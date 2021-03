Tres películas valientes y premiadísimas para ver en Netflix, HBO y Amazon Prime

Bienvenidos al top cine de Los Andes que esta semana se pone sobrio para recomendar películas de alta alcurnia: la chilena “El club”, la injustamente dejada de lado en los Oscar “Nunca, rara vez, a veces, siempre” y una película que se llevó la gloria en esos mismo premios, “Una mujer fantástica”.

El club (Netflix)

Arranquemos con El club del chileno Pablo Larraín, a estas alturas, uno de los cineastas más feroces de la escena de ese país.

Polémico, Larraín se mete con la Iglesia Católica y sus perversiones en esta película que cuenta -o más bien muestra- cómo cuatro sacerdotes conviven en una casa del sur costero chileno. Están allí, vigilados por la monja Mónica, porque tienen que pagar sus pecados y hacer penitencia por los horrores que vuelven y no pueden dejar atrás.

El filme se ganó el Oso de Oro de Berlín, entre otros premios, y no es para menos porque sus climas cenagosos, sus personajes siniestros y hasta un humor que corta a cuchillo hacen de la película un asunto profundo , actual pero sin ningún cliché para la denuncia.

La fotografía y la banda sonora, son prodigios.

Nunca, rara vez, a veces, siempre (HBO)

Y de la neblina espesa del sur chileno nos vamos a las calles de la gente trabajadora en los pueblitos de Estados Unidos.

Allí nos espera Autumm, una chica adolescente apática y distante que trabaja, junto a su prima Skylar, como cajera en un supermercado rural de Pennsylvania.

Un embarazo accidental la lleva a un peregrinar repleto de soledad e incertidumbre donde la única mano salvadora es la de Skylar. Solas, al margen del mundo.

Si alguien sabe retratar, actualmente, las problemáticas de estas nuevas generaciones contemporáneas esa es Eliza Hittman ; realizadora luminosa y brillante que le otorga a las criaturas de sus historias una humanidad emocionante.

La película es una gema de esas que no hay que dejar pasar.

Una mujer fantástica (Amazon Prime)

De este salto hacia América del Norte volvamos al sur, de nuevo a Chile, para dejar testimonio en este top que la cinematografía de ese país está en un momento glorioso.

Es que sus realizadores saben abordar el realismo fílmico con una lírica y potencia que es inusual.

Es el caso de esta película de Sebastián Lelio que volvió famosa a su actriz Daniela Vega cuando se ganó el Oscar a mejor película extranjera.

Marina es una joven camarera aspirante a cantante. Orlando, veinte años mayor que ella, es el hombre que ama. Planean un futuro juntos pero él muere abruptamente y Marina tendrá que enfrentar a la familia de Orlando con su condición de mujer transexual que para ellos es una aberración. Solo le queda una salida: volverse una mujer fantástica.

Valiente, fascinante es esta película que navega por el pulso del thriller, del melodrama y el realismo con una pericia notable .

La ficha

El Club (Ídem, 2015, Chile, 98 min.). Género: Drama. Dirección: Pablo Larraín. Guión: Guillermo Calderón, Daniel Villalobos, Pablo Larraín. Fotografía: Sergio Armstrong. Con: Roberto Farias, Antonia Zegers, Alfredo Castro, Alejandro Goic, Alejandro Sieveking, Jaime Vadell, Gonzalo Valenzuela. Disponible en: Netflix. Nuestra calificación: Muy buena 1/2

Nunca, rara vez, a veces, siempre (Never Rarely Sometimes Always, 2020, EE.UU., 101 min.). Género: Drama. Dirección y guión: Eliza Hittman. Música: Julia Holter. Fotografía: Hélène Louvart. Con: Sidney Flanigan, Talia Ryder. Disponible en: HBO. Nuestra calificación: Muy buena 1/2