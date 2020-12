Un año de estrenos: ¿qué traerá el 2021 en los cines y plataformas digitales?

Para los cinéfilos una de las mayores decepciones de este año fue la cantidad de producciones cinematográficas que tuvieron que posponerse debido a la pandemia. Se esperaba un 2020 de muchas series y películas nuevas que en parte se estrenaron en plataformas digitales tanto nacionales como internacionales, pero aún quedaron algunas producciones en la galera esperando indicaciones.

Sumado a ello, la llegada de Disney+ a Latinoamérica cambia un poco el panorama. Ya no sólo Netflix y HBO serán los líderes de los estrenos, tendrán una competencia bastante potente de la parte de la industria dedicada mayoritariamente para contenidos de chicos.

Además, todo dependerá de la presencialidad en las salas donde por ahora se ha afirmado que algunas de las producciones llegarán a la pantalla grande y a la plataforma digital en simultáneo.

Aunque aún quedan algunas por confirmar fechas de estreno ya que por la pandemia se vio afectado su rodaje como es el caso de Batman protagonizada por Robert Pattinson o Spiderman 3 que cuenta con grandes expectativas del público, otras grandes producciones ya tienen día y hora de lanzamiento.

Disney+ llega con los tanques del 2021

La productora audiovisual más famosa de contenidos para jóvenes desembarcó en América Latina hace algunos meses y ya ha generado importantes repercusiones. Y es que no sólo los niños tendrán la suerte de disfrutar de sus filmes, sino también los jóvenes y adultos.

Para los más chiquitos llega a Disney Raya y el último dragón.

La filmografía de Marvel es una de las más esperadas, ya que durante el 2020 quedaron a la espera de estreno muchas producciones que venían a continuar la cronología de la serie. Ya sea en streaming o en sala, esperamos que este año salgan a la luz aquellas películas que tanto se hicieron esperar.

Acá te contamos algunas de las producciones que Disney dará a conocer en 2021:

· Wanda y Vision: La miniserie Jac Schaeffer y protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany llega a las pantallas el próximo 15 de enero. Después de los eventos de Avengers Endgame, Wanda Maximoff y Visión están viviendo la vida suburbana ideal en la ciudad de Westview, tratando de ocultar sus poderes. Pero a medida que comienzan a entrar en nuevas décadas, la pareja sospecha que las cosas no son lo que parecen.

· Raya y el último dragón: dirigida por Don Hall y Carlos López Estrada, esta producciones animada que cuenta la historia de ‘Raya’, una guerrera solitaria que deberá encontrar a un dragón para luchar contra unos monstruos conocidos como ‘Druun’, los cuales amenazan la humanidad, espera llegar a las pantallas de Estados Unidos próximo el 12 de marzo.

· Morbius: Inicialmente el lanzamiento de la película estaba programado para julio de 2020, pero se retrasó para el 19 de marzo del año que viene. Dirigida por Daniel Espinosa y protagonizada por Jared Leto, la historia sucede en el universo de ‘Spiderman’. Allí, un bioquímico llamado Michael Morbius se inyecta una sustancia para curarse de una extraña enfermedad en la sangre. Sin embargo, su experimento sale mal y se convierte en una suerte de vampiro.

· Viuda negra: Y si hablamos de estrenos esperados, ella se lleva todos los números. Finalmente la heroína de Marvel llegará a los cines el 7 de mayo. Dirigida por Cate Shortland y protagonizada por Scarlett Johansson, se centra en la historia de Natasha Romanoff, quien deberá lidiar con su pasado y su historia como espía antes de hacer parte de Los Vengadores.

· Cruella: El 28 de mayo por fin una de las villanas más recordadas del mundo de Disney tendrá su propia película. Encarnada por Emma Stone, dará vida a la malvada mujer que está obsesionada con las pieles de animales, específicamente de perros dálmatas. Esta especie de ‘remake’ de ’101 dálmatas’ fue dirigida por Craig Gillespie.

· Los eternos: Marvel no para de lanzar estrenos e intentar recuperar el tiempo perdido.Dirigida por Chloé Zhao, Los eternos llegan el 5 de noviembre. Luego de experimentar con humanos en la búsqueda de creación de una raza dedicada a la justicia, surgen ‘Los eternos’, sin embargo, un error provocó que también aparecieran ‘Los desviantes’, una raza monstruosa y maligna. La historia se centrará en la lucha de estas dos razas.

Una especie de remake de una de las más famosas villanas de Disney llega este 2021 de la mano de Emma Stone.

Netflix y sus estrenos más importantes de enero

La única falla de Netflix es que mes a mes dan a conocer la lista de estrenos, por lo que poco sabemos de lo que llevará adelante durante el transcurso del año. Sin embargo, enero viene recargado de documentales, series y películas con bastante potencial para sorprender a los espectadores de la plataforma.

· Cobra Kai temporada 3: El año comienza con el regreso de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence. La serie que atrapó a millones de espectadores vuelve para una tercera temporada que se estrena el 1 de enero.

· La historia de las palabrotas: Protagonizada por Nicolas Cage, esta serie orgullosamente atrevida explora los orígenes y el uso popular de los insultos más célebres del idioma inglés, además de su impacto social y científico. Llega a Netflix el 1 de enero.

· Tony Parker: La última canasta”. Luego del éxito de The Last Dance, estrena el 6 de enero este documental que analiza los orígenes y carrera de Tony Parker, cuya determinación lo llevó a ser uno de los mejores basquetbolistas franceses.

Luego del éxito que generó la serie con su llegada a Netflix, Cobra Kai continúa con su tercera temporada que llega en enero a la plataforma.

· Fragmentos de una mujer: estrena el 7 de enero. Protagonizada por Vanessa Kirby y Shia LaBeouf cuenta la historia de un matrimonio que intenta superar la reciente perdida de su única hija. Kirby ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia por su interpretación y es una de las candidatas a los Premios Oscar 2021.

· Zona de riesgo: Este filme de Mikael Håfström sobre un piloto de drones se une con un agente secreto androide en una zona militarizada, con la misión de detener un ataque nuclear llega a Netflix el 15 de enero.

· Tigre Blanco: Dirigida por Robert Rodríguez, está basada en la novela homónima, un ambicioso chofer de una familia india adinerada emplea su astucia para salir de la pobreza y convertirse en empresario. Llega a la plataforma el 22 de enero.

Otros estrenos

Saliendo un poco de las plataformas on demand, las productoras de filmes traerán un año recargado con mucho por delante. Secuelas, remakes y películas originales que esperan llegar a las pantallas grandes de todo el mundo.

Algunas de las producciones que tienen más expectativas de parte de los espectadores vienen de la mano de grandes éxitos.

· Monster Hunter: Este primero de enero, los amantes de la acción empezarán el año con alegría gracias a esta película basada en el célebre videojuego. En ella, viajaremos a otro mundo, uno habitado por monstruos gigantes y peligrosos que se han apoderado del lugar. La protagonista intentará hacerles frente, y sus opciones mejorarán cuando encuentre a un misterioso hombre que ha encontrado una solución.

· The King’s Man: La primera misión: Tras dos entregas de ‘Kingsman’, toca volver al pasado: a esa primera misión de esta organización secreta, al estilo James Bond, que mantienen el mundo a salvo. Esta entrega llega el 26 de febrero y promete una mezcla perfecta entre acción y comedia.

· The Many Saints of Newark: El 12 de marzo llega la precuela de ‘Los Soprano’, que se centra en la juventud del gángster Tony Soprano y su ascenso hasta donde le conoceríamos en la serie de David Chase, que escribe el guion de esta película.

Marvel apuesta a este año con más de 10 estrenos previstos entre series, películas y secuelas.

· Mortal Kombat: El famoso videojuego vuelve el 16 de abril a la gran pantalla por tercera vez, y las tortas y la violencia están aseguradas. No en vano han anunciado que no será recomendable para menores de 18 años, señal inequívoca de que vamos a vivir la brutalidad del material original en todo su esplendor. Como tiene que ser. Dirige Simon McQuoid con un elenco lleno de nuevas caras.

· Sin tiempo para morir: La última entrega de las películas de ‘James Bond’ dirigida por Cary Fukunaga llega en abril de 2021. Aquí la trama se centra en el rescate de un científico secuestrado por un misterioso personaje que cuenta con armas de última tecnología. ‘Bond’, quien se había retirado para vivir en Jamaica, es contactado por alguien de la CIA quien le encarga esta nueva misión.

· Un lugar en silencio 2: El filme que llegará a la pantalla grande estadounidense el 23 de abril fue dirigido por John Krasinski, quien actuó en la primera película, estrenada en 2018. En la secuela, la familia Abbot, la cual logró escapar, se verá enfrentada a sobrevivir de nuevo al mundo exterior. No obstante, los protagonistas descubrirán que ahora hay más amenazas que pondrán su vida en peligro aún más.

· Rápidos y furiosos 9: En la novena entrega de la saga el equipo se volverá a reunir para evitar un complot liderado por uno de los asesinos más peligrosos y quien, además, se destaca por ser uno de los mejores conductores: el hermano desaparecido de Dom, quien protagoniza la historia. La película fue dirigida por Justin Lin y será estrenada el 28 de mayo.

· Cazafantasmas: más allá: En esta tercera parte de los ‘nuevos’ cazafantasmas, una madre soltera se muda a una nueva casa con sus hijos adolescentes. Allí, los jóvenes comenzarán a investigar sobre el pasado de su familia y de su abuelo, quien residía anteriormente en el lugar. Todo esto con ayuda del profesor Grooberson, quien les enseñará todo lo que necesitan saber sobre los fantasmas. El estreno de la película, que fue dirigida por Jason Reitman, será el 11 de junio.

· Venom: Carnage liberado: La secuela de ‘Venom’ protagonizada por Tom Hardy está programada para el 25 de junio y se centrará en el encuentro entre ‘Venom’ y ‘Carnage’, uno de los enemigos más peligrosos de ‘Spiderman’.

· The suicide squad: La película, distribuida por Warner Bros. y dirigida por James Gunn llegará a la pantalla grande el 6 de agosto. Cabe aclarar que se trata de otra versión de la misma, aunque sí contará con la actuación estelar de Margot Robbie como Harley Quinn.