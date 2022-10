Tips para adiestrar a tu cachorro en casa

Tengo un cachorro Golden Retriever y creanme que tuve unas semanas de caos en casa porque no sabía que hacer para que no me rompiera todo y además no comiera cosas que pudieran dañar su salud. Como todo cachorro para ellos todo es “un juego” y no sabía como comunicarme con él y que pudiera entender mis órdenes.

Por eso decidí contratar un adiestrador canino que “en teoría” me ayudara a educar a mi perro porque estaba incontrolable, pero lo que no sabía que en el fondo las clases eran para mí, no para él, porque el problema no era mi cachorro, sino los mensajes equivocados que le estaba dando todo el tiempo y por eso no podíamos comunicarnos de la manera adecuada.

Te dejo estas enseñanzas que aprendí entre el adiestrador y todo lo que estuve investigando:

Aprenden más con premios que con castigos

Siempre debes elogiar y recompensar al animal cuando haga algo bien. Esto puede ser responder a una orden concreta o, simplemente, hacer sus necesidades en la calle. Las recompensas van desde pequeños snacks hasta las mejores caricias y palabras hacia él. Aprenden más con el incentivo positivo que con el castigo.

Dar premios y no castigos

Darle el mensaje correcto, cuando hizo algo mal el peor castigo es ignorarlo

Al igual que siempre recompensaremos lo bueno, nunca premiaremos un mal comportamiento. Evitar una mala conducta no se consigue con regaños, simplemente ignorando al animal. Si haciendo algo malo consigue captar tu atención, sea positiva o negativa, se dará cuenta que haciendo eso le haces caso.

Cachorros

Paciencia y constancia

Darles atención y amor es la clave

Es muy importante ser firme y no contradecir un adiestramiento nunca. No puedes recompensar que te salte encima para saludar un día y otro día regañarle por ello. Haciendo esto el perro nunca comprenderá que es lo que está bien: saltar o no saltar. Además, la paciencia es imprescindible en la educación de un animal, adaptándonos siempre a su ritmo para aprender.

Reglas claras y definidas

Como familia lo primero que necesitamos pensar es qué reglas queremos que tenga el hogar. El cachorro, ¿va a poder subirse al sillón? ¿Dormirá en la cama? Estas reglas tienen que ser claras y constantes del día 1 que llega a casa.

Toda la familia debe estar de acuerdo y aplicarlas para evitar transmitirle mensajes ambiguos al cachorro. Si nuestro hogar tiene reglas claras, el cachorro sabrá adaptarse mejor y será un ambiente predecible que no le generará estrés.

Tips para que no muerda jugando

Para enseñarle a nuestro cachorro a regular su mordida tenemos que seguir los siguientes pasos:

Nunca jugarle con las manos, siempre usar un juguete blando de por medio

No molestar con nuestras manos

Cada vez que nos muerde fuerte decir fuerte y agudo “¡ay!” y retirarnos del juego

Este último método imita a la comunicación de cachorros cuando uno me manifiesta al otro que tuvo dolor. Es muy importante irnos del lugar y abandonar el juego, para que el cachorro entienda que no puede seguir disfrutando de nuestra compañía si muerde fuerte.

A los pocos minutos retomen el juego como si nada hubiese ocurrido. Repitan el ejercicio de retirarse de la interacción cada vez que una mordida fuerte ocurra, sin excepción.

Hace que se desarrolle su mente y se mantenga ocupado

Adiestrar tu cachorro

Algo que me sirvió mucho, sobre todo cuando tuve que empezar a dejarlo solo por algunas horas, fue darles un juego que tengan que pensar y a la vez tenga un incentivo. El famoso juego KONG es un juguete que tiene agujeros para que adentro pongas comida, manzana, queso, en trozos y cuando se lo dejamos en el piso cuando el lo gire con la pata o el hocico al rodar se va saliendo la comida de adentro, entonces pasan horas pensando en como hacer para que sacar toda la comida de ahí, y se cansan tanto mentalmente que se quedan dormidos, y es mucho mas motivante para ellos perder horas en eso, que en romper algo de la casa o el patio.

Una alternativa económica es llenar una botella de boca ancha con alimentos y dejarla para que la rueden hasta con seguir sacar su premio de adentro.

Darles mucho amor y atención

Darles mucho cariño y atención hace que se relajen y disfruten ambos de la compañía increíble que te da un perro y es el animal más fiel y compañero que podemos tener.

