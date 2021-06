Tres películas de pura tensión para ver en Netflix

Una vez más, compartiremos con nuestros lectores de Los Andes un top 3 de cine que generará pura tensión en el espectador. Tres thrillers psicológicos insólitos disponibles en Netflix que nos mantendrán con la atención 100% puesta en estas historias.

Son filmes donde la tensión y la incertidumbre toman total protagonismo, y nuestro espíritu de detectives tomará el rol principal. Esta semana recomendamos: “El teléfono”, “El hijo” y “La mujer en la ventana”, un top 3 de Netflix.

El teléfono (2020)

Para comenzar con este top de cine viajaremos a Corea en un thriller que nos dejará totalmente anonadados y expectantes. Una joven transitando la enfermedad de su madre de manera solitaria tras perder a su padre.

La joven comienza a tener contactos con una mujer desconocida que pide ayuda a través del teléfono. Sin entender muy bien de quién se trata, ambas comienzan a acompañarse en un largo camino que involucra la situación personal de cada una.

Dos almas solitarias se encuentran en el momento justo. Aunque no todo será lo que parece. Con el tiempo descubrirán que ambas se encuentran en la misma casa, aunque una de ellas se encuentra 20 años antes en la línea temporal y hará que su vínculo marque el destino de ambas.

Para los amantes del suspenso, sin dudas se trata de un filme poderoso, que constantemente pone en tela de juicio qué es lo que ocurre y quién es la villana de esta historia. El cine coreano ha ganado gran terreno por la calidad y perfección de sus relatos, y esta no es la excepción.

Basada en el filme de 2011 “The Caller” de Matthew Parkhill y bajo la dirección de Lee Chung-hyeon, este thriller psicológico dejará anonadado a cualquier espectador.

El hijo (2019)

Ahora vamos al cine nacional con este filme protagonizado por Joaquín Furriel, Luciano Cáceres y Martina Guzmán. Se trata de un thriller policial que despertará el sentido de la duda y el juicio del espectador, intentando tanto las mentes de sus protagonistas como la de quienes están del otro lado de la pantalla, resolver el acertijo.

Un hombre se encuentra en la búsqueda de tener un hijo con su mujer extranjera, aunque jamás pensó que esto los llevaría a la ruina. Ella comienza a tener una actitud sobreprotectora con el bebé y no permite que él tome cartas sobre la crianza y mantenimiento de su hijo.

A partir de allí, nuestro protagonista comenzará a llegar a un límite que ni él conocía intentando alcanzar esa paternidad que tanto había deseado, aunque jamás pensó que llegaría a tal extremo.

Bajo la dirección de Sebastián Schindel, este filme tendrá una serie de matices psicológicos en los personajes que constantemente nos llevarán a preguntarnos ¿quién es el que está realmente cuerdo y quién miente en esta historia?

La mujer en la ventana (2021)

Por último, recurrimos a un cine más taquillero, aunque sorprendentemente impecable. Este thriller cuenta con un elenco tan majestuoso que resultaría extraño que no tenga algo para dar.

Con Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman y Wyatt Russell como protagonistas, acompañaremos a una psicóloga agorafóbica, es decir, con pánico y ataques de ansiedad ante la idea de salir al exterior.

La joven se encuentra en tratamiento psiquiátrico para poder superar su trauma, mientras se encuentra encerrada tras las cuatro paredes de su hogar. Es desde sus ventanas que observa a todos y cada uno de sus vecinos en la vida cotidiana, aunque presenció lo que jamás había pensado: un homicidio.

Será la tarea del espectador unir las piezas y descubrir si realmente ocurrió, o si nuestra atormentada protagonista no es consciente de lo que implica lo que denuncia.

Con una sensación de tensión, incertidumbre y total desconocimiento es que este increíble filme de Joe Wright ataca al espectador.

La ficha

El teléfono (Call, 2020, Corea del Sur, 112 min.). Género: Thriller psicológico. Dirección y guion: Lee Chung-hyeon. Elenco: Park Shin Hye, Jeon Jong-seo, Kim Sung-ryung, Lee El. Disponible en Netflix. Calificación: Excelente.

El hijo (Argentina, 2019, 102 min.). Género: Thriller psicológico. Dirección: Sebastián Schindel. Guion: Leonel D’Agostino. Música: Iván Wyszogrod. Elenco: Joaquín Furriel, Luciano Cáceres y Martina Guzmán. Disponible en Netflix. Calificación: Muy buena.

La mujer en la ventana (The woman in the window, EE.UU., 2021, 100min.). Género: thriller criminal. Dirección: Joe Wright. Guion: Tracy Letts. Música: Trent Reznor y Atticus Ross. Elenco: Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman, Wyatt Russell. Disponible en Netflix. Calificación: Buena.