Un tango mendocino compite como finalista en el Primer Festival de la Canción Argentina 2020

Los reconocidos cantaurores de tango Varón Álvarez y Juan Carlos Díaz Dho competirán el próximo miércoles en el Primer Festival de la Canción Argentina 2020 con su tema inédito “Que ya no volverá”, prefinalista en una terna de 10, de 1.500 temas que se presentaron en la convocatoria abierta para autores, escritores e intérpretes de todo el país.

La gala de premiación será en el teatro Astral, el Salón La Argentina y otras locaciones porteñas, y será transmitida por el canal oficial del Festival en la plataforma Youtube, el 30 de diciembre a las 21 . Además, el público podrá votar a su favorito en la página de Facebook, en el perfil del Primer Festival de la Canción Argentina 2020.

La madrina de esta edición para el tango argentino será Julia Zenko, y la banda oficial del certamen dirigida por el maestro Dany Vilá acompañará las distintas grabaciones de cada uno de los intérpretes seleccionados para la edición 2020.

Además, el evento incluirá homenajes a figuras destacadas de la canción nacional, entre ellos a Carlos Gardel (con Julia y Esteban Morgado, y Rocío Araujo), de Nenette a las Cantautoras Argentinas (con Lorena Astudillo) y a Atahualpa Yupanqui (con Diego Mizrahi y Maxi Pachecoy).

En la ceremonia habrá un homenaje a la figura de Miguel Abuelo, en la que se presentará la nueva etapa de la mítica banda Los Abuelos de la Nada.

Como parte de las condiciones del festival de tango argentino, la canción aún no puede publicarse, pero según detallan los mendocinos es un tango clásico, con arreglos que le dan un aire moderno y contemporáneo. La composición fue escrita hace unos años atrás, y relata la historia de un amor perdido y el paso de la vida. La soledad, la desdicha, el amor, todo sucede mientras el tiempo transcurre y no nos damos cuenta.

Este tema escrito por Juan Carlos Díaz Dho y Varón Álvarez, es interpretado por el mismo Álvarez, histórico referente del tango argentino en nuestra provincia y una de las voces más reconocidas del género.

¿Cómo fueron los preliminares de esta selección?

- Los dos somos los autores del tema, porque siempre estamos componiendo juntos. Te imaginás que llevamos más de 50 años trabajando. Lo que ocurre ahora es que el tango y lo melódico no trascienden mucho porque el público son personas grandes y no podemos pretender que vaya mucha gente. Eso es una realidad, sin quejarnos, sabiendo que es gente que no puede ir porque está muy grande.

- Pero ustedes son referentes en ese estilo de música

- Sí, por eso a comienzos de año, cuando empezó la convocatoria, me llama Juan Carlos y me dice que había un festival donde podíamos presentar el tango nuestro. Me dijo “¿Te animás a defenderlo?”, “Sí, por supuesto”. Después pasaron varios meses hasta que en setiembre u octubre no llegó la noticia: de 1.500 participantes de todo el país habían salido seleccionados 10 entre los que estábamos nosotros. Entonces empezamos la comunicación con la gente que organiza el espectáculo, pero con el tema de la pandemia estaban viendo a ver cómo lo podían hacer por streaming porque no se podía viajar.

La particularidad es que el espectáculo va a tener la banda en el teatro en vivo. Nosotros mandamos un video y audios con el tema, y ellos van a sacar nada más que la voz grabada acompañada por la orquesta en vivo. Son cosas que nunca imaginé que podía pasar con una canción, peo en este tiempo es una solución y espero que salga todo bien. Así que te imaginás que para nosotros es nuevo. Los organizadores, al principio estaban para arreglar para Tv Pública, pero como no pudieron llegar a un acuerdo decidieron hacerlo el 30 pero transmitirlo por YouTube.

Los artistas mendocinos de reconocida trayectoria trabajan a la par desde hace casi 50 años.

El tema es que a la gente grande le cuesta porque te preguntan: “¿cómo lo van a hacer?”. Yo sé que un pibe o una persona joven en un ratito se conectan y no tienen que preguntar cómo hacerlo, pero una persona mayor muchas veces no sabe cómo conectarse a las redes y quizás esto no juegue en contra porque necesitamos que voten a medida que vayan escuchando.

- Pero tienen algo a favor y es que cuando hacen un show presencial, hay un número determinado de plazas, pero cuando lo hacen por streaming hay gente hasta de otros países

- Claro, nosotros tuvimos esa experiencia con Susana Jerez, con quién comparto un espectáculo es de hace mucho tiempo que se llama “El tango nuestro”, con bailarines, con Juan Pablo Moltisanti y Walter Anselmi. Ese show lo vieron desde Miami porque después ves la cantidad de gente que estuvo conectada y te llevas la sorpresa de que hay mucha gente de afuera.