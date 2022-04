Un puente audiovisual entre Argentina y Brasil: el objetivo del mendocino Isaac Huna

Recuerda Isaac Huna: “Salí de Mendoza con 20 años, desde los 22 a los 26 viví en Buenos Aires. Después me radiqué en São Paulo, desde el 87 hasta hace cuatro o cinco años atrás. Ahora estoy en Santa Catarina”. El derrotero de sus viajes va en consonancia con el suyo profesional: ha hecho de todo, desde marketing y publicidad, trabajos como dibujante, proyectos editoriales, hasta la producción independiente de audiovisuales, que es lo que lo ocupa actualmente.

Siempre se interesó en la comunicación “como un todo”, define, mientras destaca a Xuxinha, la versión dibujada de Xuxa, que él creó en 1997 y que le dio mucha popularidad en el país vecino. Después de colaborar durante cinco años en Xuxa Producciones descubrió el mundo del audiovisual, en el que terminó ingresando paulatinamente y volviéndose un inquieto productor.

Así llegamos hasta hoy, un momento muy importante para Isaac, en el que quiere tender lazos con la provincia que lo vio partir hace más de 40 años. En 2018 creó el Festival de Cinema de Jaraguá do Sul, que este año ya va por su quinta edición, y quiere incluir en él una sección que permita la colaboración entre los dos polos.

-¿Qué características tiene tu festival?

-Mi festival está abierto a amateurs, profesionales, independientes, estudiantes. En relación a los formatos, participan largos, medianos, cortos e incluso videoclips. La temática siempre es libre y no tiene limitaciones en el tiempo de exhibición. Desde que me radiqué en Brasil vi que este país y Argentina siempre están de espaldas uno para el otro, quizás por la diferencia cultural. En el cine sucede lo mismo: las películas que se producen allá no llegan acá; y si lo hacen es en un circuito cerrado, artísticamente hablando.

-Había que tender puentes...

-Entonces a través de mi festival empecé a ver la posibilidad de integrar los dos mercados. Quiero crear un puente cultural con Argentina exhibiendo películas aquí, y viceversa. Incluso me gustaría crear un puente para que se hagan coproducciones, de tal forma que una película hecha acá pueda ser exhibida por ejemplo en Buenos Aires, siempre viendo la alternativa de juntar los dos mercados. Brasil es un mercado de más de 200 millones de personas, con un poder financiero espectacular. Y Argentina es culturalmente una potencia, porque si se coloca un producto en Buenos Aires, si tiene éxito automáticamente va para el mercado latino de todo el mundo. En ese aspecto, su influencia es muy grande. Mi objetivo es integrar el segmento del audiovisual entre los dos países, hacer que se familiaricen. El ser argentino me coloca en una posición positiva, porque sé cómo funciona el mercado latino y cómo funciona el brasilero.

Isaac y Xuxa, de quien creó una popular versión gráfica: Xuxinha.

Agrega: “Además el audiovisual no se limita solamente a ese segmento: de forma paralela se puede incentivar la parte turística y lo comercial. Por ejemplo, divulgar Mendoza por estos lados. El objetivo es bastante interesante también desde lo político. Desde hace mucho tiempo atrás que tenía la idea de integrar los dos mercados de alguna forma. Eso se concretó cuando cree este festival en Santa Catarina. Pero a partir de esta quinta edición veo esa posibilidad de una forma bien concreta. Porque ya no es un festival que está comenzando, ya tiene cierto nombre a nivel nacional y me permite crear situaciones como juntar los dos mercados”.

¿Qué tipo de producciones le interesan? Básicamente no hay limitaciones, como explicó: dramas, aventuras, suspenso, terror, documentales, videoclips, humor, y hasta tienen una sección de experimentación. “Somos bien democráticos”, dice. Incluso pueden ser producciones que ya hayan sido estrenadas comercialmente, porque “lo importante es la divulgación”, apunta.

Y expresa: “Claro que el objetivo no se limitaría a la exhibición binacional, sino que al tiempo empiece a haber una intercambio de coproducciones, distribución, de una forma más intensa. Y con temáticas que terminen envolviendo los dos perfiles culturales”.

Huna ya está en conversaciones con Marcelo Ortega, del clúster Filmandes, y también invita a que quien le interese su proyecto lo contacte a través de: www.festivalcinejds.com.br, los mails isaac.huna@gmail.com y fest.cinemajaraguadsul@gmail.com y los Instagram @festivalcinemadejaragua y @isaachuna.

Comisión organizadora del festival.

- ¿Cómo surgió el festival?

-En 2012 conocí Jaragua do Sul y comencé a descubrir que aquí en Santa Catarina, y en la región, no existe tradición de producción de películas. Brasil no es un país, es un continente. Cada estado es como si fuera un país diferente. Es decir, no es un país homogéneo. Santa Catarina es un estado con cultura alemana, y tiene una forma de laburo, de planificación, de salud, de educación, diferente del resto. Siempre digo que si Brasil fuera gobernada como en este estado el país sería otro, por la seriedad con la que las cosas son hechas aquí.

-¿Cómo es la situación de la industria audiovisual allá?

-Ya radicado en Jaraguá do Sul, pese a que siempre mantuve mis actividades de negocios en São Paulo, donde tengo mi productora, quise hacer algo relacionado con el audiovisual. No encontré profesionales, artísticos como técnicos, por lo que tenía que importar todo eso de la capital. Terminé haciendo un corto con gente amateur, y después de esa experiencia, que se llamó “Límite mortal”, surgió la idea de hacer un festival. Los festivales son un medio que te pone en contacto con todo el país, y al mismo tiempo es un elemento turístico. Pero el festival no nació solo con la idea de ser solo un festival. Surgió con la idea de que aquí en la región se creara un futuro polo de producción de películas y entretenimiento, una industria, además del eje Río - Sao Paulo, que concentra toda la producción en Brasil.

Aunque desde sus inicios el festival tuvo apoyo de la Intendencia, dice, desde el año pasado han comenzado a trabajar de forma más independiente, “porque siempre pensamos, en ese sentido, que la cultura también tiene que ser direccionada como un negocio: se tiene que autosustentar”.