Tres películas con poderosas actrices para ver en Netflix y Amazon Prime

Bienvenidos al top cine de Los Andes que esta semana elige hacer foco en las actuaciones femeninas, esas que dieron tanto de qué hablar que se llevaron los aplausos y los premios. Pero que, además, se mueven dentro de buenas historias para contenerlas. Aquí te recomendamos tres: “Mi nombre es Doris” (Netflix), “Erin Brockovich” (Netflix), “La llave de Sarah” (Amazon Prime).

“Mi nombre es Doris” (Netflix)

Y arrancamos con la adorable, adorable, Sally Field que se carga al hombro un papel extraordinario : el de una mujer entrada en años, pero muy inmadura, que se enamora de un compañero muy joven de su trabajo. La verdad es que casi lo acosa, pero ella es tan encantadora que el chico no puede más que quererla; pero no como ella espera.

“Mi nombre es Doris” es una película dirigida por Michael Showalter en la que Field se lleva todos los créditos. Vas a pasar un rato muy emotivo y agradable con este abordaje sobre la llegada a la vejez, la vida y los sueños.

“Erin Brockovich” (Netflix)

Es ya un clásico del cine y de la filmografía del inmenso director que es Stephen Soderbergh. Pero aquí es Julia Roberts la perla de todo este hermoso cofre de sorpresas que es “Erin Brokovich”.

Erin es una madre soltera con una personalidad poco convencional y que, a través de su trabajo con un abogado (el gran Albert Finney) cambiará el curso de las cosas cuando investigue un extraño caso de unos clientes que padecen una sospechosa enfermedad.

Esta película es tan entretenida que ya parece casi un escándalo. Y el director aprovecha al máximo los encantos únicos de Roberts para brindarnos dos horas de purísimo placer.

“La llave de Sarah” (Amazon Prime)

Y de los encantos de una chica desenfadada nos vamos al dramatismo poderoso de la gran actriz que es Kristin Scott-Thomas que hace, en “La llave de Sarah” un verdadero ejercicio de contención. Impactante.

La trama instala a una periodista que vive en París (Thomas) en la tarea de escribir un artículo sobre un aniversario de una redada contra los judíos. Este trabajo se volverá algo personal y desgarrador.

La película es la adaptación de un best seller escrito por Tatiana de Rosnay, guionada y dirigida por Gilles Paquet-Brenner. Gran puesta en escena y un contexto conmovedor para dar lugar a que Scott-Thomas se luzca como la gigante actriz que es.

Vas a emocionarte y empatizar mucho con esta protagonista y su historia.

La ficha

Mi nombre es Doris (Hello, My Name Is Doris, EE.UU., 2015, 95 min.). Género: Comedia romántica. Dirección: Michael Showalter. Con: Sally Field, Max Greenfield. Disponible en: Netflix. Nuestra calificación: Buena 1/2 .

Erin Brockovich, una mujer audaz (Erin Brockovich, EE.UU., 2000, 131 min.). Género: Drama judicial. Dirección: Steven Soderbergh. Guión: Susannah Grant. Con: Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart, Peter Coyote. Disponible en: Netflix. Nuestra calificación: Muy buena ½