Un sacudón fue la inesperada muerte de Mary Wilson, una de las leyendas de The Supremes

Fue un shock: Mary Wilson, una de las cofundadoras del recordado terceto femenino de pop y soul The Supremes, falleció a los 76 años, informó su agente a medios estadounidenses.

Con canciones luminosas el trío fue icónico del pop negro de los ’60.

La muerte de Wilson sorprendió a todos, pues hace dos días ella había publicado un video en su canal de YouTube anunciando que estaba trabajando en el lanzamiento de nuevo material inédito con Universal Music . “Con suerte, algo de eso saldrá en mi cumpleaños, el 6 de marzo”, dijo la cantante en el video. Luego llegó su deceso inesperado del que todavía se desconoce la causa.

Wilson, Diana Ross y Florence Ballard formaron The Supremes, el primer y más exitoso grupo de chicas de Motown. Cindy Birdsong reemplazó a Ballard en 1967 (luego de su muerte a los 32 años) y Wilson permaneció con la banda hasta que ésta se disolvió oficialmente en 1977.

La primera canción del grupo en alcanzar el N°1 y vender un millón de copias, “Where Did Our Love Go’', fue lanzada el 17 de junio de 1964.

Wilson contó que, estando de gira en aquel entonces, sucedió algo que las hizo darse cuenta de que tenían un éxito. “Recuerdo que en lugar de regresar a casa en el autobús, volamos. Fue nuestro primer vuelo. Teníamos un gran hit’'. Sería el primero de cinco números uno consecutivos, con “Baby Love’', “Come See About Me’', “Stop! In the Name of Love’' y “Back in My Arms Again’'.

Mary Wilson, una de las fundadoras de The Supremes.

“Acabo de despertarme con esta noticia’', tuiteó ayer Diana Ross, expresando sus condolencias a la familia de Wilson. “Esto me recuerda que cada día es un regalo’', agregó la cantante. “Tengo tantos recuerdos maravillosos de nuestra época juntas’'.

Wilson, Ross y Ballard fueron incorporadas al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.

“El mundo ha perdido a unas de las estrellas más brillantes de nuestra familia de Motown. Mary Wilson era un ícono’', dijo la presidenta y directora ejecutiva del Museo de Motown, Robin Terry.