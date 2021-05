“Todo el tiempo”, el conmovedor single de Don Torres que alienta a no darse por vencido

on Torres estrenó nuevo single, con una conmovedora historia de vida. “Todo el tiempo” es el nombre del tema que acompaña un video en el que el actor Mariio Gutierrez, desde el lugar que le toca, cuenta la historia de desafíos que cualquiera puede enfrentar.

“La canción pasa por el día a día que está reflejada en esta historia, que es fuerte y comprometida, y qué tiene que ver con que él tiene una dificultad, como la podemos tener todos en distintos aspectos”, explica Pablo Torres. “El tema nuclea un poco eso, ser fiel a uno mismo, creer en lo que uno hace y saber que las cosas cambian permanentemente”.

Mario Gutiérrez, el protagonista del video y referente del deporte .

Es que Mario Gutiérrez, además de ser actor y protagonista del video, es una persona con una discapacidad motriz, que lo impulsó a superarse en el deporte, ganando innumerables carreras y medallas.

Si bien la pandemia afectó a todo el circuito artístico, algunos pudieron continuar proyectos que venían trayendo o encontrar algún hueco, entre aislamientos y fases 1, para terminar lo que estaba listo. Sin embargo a muchos les tocó utilizar toda su creatividad para poder vivir “de otra cosa”. En este sentido, el reconocido músico contó que pudo sobrevivir en gran medida gracias a su hobby fierrero: “Como me gustan mucho los jeeps, tengo un taller donde los restauro y luego los vendo. Esto no es solo por el dinero, realmente me conecta con gente que tiene la misma pasión y me permite sobrevivir en estos tiempos difíciles”, cuenta.

En relación a la canción “Todo el tiempo”, Torres explica el músico, el tema fue compuesto por una cuestión personal, que nada tenía que ver con Gutiérrez. Sin embargo sus vidas se cruzaron y terminaron concretando este proyecto que hoy puede verse en Youtube y que será el primer corte de un futuro disco.

“Me lo presentaron y los chicos de Escafandra, que son los que me hicieron el videoclip. Todo hizo que me pasara algo muy lindo, cuando me reuní con él, le puse los auriculares, y le conté lo que quería hacer, se emocionó y dijo ‘me hizo sentir todo el esfuerzo en todos estos años todo el sacrificio las carreras que me tocó vivir en lo personal’. Fue muy emocionante”, cuenta Torres.

Backstage de grabación .

Si bien la canción no habla específicamente de la vida de un deportista con discapacidad, es una metáfora de las adversidades que puede atravesar cualquier persona cuya cotidianeidad cambia abruptamente “Me doy cuenta que este tema, que podría haber sido hecho en pandemia, está hecho en el día a día de cualquier persona que cambia en cualquier momento y que si uno no se pone en sintonía con ese con ese cambio, se queda afuera”, explica el autor.

El paisaje mendocino como protagonista .

El video fue grabado entre febrero y marzo de este año “lo firmamos en dos o tres días en la zona de EL Challao, cerca del Cerro Arco, en Villavicencio, y lo demás está grabado en un mirador que está detrás de Palmares Valley, un lugar con un acceso bastante fácil, desde donde se ve la ciudad de un lado y la montaña del otro”, detalla Pablo “Don Torres”, que vivió la experiencia de la realización como algo predestinado: “encontrarnos en ese lugar, que yo lo tomo como la cima a la que cada uno puede llegar. Donde nos encontramos (con Gutiérrez) en los dos en esos caminos que nos unen, y yo cantándole a su destreza y al protagonismo de todo lo que él hace”, finaliza.