Tres películas muy buenas, distintas y de suspenso para ver en Netflix y Amazon Prime

Esta semana nuestro top de cine se viene de oscuridades y suspenso. Pero nos hemos tomado el trabajo de bucear un poco más en los catálogos para recomendarte títulos buenísimos pero que no están a “simple vista”.

Neruda (Amazon Prime)

Arrancamos por la película que bien podría ser una convencional biopic, pero su director elige otro camino. Se trata de “Neruda” que está dirigida por el chileno Pablo Larraín; el más interesante de los realizadores del país trasandino en estos años.

Un trío de buenas interpretaciones hacen Luis Gnecco, Gael García Bernal y Mercedes Morán, pero lo interesante acá es que Larraín elige contar la historia de la persecución política al poeta Pablo Neruda a fines de los ’40, hasta forzar su exilio, de una manera muy particular. Aires de western en algunos tramos, realismo mágico en otros.

Hay suspenso, un perseguidor y un perseguido como en los buenos policiales pero también, tratándose de la historia de un poeta, mucho de poesía en las imágenes y las situaciones.

La película estuvo nominada a los Globos de Oro y a otros festivales ilustres como el de la Asociación de Críticos de San Francisco o los Fénix.

No es lo mejor de Larraín, que se pone acá un poquitín pretencioso y barroco, pero sí tiene el mérito de volverse provocadora con la figura del máximo poeta chileno al que muestra egocéntrico, irreverente, desaforado en sus gustos por la lujuria y los placeres de la carne. Tiene hermosos momentos y otros demasiado recargados pero sus valores artísticos se imponen y el filme se vuelve magnético y atrapante.

Su casa (Netflix)

Y nos vamos de Chile a Reino Unido donde nos vamos a quedar en lo que resta de nuestro top porque aquí hay suspenso y terror, del bueno.

Y aquí nos centramos en “Su casa”, que acaba de estrenar Netflix y que es una película interesantísima de este nuevo terror mezclado con drama social que inauguraron los filmes “La Bruja”, “Huye”, “El legado del diablo” o “Midsommar”; y otras grandes películas actuales del género (muchas ya te las hemos recomendado).

“Su casa” es la ópera prima de Remi Weekes y trata sobre una pareja de refugiados de Sudán, país arrasado por las guerras entre tribus, que llega a Inglaterra; y del campo de refugiados pasa a vivir en un pueblito cerca de Londres, donde les dan una casa para que se instalen. Pero allí no los espera la ansiada tranquilidad sino el encuentro con otra clase de pesadillas.

El director maneja con gran pulso creativo el universo del terror y los fantasmas, pero se vale también de esos recursos para instalarnos como espectadores en una vivencia de inquietud, sobresalto, horror y angustia que no tienen que ver con lo esotérico o sobrenatural sino con los dolores y los traumas internos.

Una gran película, poderosa y atrapante, que no abusa de los efectos sino que los usa con sabiduría, para trazar una inteligente e inquietante mirada sobre la inmigración y lo que esa tragedia significa. Hermosamente interpretada por Dirisu y Mosaku.

“Bad day for the cut” (Netflix)

Y del horror de los migrantes y sus vivencias, vamos a las de otro mundo que también tiene sede en Reino Unido y se conecta con la política, las luchas obreras y las inequidades. Sí, no todo lo que reluce es la corona de “The Crown” en estas tierras de piratas y nobleza. Y “Bad day for the cut” da cuenta tangencialmente de eso.

La película es un thriller que apela también con gran eficacia al absurdo y la comedia, combinados en buenas y sanas dosis.

Está dirigida por Chris Baugh y cuenta la historia de un granjero, que no ha resuelto muy bien su Edipo, y por eso vive con su mamá en la más pura simbiosis y soltería. Pero un suceso inesperado lo convertirá en el vengador anónimo y lo llevará a descubrir secretos de su historia que jamás había sospechado.

El filme estuvo nominado a prestigiosos festivales como el del British Independent Film Awards y tiene lo suficiente como para ser un buen apunte del género y mantenerte aferradito a la butaca.

No es una película de la altura narrativa o formal de “Su casa”, pero funciona bárbaro en lo que pretende que es entretenerte con una historia en la que se cruzan las cuentas políticas del pasado entre Irlanda e Inglaterra.

El protagónico de Nigel O’Neill le da la solidez que necesita este guión que, en el cuerpo de otro actor, habría quedado flojo. Es una película interesante en su concepción fotográfica, con giros atrevidos y una ironía muy bien trazada.

La ficha

Neruda (Chile, 2016, 107 min.). Género: Suspenso, Drama biográfico. Dirección: Pablo Larraín. Guión: Guillermo Calderón. Con: Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán. Disponible en: Amazon Prime. Nuestra calificación: Buena.

Su casa (His House, Reino Unido, 2020, 93 min.). Género: Terror, Drama Social. Dirección y guión: Remi Weekes. Con: Sope Dirisu, Wunmi Mosaku, Matt Smith. Disponible en: Netflix. Nuestra calificación: Muy buena.

Bad Day for the Cut (Reino Unido, 2017, 99 min.). Género: Thriller. Dirección: Chris Baugh. Guión: Chris Baugh y Brendan Mullin. Fotografía: Ryan Kernaghan. Con: Nigel O’Neill, Susan Lynch, Józef Pawlowski, Stuart Graham. Disponible en: Netflix. Nuestra calificación: Buena.