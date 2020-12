“Todo para mi ex” en Netflix: un bello y catártico drama taiwanés

En Netflix abundan los títulos LGBT, pero “Todo para mi ex” no es de los más populares. Es más: inmerecidamente no es de los más populares, porque estamos frente a una gran película taiwanesa. Un filme que tiene a la homosexualidad como uno de sus temas, pero que está muy lejos de hacer de eso el centro del drama (como sucede regularmente, y recordemos la tan anacrónica “Call me by your name”).

Por el contrario, “Todo para mi ex” logra normalizar ese tema y plantearlo incluso como disparador, como una llave que abre el amplio abanico de las miserias humanas.

La historia nos cuenta el encuentro entre un adolescente y el novio de su papá, quien acaba de morir de cáncer. En el medio, su mamá se opone a que ambos se conozcan, pues considera que es una mala influencia, aunque en realidad esconde un gran dolor: la humillación que le causó que su esposo la abandonara para irse a pasar sus últimos días con su amante.

La película no es para nada pretenciosa, aunque se eleva sobre un gran guion en la base: logra así levantarse como un gran espejo de las relaciones humanas. En este sentido, sorprende lo bien cohesionada que termina siendo, pues en menos de dos horas nos lleva de una forma muy efectiva por las psicologías de los personajes, por sus contradicciones, sus deseos ocultos, sus miedos.

El título, de hecho, alude directamente al conflicto principal de la película: la posibilidad de que el seguro de vida vaya directamente para el amante, en lugar de para el hijo.

Las actuaciones son muy buenas y la dirección logra sacar momentos muy emocionantes: pero aquí, lo lacrimógeno no es una mala palabra, sino un estado de catarsis, porque en el fondo el gran tema de este filme es la aceptación.

Lejos de los regodeos esteticistas con los que se suelen maquillar este tipo de historias, “Todo para mi ex” se acerca más a “Happy together” (Wong Kar-wai, 1997), una de las películas más crudas sobre la homosexualidad. Sin embargo, en “Todo para mi ex” de la miseria brotan buenos sentimientos, como la esperanza.

La ficha

“Todo para mi ex” (”Dear Ex”). Taiwán. 2018. 100 minutos. Dirigen Chih-Yen Hsu y Yu Ting Hsu. Actúan Roy Chiu, Ying-Hsuan Hsieh, Joseph Huang, Spark Chen, Fang Wan, Yang Li-Yin, Cheng-Chun Liang, Ai-Lun Kao, Yu-Chen He, Clover Kao. Disponible en Netflix. Nuestra opinión: Muy buena.