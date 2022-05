Todas las sospechas sobre Germán Martitegui: ¿es el “paciente 0” de los Martín Fierro?

El regreso de los Martín Fierro se empañó cuando la máxima diva de la televisión argentina, quien se había resguardado en su casa con una disciplina férrea durante más de un año, dio positivo de Covid-19. Y después de Mirtha Legrand, siguió Jey Mammon, Santiago Giorgini, y probablemente continúen las noticias de infectados. Mientras, todas las miradas de sospecha se posan sobre Germán Martitiegui. ¿La razón? En una nota que le hicieron en la alfombra roja al ingresar al hotel Hilton, él mismo había declarado que tenía “39 grados de fiebre”.

Descargo en Twitter de Germán Martitegui.

El chef, integrante del jurado de “MasterChef”, se convirtió en blanco de críticas durante todo el fin de semana. Incluso Marcela Tinayre habló con Ángel de Brito (“LAM”) a propósito de la actitud de Martitegui: señaló que en medio de una pandemia ir con fiebre a una fiesta con gran cantidad de invitados es “una gran irresponsabilidad”. Podría haber sido más dura, cierto.

Martitegui rompió el silencio a través de Twitter: “Voy a decir esto una sola vez. El día del Martin Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral. Como a todos los que fuimos de ‘MasterChef’, me hisoparon el día anterior. Y claramente valió la pena el esfuerzo de ir. No me lo olvido más! Gracias Aptra”, escribió. Aunque, lejos de librarse de los cuestionamientos, recibió una gran cantidad de comentarios, alertándolo sobre cómo se pueden dar falsos negativos en los primeros días de la enfermedad.