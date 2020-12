Tres películas imperdibles para ver este fin de semana en Amazon Prime, Mubi y Netflix

Esta semana nuestro top de cine te trae aventuras, dramones para llorar a lágrima suelta, risas de buena comedia y apuntes inquietantes y atractivos para reflexionar.

El médico africano (Netflix)

Arrancamos con El médico africano, una película francesa dirigida por Julien Rambaldi que se mete con el asunto de la inmigración y el racismo pero desde una perspectiva deliciosa y divertidísima.

En 1975 el doctor africano Seyolo Zantoko se muda a un pueblito cercano a París, para ejercer como médico rural. Marly-Gomont es el asentamiento rural francés que no lo recibe a él y a su familia con los brazos abiertos, precisamente. Es que esos campesinos nunca han visto un negro por sus tierras y no dispuestos a dejarse ni tocar por uno de ellos. Pero Seyolo no se da por vencido y tiene insólitas y adorables ocurrencias para ganarse la confianza de los aldeanos.

Exquisita en la puesta y el diseño esta película que sabe muy bien combinar los asuntos serios, como el racismo, con el candor y la emoción. Divertida, emotiva y muy bella en lo visual y sonoro es éste un buen plan fílmico para ver con toda la familia.

Ceniza negra (Mubi)

Y del racismo de los conservadores franceses nos vamos al mar de las playas de ensueño de Costa Rica para recomendarte Ceniza negra.

Ojo, que no te vas a encontrar con las postales de unas vacaciones soñadas en el Caribe sino con un filme muy sugerente y climático que hace pie en la playa, sí, pero la que habitan los campesinos de la Costa Rica pobre y autóctona.

Es la historia de una nena que hace su pasaje de la infancia a la adolescencia en soledad, junto a su abuelo y una anciana entrañable que los acompaña. Ese despertar a una nueva etapa de su vida está repleto de signos, silencios y ensoñaciones en plena selva, que te llenarán de inquietud, intriga e interesantes sensaciones sonoras y visuales.

Ceniza negra es la ópera prima de Sofía Quirós que además ha escrito el guión y es la precandidata al Oscar por Costa Rica.

Mucha elegancia cinematográfica, un notable guión, muchas, bien logradas escenas entre oníricas y simbólicas y hermosas interpretaciones, en especial de la joven protagonista: Keha Brown.

Ceniza negra es una gran exploración, repleta de sensibilidad y belleza por ese momento de la vida de esta niña que nos conmueve con su dulzura. El filme preferido por nosotros de este top de la semana.

The water diviner (Amazon Prime)

Y de las sensaciones que nos impactan en Ceniza negra nos vamos a el pulso de aventuras épicas que propone The water diviner o Camino a Estambul.

Esta película es el debut cinematográfico como director del actor Russell Crowe, que también es el protagonista.

Su historia hace pie en la famosa ciudad de Gallipoli en Turquía donde, durante la Primera Guerra Mundial, se enfrentaron australianos y turcos.

En este filme hay de todo: romance, momentos bélicos, melodrama y la intención de hacer pie en un apunte histórico importante para Australia y Turquía.

Un granjero australiano viaja a Turquía para buscar a sus tres hijos que han luchado en la batalla de Galipolli. Cuando llegue a ese país, las aventuras, las revelaciones y el amor lo estarán esperando.

En verdad es logrado este debut de Crowe en la dirección cinematográfica, con una película que intenta mostrar el absurdo de la guerra, el drama que deja a su paso, y cómo el corazón siempre se impone.

Por momentos la película se vuelve demasiado edulcorada (tengamos en cuenta que el guión sigue los lineamientos más de la industria que de la autoría en sus fórmulas) pero es tan atrapante, emotiva, entretenida y genuina que vas a pasarla muy bien transitándola. Vas a llorar a lágrima suelta, una que otra sonrisa también te robará y las escenas de guerra y aventuras son audaces.

La ficha

El médico africano (Bienvenue à Marly-Gomont, Francia, 2015, 96 min.). Género: Comedia dramática. Dirección: Julien Rambaldi. Guión: Benoît Graffin, Kamini Zantoko, Julien Rambaldi. Música: Emmanuel Rambaldi. Fotografía: Yannick Ressigeac. Con: Marc Zinga, Aïssa Maiga, Jonathan Lambert, Rufus Magloire, Stéphane Bissot. Disponible en: Netflix. Nuestra calificación: Buena.

Ceniza negra (Costa Rica-Argentina-Chile-Francia, 2019, 82 min.). Género: Drama. Dirección y guión: Sofía Quirós. Música: Wissam Hojeij. Fotografía: Francisca Saez Agurto. Con: Keha Brown, Smashleen Gutiérrez, Humberto Samuels, Hortensia Smith. Disponible en: Mubi. Nuestra calificación: Muy buena.

Camino a Estambul (The Water Diviner, Australia-EE.UU.-Turquía, 2014, 111 min.). Género: Drama bélico, aventuras. Dirección: Russell Crowe. Guión: Andrew Knight, Andrew Anastasios. Música: David Hirschfelder. Fotografía: Andrew Lesnie. Con: Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney, Cem Yilmaz, Ryan Corr. Disponible en: Amazon Prime. Nuestra calificación: Buena.