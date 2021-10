Tres películas de guerra que no parecen de guerra para ver en Netflix, Amazon Prime y HBO Max

Bienvenidos al top cine de diario Los Andes que esta semana quiere entregarte acción a raudales, drama a más no poder, pero sin que sea obvio ni de fórmula. Es por eso que nuestros recomendados tienen un pulso narrativo propio y particular que proponen tres formas muy distintas de entretenerte en una situación inmersiva: Beasts of no nation (Netflix), Atrapada en Guantánamo (Amazon Prime) y Argo (HBO Max).

Beasts of no nation (Netflix)

Esta es una de las primeras películas que Netflix decidió producir por su cuenta y resultó un batacazo. Es que Beasts of no nation es un apabullante drama que muestra escenarios impensados.

La película está dirigida por Cary Joji Fukunaga (el mismo director de la última de James Bond: Sin tiempo para morir), que también decidió hacerse cargo de la fotografía y el guión, para construir una historia basada en la novela Uzodinma Iweala. Y la idea fue tan buena, sólida y movilizante que los grandes festivales internacionales le abrieron las puertas de par en par.

En un país africano que está inmenso en la guerra civil, un niñito llamado Agu es separado de su mamá y su familia y reclutado como soldado por un temible líder guerrero que le enseñará a matar sin piedad ni dudas.

Pese a lo doloroso que resulta el tránsito por las escenas de Beasts of no nation, la belleza fílmica que logra Fukunaga en todos los aspectos del lenguaje narrativo, la convierten en una experiencia inolvidable. El trabajo de las cámaras, el montaje y los encuadres gestan un ambiente desgarrador, fascinante y profundamente dramático. Peliculón.

Atrapada en Guantánamo (Amazon Prime)

Esta es la ópera prima de Peter Sattler, que también por supuesto da cuenta del guión. Y la idea no podía ser más interesante: una chica estadounidense quiere alistarse en el ejército de su país para ir a ayudar en las guerra de Irak. Pero ese destino le será negado e irá a parar a Guantánamo (esa cárcel que es una vergüenza internacional para el país del norte). Allí esta chica se hará amiga de un prisionero que hace ocho años que vive ese martirio.

No solo es una gran idea narrativa, sino que Sattler la ejecuta con pericia y corrección. Pero Atrapada en Guantánamo tiene todas sus fichas apostadas a las interpretaciones y, por eso, tenemos que resaltar a la gran, gran, gran actriz que es Kristen Stewart y su coprotagonista Peyman Moaadi; porque esta dupla nos hará vivir un sinfín de sensaciones y sentimientos a lo largo del filme.

Muchos críticos han cuestionado la mirada moral de Sattler pero, por provocadora, nos parece interesante considerar la perspectiva que busca el director para el intertexto: qué significa el ejército de Estados Unidos desde los ojos de una mujer.

Argo (HBO Max)

Es un tanque, sí. Pero aunque Ben Affleck nos ha dado mucha tela para cortar sobre los vaivenes de su vida privada, resulta muchísimo más interesante repensarlo como actor y factotum de ideas detrás de cámaras. Y Argo es el ejemplo perfecto.

La película está protagonizada y dirigida por Affleck, le apostó tanto a sus ganas de hacerla que incluso metió mano en la producción. Y no se equivocó ni un poco: de las 7 nominaciones que tuvo a los Oscar, ganó 3. Y no hubo especialista que no le brindara el aplauso merecido por este apunte para el cine bélico y de acción.

La película se basa en un caso real. Se sitúa en 1979 en Irán, cuando la embajada de los Estados Unidos en Teherán fue ocupada por seguidores de Jomeini para pedir la extradición del Sha de Persia.

La CIA y el gobierno canadiense se dieron a la tarea de rescatar a seis diplomáticos de Estados Unidos que se “asilaron” en la casa del embajador de Canadá.

La operación fue una verdadera ingeniería de tiempos sincronizados para liberar a esos rehenes y, sobre todo, un despliegue de ingenio de los agentes que recurrieron a la idea de fingir que rodarían una película de ciencia ficción llamada Argo.

Por supuesto Affleck es el que está en la cabeza de este operativo y está también estructurada esta película en su guión y en sus propuestas de montaje (sonoro, textual y visual) que no solo nos mantiene en vilo durante todo el metraje sino que, pasado el instante, nos deja con la boca abierta por la sorpresa y la emoción. Pura elegancia, sobriedad y fluidez es esta película que dirige Ben y que viene a probar que como director, sabe lo que hace.

La ficha

Beasts of No Nation (Beasts of No Nation, 2015, EE.UU., 137 min.). Género: Drama bélico. Dirección, guion y fotografía: Cary Joji Fukunaga. Música: Dan Romer. Con: Abraham Attah, Idris Elba, Richard Pepple. Disponible en: Netflix. Nuestra calificación: Excelente.

Atrapada en Guantánamo (Camp X-Ray, 2014, EE.UU., 111 min.). Género: Drama. Dirección y guion: Peter Sattler. Música: Jess Stroup. Fotografía: James Laxton. Con: Kristen Stewart, Peyman Moaadi. Disponible en: Amazon Prime. Nuestra calificación: Buena.

Argo (Argo, 2012, EE.UU., 120 min.). Género: Drama, suspenso. Dirección: Ben Affleck. Guion: Chris Terrio. Música: Alexandre Desplat. Fotografía: Rodrigo Prieto. Con: Ben Affleck, John Goodman, Alan Arkin, Bryan Cranston. Disponible en: HBO Max. Nuestra calificación: Muy buena.