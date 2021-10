Tres películas con Joaquin Phoenix para ver en Star Plus y HBO Max

Uno de los actores más versátiles de la industria. Joaquin Phoenix merece todos y cada uno de los reconocimientos, y sobre todo, su tan ansiado Oscar por su actuación en Joker. Sin embargo, parece ser que no fue suficiente y va por más.

Phoenix se ha convertido en uno de los favoritos tanto por el público como por la crítica. Este año, su actuación en C’mon C’mon lo ha posicionado entre los favoritos y puede que la cinta se encuentre entre las nominadas en más de una categoría.

No es sorprendente, el talento lo recorre. Hoy, en el marco de su natalicio, recorremos tres de las cintas de Joaquín Phoenix que se encuentran disponibles en las plataformas digitales: Sueños de libertad; No te preocupes, no irá lejos, y Señales.

Sueños de libertad (Star+)

Como villano, Joaquín Phoenix nos deja encantados y no deja de sorprender. En esta historia veremos lo obsesivo de él mientras disputa el amor de una dama con su primo.

La historia se centra en Ewa, una mujer polaca que junto a su hermana Magda van en busca del sueño americano.

Situada en la Nueva York de los años 20, ambas mujeres se enfrentan a un nuevo mundo donde no todo resulta como quisieran. Magda se enferma y Ewa, sola y desamparada, cae en manos de Bruno (Phoenix).

Ewa está dispuesta a aceptar todo para poder salvar a su hermana y se entrega resignada a la prostitución, sin caer en la pena del que lo ve. El problema llega cuando se hace presente Orlando, ilusionista y primo de Bruno, quien le devuelve la confianza y la esperanza en el medio de tanta oscuridad.

La disputa entre ambos por el amor de la joven llevará a situaciones extremas en este drama romántico. Aunque si debemos resaltar lo más llamativo de la cinta, lo encontramos en la ambientación y el sobrio pero trabajado guion del director para llevar adelante la historia.

No te preocupes, no irá lejos (HBO Max)

Esta cinta, basada en una historia real, cuenta con el lado más humano y sincero de Phoenix. Se trata de una comedia dramática que recorre la vida del ilustrador John Callahan, luchador contra el alcoholismo y veremos cómo su vida cambia para siempre.

Tras sufrir un accidente automovilístico que lo deja discapacitado de por vida, sin la posibilidad de caminar, el personaje atraviesa por un mar de emociones, situaciones y reencuentros consigo mismo.

La cinta da cuenta de esa inmovilidad que el protagonista tiene, mientras que el relato se va convirtiendo cada vez en más ágil. Con un humor ácido de parte de sus dos protagonistas principales, la cinta cautivó a la audiencia a la vez que entretenía y la llevaba a la reflexión.

Señales (Star+)

Ya si hablamos de su director, M. Night Shyamalan, tenemos un margen para catalogar que se tratará de una cinta increíble.

Director de El sexto sentido, Fragmentado y El protegido, esta cinta no sólo hace un trabajo alucinante desde su dirección, sino que su elenco también se encuentra entre las grandes ligas.

Phoenix se une a Mel Gibson, Rory Culkin y Abigail Breslin para llevar a la pantalla un desopilante thriller de ciencia ficción. Esta historia del 2002 sigue a un exsacerdote que ha perdido la fe tras el fallecimiento de su esposa.

Y aunque su director admite que el foco principal está puesto más en las emociones humanas que en la ciencia ficción, veremos mucho sobrenatural.

Luego de que su protagonista encuentre círculos de cultuvos en su maizal, las cosas se tornarán un poco oscuras y extrañas. Se descubrirán más círculos en diferentes lugares del mundo, siendo un fenómeno coincidente con la aparición de extrañas luces en el cielo.

Fue una de las películas más taquilleras de su época, aunque no tuvo el gran reconocimiento de la crítica. El éxito de esta película llevó a M. Night Shyamalan ser considerado para escribir el guion de Indiana Jones 4 y dirigir la tercera entrega de la saga Harry Potter, pero ambas ofertas las rechazó.

La ficha

Sueños de libertad (2014, Estados Unidos, 120 min.). Dirige: James Gray. Actúan: Marion Cotillard, Jeremy Renner, Joaquin Phoenix, Angela Sarafyan. Disponible en Star+. Calificación: Buena.

No te preocupes, no irá lejos (2018, Estados Unidos, 113 min). Dirige: Gus Van Sant. Actúan: Joaquín Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black. Disponible en HBO Max. Calificación: Muy buena.

Señales (2002, Estados Unidos, 106 min). Dirige: M. Night Shyamalan. Actúan: Joaquín Phoenix, Mel Gibson, Rory Culkin, Abigail Breslin. Disponible en Star+. Calificación: Buena.