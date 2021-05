Un concierto presencial y por streaming en homenaje a Édith Piaf

Recrear la bohemia de las calles parisinas de la década del ’40, donde la voz gutural y melodramática de Édith Piaf marcó a fuego la cultura de esos años. Leyenda indiscutida de la chanson, su dramática y el sentir de cada poesía se convirtieron en clásicos y referentes hasta la actualidad.

Y para Les Fous, la banda mendocina de gipsy jazz se transformó en un repertorio que no podían dejar pasar en sus shows. Por eso decidieron hacer un concierto homenaje al gorrión de París. “Piaf” es el espectáculo que estrena mañana jueves, en el teatro Plaza y que también se podrá ver por streaming.

El grupo Les Fous estrena un show dedicado al Gorrión de París. Gentileza.

El espíritu parisino en el Plaza

Édith Piaf fue uno de los personajes más trascendentes de la chanson francesa, no sólo por su particular estilo, sino por una vida teñida de tragedia e intensa, hasta convertirse en un ícono del género a muy corta edad.

Esa bohemia, el sentir de la poesía y un sonido orquestal en sus canciones son parte del legado que se replica hasta hoy, con versiones modernas como lo hace Zas, una de las figuras actuales del género.

“En nuestro repertorio siempre tenemos canciones de Piaf. Y creímos que era un momento oportuno para homenajearla a ella como ícono y referente en la música francesa. Además desde nuestros comienzos difundimos e interpretamos su música como banda”, cuenta Mariana Troncoso voz de Les Fous, la banda mendocina de gipsy jazz, que desde 2014 recorre los escenarios locales y es una de las pocas agrupaciones que interpreta al género.

“La Vie en Rose” y “Non, je ne regrette rien” son parte de los clásicos que interpretará el grupo local conformado por Leandro Riolobo en guitarra y teclado, Bruno Riolobo en bajo y contrabajo y Gabriel Marquet en percusión y flauta. Para esta ocasión, la idea es lograr un sonido orquestal propio del repertorio de Piaf, por lo que contarán con la participación de Juan Geredus en violoncello y Marcelo Mercado en oboe, como músicos invitados.

El grupo de gipsy jazz es uno de los exponentes del género en Mendoza. Gentileza.

“Las canciones que hacía Piaf en su mayoría fueron escritas para ella, entonces su forma de interpretar era singular y estaban muy orquestadas. Lo que buscamos es replicar con nuestro estilo sus canciones, que no es fácil y por eso convocamos a músicos invitados, para acercarnos a ese sonido con nuestras versiones”, detalla la cantante cuya interpretación no es imitar el tono de voz de Piaf, sino que en un perfecto francés llegar a la esencia de la canción.

Como bonus track, Les Fous estrenará algunos temas de la cantante que nunca incluyeron en su repertorio e interpretará obras emblemáticas de la cultura francófona, con su estilo e impronta en el gipsy jazz.

“Desde 2014 la banda viene tocando y pensamos en este género, que no hay muchos grupos en la provincia. Nosotros tomamos ciertas canciones que no son tan clásicas, pero que las hacemos conocer y continuar con la difusión de esta música. Cuando se piensa en Edith Piaf es una evocación nostálgica, por la época y la temática. Entonces el público busca esa recreación nostálgica de la década del ’40. Pero también se van a encontrar con un show con nuestro estilo, que buscamos hacer algo distinto, y no solo emocional sino también que se diviertan, con la frescura del sonido de la chanson. Entonces se llevan otra impresión del estilo y lo que es nuestro trabajo”.

“Piaf. Homenaje a Édith Piaf” será un show con dos modalidades; presencial en el teatro Plaza (con localidades limitadas por protocolo) y se transmitirá en simultáneo por streaming. Quienes compren su ticket para verlo desde la comodidad del hogar recibirán un pase con el acceso a la transmisión del concierto. Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com.ar o en boletería de la sala, de 8.30 a 14.30 horas.

La Ficha

PIAF. HOMENAJE A ÉDITH PIAF

Banda: Mariana Troncoso, Leandro Riolobo, Bruno Riolobo y Gabriel Marquet.

Músicos invitados: Juan Geredus en violoncello y Marcelo Mercado.

Día y hora: jueves 13 de mayo, a las 21.

Lugar: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Entradas: $400 (general); $600 (Vip); $300 (streaming); $700 (general + vino); $900 (vip + vino); $600 (streaming + vino) y $400 (vino edición especial). En www.entradaweb.com.ar y boletería.