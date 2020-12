Topa trae “Una Navidad Especial” con juegos interactivos por streaming y whatsapp

El artista de proyección internacional, conocido por sus programas en Disney Channel, decidió armar una experiencia en la que pueda estar junto a su público, unido y conectado de una manera distinta. Se trata de una experiencia multimedia única que consta de un EP con 5 temas navideños de acceso libre y la posibilidad de realizar una serie de desafíos, para ayudar a Topa a compartir el espíritu Navideño.

El evento, al que se pueden sumar en cualquier momento del mes, tiene dos modalidades: El Ticket Plata, a través del cual los chicos podrán ver el show “Una Navidad especial” un show de 45 minutos totalmente inédito, por streaming; y el Ticket Oro con que además podrán participar de las actividades extra propuestas por Diego Topa a través de un mensaje de Whatsapp o mail. Estas actividades son dinámicas y de realización intuitiva y simple para que los chicos estén en contacto con él durante todo el mes de diciembre.

En entrevista con Los Andes, Diego Topa, que además está estrenando paternidad con el nacimiento de su hija Mitaí, habla de su nuevo rol de padre, la necesidad de conectarse con su público luego de un año de inactividad y del desafío de llevar alegría a los niños que en muchos casos, han sufrido la pérdida de un ser querido.

- ¿Cómo estas con tu paternidad en este año tan particular?

- Estoy por hacer dormir a la bebé. a full como Topapá. (Se rie) Estoy feliz conectándome con lo más hermoso que es esta expansión de amor. Ella me cambió la vida y me acompañó muchísimo en este año tan particular para todos. Hizo que se me pase todo más rápido, que no piense tanto en otras cosas. La verdad es que conectarse con la vida, que es ella, no es más que una muestra de amor.

- ¿Te imaginabas así la paternidad?

- Tenía una idea. Todo el mundo te dice un montón de cosas cuando vas a ser papá peo todo se queda chiquito. Es tan grande el amor de lo que te pasa, vas sintiendo y vas viviendo. Te desestructura por completo y te volvés a armar distinto. No hay palabras para expresarlo. Todo es hermoso. Es como volver a nacer, a reencontrarse con uno mismo. Es maravilloso, me siento súper afortunado y pude cumplir el sueño de mi vida que es el de ser papá también y disfrutarlo. Me siento muy bien y me siento cómodo en el papel de papá.

- Venís con muchas pilas en la producción con Topa en este fin de año

- Después de todo un año sin trabajar, volver a conectar con lo creativo, generar trabajo no solo para mí sino también para todo un equipo de gente que también estaba necesitando fue súper emocionante. Esta idea salió de reinventarse, pero también me conecté con lo más profundo de mi corazón para acompañar sinceramente a las familias y a los más chiquititos en este diciembre que4 es muy particular y sobre todo para mis amiguitos. Se habla mucho de la gente mayor y de todo lo que pasa con la pandemia pero muy poca gente habla de los más chiquitos y la verdad es que son de los más afectados.

Me pasan dos cosas. Que les cuesta mucho comprender que si ellos portan el virus los pueden contagiar y les puede pasar algo a sus abuelitos, no poder ver a sus amigos, cambiar la escuela, no poder jugar al aire libre… es un montón! También redescubrir a sus papás y mamás o a las personas que los cuidan tanto tiempo, porque nadie está acostumbrado a estar con la familia que uno tiene y la verdad es q1ue esto que me pasa a mí es por una necesidad de estar cerca de ellos. Los abuelos también estuvieron pidiéndome si podía mandarles un mensaje a través de ellos. Todo esto me sensibilizó y pensé en un show que fuera más que un streaming, con canciones, atravesados por una historia con personajes nuevos y llevarles la alegría que les llevo siempre y por e4so surgió lo del WhatsApp para poder estar cerquita, mandándoles juegos, mensajes, desafíos.

De hecho se nos desbordó, teníamos hecho todo un plan, día por día, pero la gente está a full divirtiéndose porque los chicos contestan. Además de un bot con respuestas que ya tengo grabadas y peseteadas para poder contestar, tengo cinco personas trabajando con cosas que yo voy grabando y haciendo en el momento. Estoy en conexión constante.

Hoy me lo dijeron y recién ahí me di cuenta que más allá de trabajar y divertirme también tengo un compromiso social con ellos. Eso me puso en un contexto que no lo había pensado. Hay muchos de mis amiguitos que perdieron algún familiar y los puedo acompañar. Muchos de los desafíos que armé los hice con un grupo de psicólogas y psicopedagogas para poder acompañarlos y trasmutar el dolor en amor.

- Si hubieras planteado esto hace un año quizá no hubiera tenido la repercusión de ahora porque el salto quántico que hemos dado en el consumo de streaming es formidable

- También entender que es una manera distinta de contarlo porque no es un show pero tampoco es un programa de televisión. Esa un show para streaming en el que tuvimos una puesta con un director de actores, un director de cámaras, un guionista, un coreógrafo, toda una puesta conectada con el chico que está en casa, sin dejarlo afuera. Esto no es solo de mirar, los planos están pensados para que puedan sentirse cerca, mirándolos a los ojos para que se sientan parte. No es distancia social.

Yo soy muy autocrítico y si no me gustó lo digo. Pero ¿viste cuando estás feliz? Lo vi y me emocioné, me reí, me divertí y pensé “ojalá todos lo puedan ver porque tiene mucho amor” de familia, pasión, ganas de estar cerca.

- Siendo un producto de la calidad que tienen los tuyos, y en un país donde los costos en dólares son inalcanzables, es que el precio es accesible.

- En los shows en vivo me pasa lo mismo: siempre trato de acomodarme a la situación que estamos viviendo. También hay trato de ajustar el costo lo más posible sin que afecte la calidad, porque es súper importante. Por supuesto que me interesa trabajar y acompañar a la gente –vos pensá que le genero trabajo a un montón de familias- pero me gusta la calidad en todo.

Hace un año que no estaba trabajando, sosteniendo una productora enorme donde tengo un montón de amigos, pero todos teníamos la necesidad de trabajar y estaba esta posibilidad de hacer algo muy chiquitito o de hace algo como estoy acostumbrado, y dije “yo me arriesgo” porque siempre lo con amor porque no puede fallar.

También estoy haciendo prensa para que lo pueda ver todo el mundo porque es el primer producto que estoy haciendo solo sin la sociedad con Disney. Para mí es un desafío enorme.

- Has compuesto temas nuevos pero hay una en particular “Din Don Dan” que está en ritmo de chacarera

- Totalmente. Las cinco canciones que hice de navidad (Din Don Dan, Feliz Navidad a todos, Que tu Navidad sea incomparable, Noche de Paz y Todo lo que quiero eres tú) son todos los clásicos navideños pero reversionados con un tinte latinoamericano. Los arreglos musicales son de Fede Montero y de Mauro Cambarieri, que son mis músicos de siempre, y me encantaron. Todas las canciones tienen una cosa latina y eso pegó un montón.

La elección de hacer “Todo lo que quiero eres tú” fue una decisión mía porque tuve la oportunidad de pasar algunas fiestas afuera y la canción de Navidad que más resuena es la de Mariah Carey. La hice en español porque me parece hermosa la canción y no me di cuenta que el mensaje tiene tanto que ver con lo que estamos viviendo ahora: no quiero regalos materiales, lo único que quiero es estar con vos. Me emocionaba al grabarla, te lo cuento y me emociono también. Estoy súper sensible.

Creo que hoy por hoy lo más importante de estas fiestas no es la comida ni los regalos ni nada. Es poder mirarnos y decir “acá estamos después de todo lo que pasamos”, porque todo el mundo pasó de todo, no quedó nadie sin afectar.

Las canciones están libres para que las escuche todo el mundo. Puse dos videoclips para el que no tenga la posibilidad de poder acompañarnos con el streaming, algo pueda ver, porque no quiero se nadie se quede afuera.

- El streaming también tiene la posibilidad de que lo disfrute toda la familia con un solo ticket

- Sí, porque una vez que lo activan les dura 12 horas. No es que tienen un horario de función, sino que compran el acceso y lo ven el día que quieren y como quieren. El consejo que les doy es que pueden invitar a los amigos con la distancia social necesaria para poder disfrutarlo.

- ¿Dónde estás ahora?

- Estoy en Argentina. Estuve varado porque fui en búsqueda de Mitaí (su hija), tenía que volver en abril, volví en mayo y estoy en casa feliz.

- ¿Dónde se consiguen las entradas?

Las entradas están en www.topa.com.ar y la ticketera está ahí.

Eso es importante porque la gente se puede confundir, porque hay otras ticketeras que no son oficiales y no está bueno, porque a veces me los estafan y yo no puedo hacer nada.

Por eso siempre les remarco que vayan a la página oficial.