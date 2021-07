Tres películas con Tom Hanks para ver en Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max

Películas como “El náufrago” o “Forrest Gump” han dejado marcas en la humanidad. Cintas increíbles que han sido protagonizadas por una de las figuras más emblemáticas de la historia del cine actual. En este caso, repasaremos tres cintas que nos volverán a demostrar por qué Tom Hanks merece ser recordado.

En el top de cine de Los Andes de hoy, repasaremos géneros y papeles diferentes del actor, siempre manteniendo la esencia que lo hace ser intachable. Los recomendados de hoy son: Atrápame si puedes (Netflix), Apollo 13 (HBO Max) y Juego de poder (Amazon Prime Video).

Atrápame si puedes (Netflix)

Si hablamos de que en un proyecto se encuentran Steven Spielberg, Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, automáticamente debemos pensar que se trata de un peliculón. Y así es.

Este filme, que se estrenó a mediados de 2002, está basado en la historia real de Frank Abagnale Jr., un joven que con apenas 19 años había recaudado una suma millonaria falsificando cheques y haciéndose pasar por piloto de avión, médico y abogado.

Frank se convirtió en una de las personas más buscadas en Estados Unidos porque había logrado burlar a toda la seguridad nacional con sus falsificaciones.

En el filme, se cruzan las mentes de Abagnale Jr., interpretado por DiCaprio, y la del detective Carl Hanratty, en las manos de Tom Hanks. Así, lo que se trataba de un simple caso de estafa, se convierte en algo personal que el detective intentará resolver.

El filme rescata a Estados Unidos de la década del 60, con un ritmo ligero y muy entretenido de contar. Spielberg no iba a ser su director inicial, sino que hubo otras opciones antes como David Fincher, Gore Verbinski, Lasse Hallström, entre otros.

Finalmente, Spielberg dejó de lado el cine de ciencia ficción para rodar la entretenida e increíble historia de este adolescente y hábil delincuente que burla al FBI.

Apollo 13 (HBO Max)

Yendo más a un drama histórico, embarcamos en el espacio y acompañaremos a la tripulación del Apollo 13 en una misión inesperada.

James Lowell, Jack Swigert y Fred Haise han sido seleccionados por la NASA para acudir a la misión lunar Apollo 13. El vehículo espacial se ve afectado a miles de millas por una inesperada explosión que los dejará varados en el espacio.

El mundo entero espera por la historia de estos tres astronautas y su regreso a la Tierra. La historia es relatada por el personaje de Hanks, quien detallará la lucha y esfuerzos de la tripulación por regresar a su hogar.

Bajo la dirección de Ron Howard, el filme fue aclamado por la seriedad y sensatez con la que fue abordado un hecho histórico durante la carrera espacial. Fue tal la repercusión de la cinta en los años 90, que fue nominada en nueve categorías de los Premios Óscar, aunque consiguió sólo dos por sonido y montaje.

Juego de poder (Amazon Prime Video)

Una de las películas protagonizadas por Tom Hanks que suelen quedar algo relegadas en medio de tan brillante filmografía que lo caracteriza.

Basada en hechos reales, y con ancla en los años 80, la cinta se centra en un congresista de Texas llamado Charlie Wilson (Hanks) que une fuerzas con un agente de la CIA para ayudar a Afganistán en su lucha contra los soviéticos.

Si bien se le escapan algunas líneas bastante patrióticas y redundantes, Aaron Sorkin, encargado de adaptar en pantalla el libro de George Crile III, es filoso y rabioso como acostumbra en su guion, aunque quizá no tan brillante como a veces ha mostrado. Sin embargo, la película tiene un toque de humor y pérdida de solemnidad que la hacen más que recomendable para -incluso- aquellos espectadores no tan interesados en el drama político de EE.UU.

Además del gran elenco (están Amy Adams, Julia Roberts, Ned Beatty y el gran Philip Seymour Hoffman), se trata del último filme que dirigió Mike Nichols, cineasta de vasta y reconocida carrera que falleció en 2014.

La ficha:

Atrápame si puedes (Catch Me If You Can, 2002, Estados Unidos, 141 min.). Dirección: Steven Spielberg. Elenco: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Amy Adams, Martin Sheen. Género: Comedia dramática. Disponible en Netflix. Nuestra calificación: Muy buena.

Apollo 13 (1995, Estados Unidos, 140 min.). Dirección: Ron Howard. Elenco: Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise, Ed Harris. Género: Drama histórico. Disponible en HBO Max y Netflix. Nuestra calificación: Muy buena.

Juego de poder (Charlie Wilson’s War, 2007, Estados Unidos, 100 min.). Dirección: Mike Nichols. Elenco: Tom Hanks, Amy Adams, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman. Género: Drama político. Disponible en Amazon Prime Video. Nuestra calificación: Buena.