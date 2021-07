Tres películas con Tom Cruise para ver en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video

Es, sin dudas, uno de los actores más reconocidos del siglo XXI. Con grandes hazañas heroicas y filmes de acción atrapantes para los espectadores amantes del cine, Tom Cruise se consagra a sus 59 años como una de las grandes figuras de la industria estadounidense.

En el top 3 de Los Andes de hoy, repararemos las mejores propuestas que las plataformas de streaming ofrecen para conmemorar a este gran actor de la industria cinematográfica.

Entrevista con el vampiro (HBO Max)

Volviendo un poco a los clásicos del cine, acompañaremos a un elenco joven compuesto por Brad Pitt, Tom Cruise y Antonio Banderas, entre otras grandes figuras del cine de los 90 y la actualidad.

Louis de Pointe du Lac, interpretado por Brad Pitt, es un joven atormentado por la muerte de su hijo y su esposa. Ante él se presenta Lestat de Lioncourt (Tom Cruise), quien le ofrece una vida eterna y tranquila como vampiro.

La propuesta le parece tentadora y sin pensarlo mucho acepta. Sin pensar en cómo sería esa vida o cuáles serían sus consecuencias, Louis comienza a preguntarse si realmente tomó la decisión correcta.

Doscientos años después, le contará a un periodista su historia de cómo se convirtió en un ser inmortal y el recorrido que tuvo que transitar durante los dos siglos siguientes.

Colateral: lugar y tiempo equivocado (Netflix)

Sin dudas, a Tom Cruise es el rey de las películas de acción. Pero en este filme, lo veremos como nunca antes.

¿Qué pasaría si te enteras que llevas a un asesino en tu taxi? Esto le sucede a Max (Jamie Foxx), un taxista que emprende viaje con Vincent (Tom Cruise). Él le ofrece una paga de 700 dólares por ser su chófer durante toda la noche.

Tras aceptar, jamás pensó que iba a arrepentirse de su decisión. Acompañando a Vincent por una serie de “misiones” que debía cumplir, Max se convierte en rehén de un asesino a sueldo tan calmado como implacable.

De esta forma, debe hallar la manera de detener las muertes y sobrevivir. Veremos un dúo increíble, la química entre ambos es muy fresca, se trata de una pareja ideal para la acción.

Dirigida por Michael Mann, este drama-suspenso resulta ser una muy buena opción si tenemos ganas de acción, tiroteos y una buena dosis de Tom Cruise.

Al filo del mañana (Amazon Prime Video)

Como si fuera un soldado atrapado en el tiempo, Cruise lucha junto a otra soldado (Emily Blunt) contra una raza hostil de extraterrestres.

Muy rara vez, el cine supo adaptar correctamente un videojuego. Curiosamente, “Al filo del mañana” no está basada en ningún fichín (igualmente hay bastante de “Call of Duty”), pero luce todas las cualidades que uno esperaría cada vez que algún estudio invierte en propuestas de semejante calibre.

El director Doug Liman evita gastar tiempo en explicaciones innecesarias y se mete de lleno en una propuesta de acción bien coreografiada, sin parlamentos exagerados en voz alta. Si bien el filme se desinfla un poco hacia el tercer acto, el ritmo es impresionante, lo que no es poca cosa: contadas películas de este género lo logran últimamente.

La ficha

Entrevista con el vampiro (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994, Estados Unidos, 123 min.). Dirección: Neil Jordan. Producción: David Geffen. Elenco: Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Stephen Rea, Christian Slater, Kirsten Dunst. Basado en la novela Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Disponible en HBO Max. Puntuación: Muy buena.

Colateral: lugar y tiempo equivocado (Collateral, 2004, Estados Unidos, 120 min.). Dirección: Micahel Mann. Guion: Stuart Beattie. Elenco: Tom Cruise, Jamie Foxx, Mark Ruffalo, Jada Pinkett Smith, Peter Berg. Disponible en Netflix. Puntuación: Muy buena.

Al filo del mañana (Edge of Tomorrow, 2014, Estados Unidos, 113 min.). Dirección: Doug Liman. Guion: Christopher McQuarrie, Jez Butterworth y John-Henry Butterworth. Elenco: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Brendan Gleeson. Disponible en Amazon Prime Video. Puntuación: Muy buena.