Tres películas de suspenso y aventuras para garantizar tu entretenimiento, en Amazon Prime y Netflix

Bienvenidos al top cine de Los Andes. Esta semana la pretensión es ofrecerte un mapa para el puro entretenimiento. Nada de cine de autor, nada de gestos extraordinarios pero sí buenas y pregnantes atmósferas para que pases un rato a pura diversión.

Eso ofrecen estas tres películas que hoy te reseñamos: “Dreamland. Sueños e ilusiones” (Amazon Prime), “La casa con un reloj en las paredes” (Netflix) y “Fragmentado” (Netflix).

Dreamland. Sueños e ilusiones (Amazon Prime)

Es uno de los estrenos recientes de la plataforma y viene con la chapa de Margot Robbie en el protagónico junto al joven Finn Cole.

La historia tiene muchas filiaciones con la de Bonnie and Clyde pero aquí las cosas son un poco distintas. Un chico que vive en el desierto texano está a punto de despertar a la vida para partir de ese futuro gris, pobre y polvoriento que le depara su casa. Llega en su auxilio una hermosa ladrona de bancos que está en plena fuga. De ahí en más la vida será otra.

Gran fotografía la de esta película, un pulso que se sostiene a buen ritmo y algunos momentos de emoción son los que contiene este filme -que desperdicia bastante el talento de Robbie pero aún así, rinde- ambientado en los ’30 y que toma como recurso un suceso climático real: el llamado Dust Bowl que azotó a esa región estadounidense.

La casa con un reloj en sus paredes (Netflix)

De los caminos polvorientos de Texas volamos hacia los universos de la magia y la fantasía para toda la familia. Esta es de esas películas ideales para un domingo a la tarde, aunque no tengas hijos.

Dos actores estupendos que le sacan el jugo a sus personajes son Cate Blanchett y Jack Black; un diseño de arte que los pone bien en contexto y divertidas aventuras para transitar el instante.

Un nene que se llama Lewis se muda a una casona vieja y espeluznante donde vive su tío, luego de que queda huérfano. Allí hay un reloj de lo más misterioso que dará pie a que las tardes aburridas y sin sal se vuelvan mágicos tránsitos llenos de magos.

El relato es tan simpático, ingenioso, lleno de humor y visualmente deslumbrante que el visionado no puede ser más entretenido .

Fragmentado (Netflix)

Ni magia, ni dramas con balacera incluida. Esta película viene por el lado de lo espeluznante. Y aunque el guión a veces peca de burdo en sus trazos alcanza para que te impacte.

Un hombre que tiene 23 personalidades diferentes viene hace rato haciendo tratamiento con su psiquiatra. Parece que está todo bajo control pero una de ellas que aún no se ha develado comete actos impensados que involucran a tres adolescentes (ahí asoma la jovencita prometedora que es Anya Taylor-Joy).

Sabemos de la capacidad del director M. Night Shyamalan (“La aldea”, “El sexto sentido”) para entregar suspenso terrorífico de ese que te hace saltar de la silla. Y este guión, escrito también por él, no es la excepción. Los aires malsanos, viciosos y amenazantes están y son efectivos.

La ficha

Dreamland: Sueños e ilusiones (Dreamland, EE.UU., 2019, 98 min.). Género: Thriller. Dirección: Miles Joris-Peyrafitte. Fotografía: Lyle Vincent. Con: Finn Cole, Margot Robbie, Travis Fimmel. Disponible en: Amazon Prime. Nuestra calificación: Buena .

La casa con un reloj en sus paredes (The House With a Clock in its Walls, EE.UU., 2018, 104 min.). Género: Aventuras. Dirección: Eli Roth. Guión: Eric Kripke. Con: Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett. Disponible en: Netflix. Nuestra calificación: Muy buena .