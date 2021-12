Un fin de semana a puro jazz: Oscar Giunta llega con una minigira y una masterclass

Un regreso con gloria: así podría definirse esta minigira que el baterista mendocino Oscar Giunta dará durante estos días en su provincia natal. Una agenda intensa y variada, signada por su habitual excelencia artística, la que lo llevó a ser considerado uno de los instrumentistas más virtuosos y reconocidos del medio.

Sus actividades empiezan hoy con una zapada que tendrá su impronta jazzera pero sobre todo mucha alma de tango: a las 22, estará realizando un gran concierto en Beat Club como invitado especial del concierto del bandoneonista mendocino Fabrizio Colombo y su septeto, más la cantante Patricia Cangemi. Las reservas se pueden hacer al 261 341 7030 y las entradas a través de entradaweb.com.ar.

Seguirá mañana con un espectáculo denominado “The Jazz Comunity”, junto a Bernardo Monk en saxos, Agustín Leal en la guitarra y Felo Barboza en el contrabajo. Esto será en People Bar (Arístides Villanueva 451, Ciudad) y las entradas pueden adquirirse en eventbrite.com.ar.

Por otro lado, el miércoles próximo, 8 de diciembre, de 18.30 a 20.30, realizará una masterclass abierta de batería en el Espacio Cultural Julio Le Parc (sala Ernesto Suárez). La entrada es gratuita pero es con cupos limitados, por lo cual deben reservar sus Ubicaciones a través del siguiente link: https://www.entradaweb.com.ar/index.php?r=site/detalles&d=22665be7

Para el miércoles por la noche, luego de la masterclass, hará un concierto sorpresa del cual anunciará detalles en sus redes sociales: @oscar.giunta en Instagram y @Oscar Giunta en Facebook.

-¿Que más podrías contarnos sobre cada uno de estos espectáculos y actividades especiales que te traen nuevamente por Mendoza?

-Ante todo, debo decir que llevar mi música a cualquier parte del mundo es siempre para mí un motivo de felicidad y celebración, pero llegar de gira a Mendoza tiene para mí un plus realmente especial y sumamente fuerte en lo emotivo, por razones obvias, ya que acá nací, crecí y recibí mis primeras influencias musicales y comenzó mi camino con la música. Acá está gran parte de mi familia, mi hogar natal y mucho más, por lo cual todo tiene para mí un gran sabor a reencuentro cada vez que bajo de un avión en tierras mendocinas.

“Este concierto es para mí un gran acontecimiento por distintas razones: la primera es que Fabrizio Colombo es un gran músico, un inmenso bandoneonista, compositor y arreglador con raíz en el tango, pero con vuelo hacia otros horizontes musicales, que hace ya algún tiempo captó poderosamente mi atención. De esto, ha surgido la posibilidad de compartir música en algunas oportunidades y pudimos concretar recientemente mi participación como baterista en la grabación del que será su nuevo álbum en los estudios Fort Media en Buenos Aires hace pocos días atrás, más un gran concierto en Ciudad de Buenos Aires en el marco de la semana del vino”, explica.

Sigue: “Curiosamente, o no tanto, descubrí pasado algún tiempo que los apellidos Giunta y Colombo no es la primera vez que suenan juntos: allá por los años 50′ la Orquesta típica Hermanos Giunta (de mi abuelo paterno y mis tíos abuelos) solían cruzar caminos, conciertos y milongas con la orquesta típica de Francisco Colombo (abuelo de Fabrizio). Ambas orquestas, a su vez, solían contratar como cantor a mi abuelo materno, Antonio Del Pino (seudónimo artístico de Antonio Parafioriti), quienes muchos sindican como el mayor cantor de tangos que dio la provincia de Mendoza. Todos ellos, fueron los grandes animadores de las milongas y la escena tanguera de esos años en nuestra provincia, junto a otros como los Mancifesta, Raitieri, Funes, Apiolazza, Funes, entre otros”.

Así, luego de más de 70 años, Colombo - Giunta volverán a sonar juntos en un escenario mendocino, “y me honra muchísimo ser parte de esto. Será una gran noche de tango y música en general la que van a poder apreciar y disfrutar”, se entusiasma Giunta.

Destaca asimismo que el show de mañana también tiene sus particularidades: “Agustín Leal es no solo un gran guitarrista, sino también un baluarte de la escena mendocina del jazz y un permanente e infatigable gestor y hacedor, quien despertó también gran interés musical en mí hace ya varios años, momento desde el cual comenzamos a trabajar juntos allí en cada una de mis permanentes idas a Mendoza en el marco de giras de conciertos. Y estoy feliz de compartir también este concierto junto al saxofonista Bernardo Monk (quien viaja especialmente como yo desde Buenos Aires para este concierto) más Felo Barboza, en contrabajo, otro gran valor de la escena mendocina”.

- Muy intenso y auspicioso todo lo que te trae esta vez. Sin embargo sabemos que esto es solo el inicio de algo que promete crecer y que te tendrá cada vez más cercano a la escena local, puesto que estás a punto de cumplir 45 años como baterista y 40 desde tu debut profesional en la tevé de Buenos Aires. ¿Qué nos podés adelantar?

-Lo más inmediato es que estaré regresando en dos oportunidades a Mendoza en los meses venideros, en el marco de sendas giras nacionales e internacionales: la primera será el 26 de febrero de 2022 en Beat Club, para un gran concierto con URMG , el proyecto que co-lideramos junto al trompetista Juan Cruz de Urquiza, el pianista Guillermo Romero, el bajista Javier Malosetti y quien les habla, en batería. Oí decir a alguien hace un tiempo, que los cuatro solistas más convocantes de la música instrumental argentina no podían no realizar alguna vez un proyecto conjunto, así es que en plena post pandemia y ante la que fue una paulatina reapertura de la escena al gran público nos lanzamos con esta nueva aventura musical conjunta, que también nos traerá a Mendoza durante el verano. La otra gira será hacia mediados de 2022, junto al Oscar Giunta Supertrio! #OGSt! , para registrar mi segundo álbum con esta formación el nuevo álbum, que será grabado en vivo en el Teatro Independencia y será el sucesor de “Apaláp!”, el álbum por el que felizmente recibí este 2021 la nominación como Mejor Álbum de Jazz en los Premios Gardel.

- Pero sabemos que hay más...

-Sí, ya estamos en la etapa final de un proyecto de envergadura, que es el de un gran espacio para la música en vivo, estudio de grabación y escuela de batería y música en general, que es una plataforma desde la cual voy a realizar un permanente aporte a la escena mendocina, fomentando un permanente cruce y puente aéreo entre Mendoza, Santiago de Chile, Córdoba , Rosario, Buenos Aires y Montevideo, que son todas ciudades con una clara ruta geográfica compartida y facilidades operativas. Por supuesto, esto se extiende luego hacia otras latitudes dentro y fuera de Argentina, pero será un gran puntapié inicial. He sido testigo presencial de una escena musical sumamente prolífica y vasta en Mendoza, a mediados de los años 70′ con grandísimos músicos, y salas repletas en números festivales y salas. Provengo también de un linaje familiar artístico por todas las ramas de mi familia, que ha plagado de música y arte gran parte del siglo XX en la provincia de Mendoza.

-¿Cómo vivís tanta intensidad laboral?

-Esto que se avecina lo vivo como algo así como una gran misión encomendada, y me enorgullece haber podido contar de cuajo con el apoyo y aval de entes oficiales y privados de cultura, de turismo, gremio de gastronomía y hotelería, más varias grandes bodegas que me han hecho saber de su interés en ser parte de esto. La ecuación parece no ser demasiado difícil de descifrar: el arte congrega a la gente en gran número. A partir de esto, el turismo, la Hotelería, la gastronomía, gremios de transporte se ven directamente beneficiados por el flujo de público masivo. El mundo y cada pequeño rincón ya conoce demasiado de mezquindades, egoísmos y de personajes que solo pretenden cerrar puertas y los ojos a la gente. Siento que puedo aportar algo distinto, para torcer el timón en el sentido contrario y que Mendoza se conecte aún más con la escena nacional y fuera de las fronteras. Mendoza es un lugar privilegiado a todo nivel, y quiero que los artistas y público de otras latitudes conozcan sus bondades.

Para finalizar, adelanta: “También estamos planeando un gran concierto familiar en Mendoza junto a mi madre Liliana Parafioriti, mi padre Oscar Eduardo Giunta, mis hermanas Antonella y Giannina Giunta, mis dos hijos (ambos tremendos bateristas), tíos y primos. Una inmensa legión de músicos de la familia. Ya está disponible el espacio físico para montar este gran emprendimiento cultural en Mendoza, y planeo lanzarlo durante 2022 o inicios de 2023″.

Más invitaciones

Bernardo Monk y Agustín Leal, por su parte, darán dos conciertos hoy y mañana, en un repertorio que va desde el jazz a la bossa nova.

Hoy a las 19 en Trez Wines (Cobos 3318, Perdriel, Luján de Cuyo). Reservas al 261-6854019.

Mañana al mediodía en Prímula, cantina ferroviaria (Olavarría 255, Perdriel, Luján de cuyo). Reservas al 261-2213899.