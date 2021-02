Toco para Vos: la banda uruguaya de cumbia pop que está haciendo temblar la escena argentina

“Toco para Vos” se ganó un lugar en la escena de la cumbia pop y no para de lanzar éxitos año tras año. Ahora, la banda uruguaya, liderada por Meri Deal y Bautista Mascia, sacó la canción “Se picó”, junto a El Reja y Marka Akme, y no para de sonar, al punto de estar entre las canciones más escuchadas de Uruguay y Argentina.

Meri y Bautista cuentan aquí sobre el presente que transitan. También sobre sus comienzos y los sueños que les quedan pendientes.

“Tocábamos en un garage y después sacábamos los temas por YouTube. Ver que el tema se estaba escuchando y que había comentarios que no eran de nuestra círculo fue un primer paso. El escalón siguiente fue salir de Montevideo, fue una locura. Y que nos llamen para tocar en la Argentina... Son cosas que fueron sucediendo que no podíamos despertar”, coinciden sobre los comienzos de la banda de cumbia pop que se formó en 2013 y que firmó contrato con Warner en 2015.

Entre los gustos que se dieron durante sus giras, mencionan el hecho de conocer a artistas como Carlos Vives , a quien le reconocen su “tremenda humildad”. “En ese momento, tocamos después de él y tenía un hit mundial como ‘La Bicicleta’. Es muy loco que uno se ve chiquito y de repente te estás codeando con gente muy grosa”, contaron.

Al ser consultados sobre artistas con los que les gustaría compartir escenario, Meri no dudó: “¡Shakira!”. Mientras que Bautista optó por J Balvin.

A su vez, contaron que esperan tocar en países como España y México, auqnue no descartan poder conocer otros países de Europa.

Por último, hablaron de lo que esperan para el 2021: “Queremos volver al escenario y tener shows, lo estamos tomando con mucha paciencia para no adelantarnos a algo que no sabemos cómo se va a dar. No tenemos una proyección para este año, depende de cómo se vayan dando las cosas en relaciona a la salud mundial. Por el momento, vamos a seguir haciendo canciones”.

*Este texto fue publicado originalmente por Vía País. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.