia’ es una invitación al sentir más que al pensamiento”, reflexiona la artista plástica e ilustradora mendocina Paula Cano. Así evoca la muestra que recientemente inauguró en el Espacio de Arte de la UTN, donde sus piezas pueden verse al lado de las de Ana Mammoli y Lisbeth Ledo García.

“Desde la esencia de mí en el presente, intento manifestar puentes, conexiones entre el mundo interno y externo, entre lo matérico y lo invisible”, continúa. “Allí donde surge el entramado, voy descubriendo la expresión inherente del ser y de las cosas. Asimismo, que se abren los infinitos reflejos para quien sienta encontrar algo de su propia naturaleza al contemplarlo”.

La triple exposición puede visitarse, de forma libre y gratuita, de lunes a sábados de 9 a 20, en el edificio de la calle Rodríguez al 273 (Ciudad de Mendoza).

“Esencia”, la primera muestra individual de Paula Cano, incluye una selección de piezas que abarcan varios años de producción. En su mayoría, acrílicos sobre tela. Además, algunos trabajos en técnicas mixtas sobre papel (acuarelas, esmaltes y collage), en formatos grandes, medianos y chicos.

-¿De dónde viene tu vocación por el arte?

- Desde niña me encantaba dibujar y pintar. Crecí en una familia donde las artes siempre han sido valoradas, reconocidas e impulsadas. Mis padres también pintan, todos mis hermanos y yo hemos conectado con lo artístico en mayor o menor medida en nuestras vidas: plástica, música, fotografía, letras… Con los años me he dado cuenta de que el arte siempre ha sido mi canal de expresión y comunicación, de sostén y apoyo en las diferentes etapas de mi vida, me ha permitido darle forma a un montón de sentimientos, ideas, emociones. Ha sido y es una herramienta fundamental de expresión, para manifestar y compartir…Eso me ha ido llevando a descubrir en el camino mi vocación artística.

"Brisa de atardecer", acrílico sobre papel.

-¿Cómo definirías lo que hacés?

-Soy artista visual e ilustradora. Definiría lo que hago como un puente de expresión entre lo visual y lo sensorial, principalmente a través del dibujo, el collage y la pintura. También voy sumando nuevos desafíos a mi camino como artista, como el arte mural y digital.

-¿Qué temáticas te interesan abordar?

- Actualmente, entre las temáticas que atraviesan mis trabajos puedo destacar la representación de la naturaleza, las sensaciones que emergen de estar en contacto con ella. La energía femenina, la mujer, la conexión espíritu /materia, la meditación… Intento también manifestar lo mágico en lo cósmico, en lo cotidiano y en las figuras, a través de la línea orgánica y expresiva, del juego que surge entre las formas, el color y la luz. Desde allí encuentro que se abre un universo rico en sensaciones donde el ser puede experimentarse, crear y compartirse.

-Da la casualidad (o no) de que tu hermano Mauro también es artista plástico, ¿se relacionan entre ustedes de alguna forma a través del arte? (influencias, enseñanzas, compartir sensibilidades, etc).

-Con mi hermano desde chicos y ya más adultos, donde también compartimos un espacio de trabajo durante algunos años. Claro que se daban naturalmente estos tipos de intercambios artísticos, que fueron muy enriquecedores, y siempre agradezco todo lo aprendido. A mí personalmente me ayudó muchísimo a ordenarme y a conocerme más en el oficio. En el presente, y desde hace tiempo, como nuestros trabajos en el arte han tomado caminos bastante diferentes, tanto en técnicas, estilo, temáticas y formas de abordarlo, ya no se comparte tanto desde allí, pero sí desde el respeto y admiración por lo que cada uno hace.

"Círculo mágico/ Las mujeres de mi vida", acrílico sobre tela.

-¿Cómo te afectó la pandemia a nivel artístico, una etapa tan dura y de aislamiento?

- El primer año de pandemia pude llevarlo bastante bien, me pareció muy importante ordenarme con el trabajo, enfocarme en eso, en meditar, hacer yoga, utilizar todas las herramientas que me ayudaran a sobrellevar lo mejor posible tal situación. Pero ya el 2021 fue un año donde emocionalmente me costó mucho todo. Aún así pude trabajar y tuve mucho trabajo. He tenido y sentido mucho el apoyo de mis seres queridos también todo este tiempo. Ya este año sí siento que todo va reacomodándose, me estoy sintiendo bien, con energía y ganas de seguir creando.

-¿En qué pinturas, series, exploraciones o proyectos estás trabajando actualmente?

- Actualmente estoy comenzando unas pinturas de formato grande, también sigo con una serie de dibujos lineales, técnicas mixtas… Continuando con la exploración y desarrollo de las temáticas antes mencionadas, que hoy me atraviesan, me impulsan y me inspiran para crear. También estoy trabajando como ilustradora para un proyecto de Tarot, que es un trabajo que se está haciendo en series y con mucho tiempo. Como siento que este año todo se está reacomodando y reseteando para todos, me permito abrirme a que surjan nuevas formas y proyectos que se puedan ir presentando en el camino.

Sobre Paula Cano

Nace en Mendoza en 1982, donde reside actualmente. Desde niña pinta y dibuja. Marca su formación el paso por la Escuela Provincial de Bellas Artes y la UNCuyo, donde estudió Artes Visuales durante varios años. Hace tiempo que se dedica por entero a su vocación como artista visual e ilustradora independiente.

Ha participado en salones y exposiciones desde hace años, dentro y fuera de la provincia, como el Salón Regional de Artes Visuales - Vendimia (2004 / 2009).

Actualmente su obra se destaca por el uso del color y la luz, el juego de la línea orgánica y expresiva plasmando figuras y universos mágicos, donde participa recurrentemente la figura femenina y la naturaleza; expresando también un aspecto espiritual en el arte. A través del dibujo, el collage, la pintura y nuevos desafíos como el arte mural y digital, que se integran a su camino como artista.