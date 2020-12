Tratamientos estéticos en Mendoza: ¿nuevas técnicas que hacen milagros?

Durante los meses de septiembre en adelante, los centros de estética se vuelven espacios muy recurridos por mujeres y hombres. Y no ya por cuestiones cien por ciento estéticas, sino que cada vez son más las personas que buscan alternativas para lograr mejor resultados a sus esfuerzos.

Muchas y muchos recurren a diferentes opciones, dependiendo siempre de lo que busquen lograr. Desde tonificar el cuerpo, depilación definitiva y cama solar, hasta aspecto de la piel y tensión para la misma.

En ocasiones, es complejo hacer volver a nuestro cuerpo y piel a su estado original, y es por ello que estos tratamientos vienen a dar una mano a los planes que cada uno se propone.

Claramente, esto se intensifica cuando llega la época veraniega, donde los short y las mallas se vuelven el outfit cotidiano y ahí empiezan a molestar los aspectos que no nos gustan de nosotros. Pero tranquilos, en pocas sesiones y casi sin esfuerzo ni cuidados, sus expectativas pueden ser cubiertas.

Consultamos con dos centros de estética de la provincia que nos orientaron en cuanto a qué es lo que los mendocinos eligen en estas épocas del año. Si bien es sabido que las camas solares y el sol pleno son puntos fundamentales en estos meses, cada vez se amplía más y más el abanico de opciones.

Según nos comentó Marcelo, propietario del centro Miami Sun, en épocas veraniegas los tratamientos más elegidos son más que nada corporales, todo aquello que ayude a mejorar la celulitis, flacidez y a reducir centímetros. Sumado a esto, se encuentra la cama solar. En cambio, durante el invierno predominan los tratamientos faciales y la depilación definitiva.

A partir de ello, Marcela Pérez de Vos Beauty expone que si bien hay clientas que los eligen todo el año, en invierno los más solicitados son tratamientos de pigmentación, arrugas y renovación.

Respecto a los tiempos que éstos requieren, Marcela asegura que “depende de la tecnología que se aplica, de lo profundo y específico que trabaje la tecnología. Hoy por hoy la tecnología con la que contamos es más breves y con mayores resultados. En general entre una hora y una hora y veinte minutos.”

Y en el tratamiento completo, la duración depende de la necesidad de la zona a tratar de cada cliente pero por lo general se realizan 8 sesiones para apreciar los resultados.

Respecto a los aparatos que se utilizan, ambos locales trabajan con las últimas tecnologías, los cuales se adaptan a cada cuerpo y edad. “Existen aparatos que sirven para áreas corporales y faciales como también aparatología que es específicamente para un área y nada más. Nuestras máquinas son para el uso de todas nuestras clientas sin distinción de edad alguna”, asegura Marcela.

Y a la hora de elegir el procedimiento que ayudará a obtener los resultados esperados, los profesionales entran en juego para colaborar con los interesados. Marcelo expone sobre ello que “las profesionales están capacitadas para realizar un diagnóstico de cada clienta y se arma un protocolo personalizado según la necesidad de cada una.”

Los principales tratamientos en Mendoza

En Mendoza cada año son muchas las personas eligen realizar tratamientos durante el año y principalmente en esta época. Los resultados son infinitos así como los procedimientos que se ofrecen para las especificaciones de cada cliente.

Adiposidad, flacidez, estrías y celulitis son los principales factores que se intentan atacar. Cada tratamiento lleva un protocolo armado, se utilizan diferentes técnicas con aparatología, masajes modeladores y reductores manuales y maquinas como por ejemplo, Lipolaser para tratamientos reductores, Vela Slim Plus para tratar flacidez y celulitis, Body up para tonificar.

Algunos de los principales tratamientos corporales que se ofrecen en nuestra provincia se basan en estas particularidades. Es fundamental aclarar que estos procesos requieren de un acompañamiento en cuanto a la alimentación y el ejercicio para obtener resultados más efectivos, y de la ingesta de mucha agua para ayudar a nuestro cuerpo a que los procedimientos se realicen de forma correcta. La magia no existe.

1- Corporal tense:

Corporal Tense es un tratamiento diseñado exclusivamente para tensar los tejidos laxos, que han perdido tonicidad y su apariencia no es turgente. Utilizando aparatología de última generación, logrando generar nuevas fibras de colágeno y elastina, mejorando significativamente las celulitis.

Este tratamiento es confortable con excelentes resultados a fin de lograr la estimulación, firmeza y tensado de la piel en zonas de abdomen, brazos, piernas y glúteos.

2- Lipo reductor plus:

Este tratamiento se enfoca en la reducción de tejido adiposo y tensión y firmeza de la piel por su potente acción lipolítica y tensora. Además, combina aparatología de última generación, con excelentes activos para lograr reducción de talla corporal.

3- Estrías Remove

Este tratamiento apunta a trabajar en el aspecto de las estrías. A lo largo de nuestra vida, existen cambios en la piel que propician su estiramiento, facilitando la aparición de estrías. La apariencia de las estrías disminuye, devolviendo la uniformidad en la piel.

4-Vela Slim Plus

Este tratamiento no invasivo ayuda a reducir celulitis y moldea el contorno corporal. Combina 4 tecnologías que ayudan a obtener resultados óptimos: radiofrecuencia bipolar, infrarrojos, vacunoterapia y masajes de rodillos.

Este procedimiento reduce todo tipo de celulitis asociada a adiposidad localizada en piernas, glúteos, abdomen y brazos, mejora la apariencia de la piel en pocas sesiones (entre 6 a 8).

5-Lipolaser

El Lipolaser consiste en utilizar láser frío de alta precisión con diferentes longitudes de onda. Mediante el láser se genera lisozima, enzima que convierte la grasa en ácidos que nuestra sangre usará como energía para nuestro sistema muscular. Es por eso se recomienda realizar un ejercicio aeróbico de 30 minutos luego de la sesión.

Tiene múltiples ventajas: además de eliminar la grasa, la piel se ve tensa y estirada, mejorando notablemente la celulitis. Aunque también puede producir contraindicaciones como insuficiencia renal, colesterol alto o trastornos hepáticos.

Puede aplicarse en cualquier parte del cuerpo, incluido el rostro y se sugiriere realizar una sesión cada 15 días durante aproximadamente seis semanas.

6-Body Up

Este tratamiento utiliza la última tecnología en tonificación dando resultados desde la primera sesión. Reactiva fibras musculares dormidas difíciles de reactivar aun haciendo actividad física, ayudando a levantar la zona de glúteos.

Tratamientos en épocas de aislamiento

Durante los meses de cuarentena, muchos espacios de estética cerraron y los tratamientos quedaron relegados para otro momento. El hecho de que el contacto físico sea indispensable, prohibía que éstos volvieran a la cotidianeidad, aunque ahora con protocolos específicos.

“Siempre contábamos con cuidados de higiene personal en nuestro espacio. Este año en este marco particular que vivimos hemos extremado esos cuidados de elementos de uso de higiene personal. Cumpliendo los protocolos establecidos para la tranquilidad y seguridad de nuestras clientas”, asegura Marcela.

En cuanto a los cuidados y protocolos, Marcelo expresa que “según protocolo, los turnos se van dando más espaciados para poder desinfectar el box y las herramientas de trabajo entre cliente y cliente, pedimos cada uno acuda con su propia toalla, uso de barbijo, ventilación, entre otras cosas.”

El contacto físico es inevitable, pero cada espacio ha tomado medidas e incluso los clientes han tomado una postura consiente de los cuidados necesarios ara exponerse a este tipo de procedimientos.

Y a pesar de que se han incentivado nuevas ideas de que lo estético no es primordial, el consumo no ha bajado por lo que las prioridades también cambiaron. “El bien estar o aceptar el cuerpo de cada uno tal como es, no tiene que ver con los estándares ideales si no obtener la mejor versión de cada uno.”

Y Marcelo cierra asegurando que “no solo pasa por verse bien, la gente necesita un mimo, se relajan con un masaje o un facial, no solo es estética, es bienestar y salud.”

