“Tinta y tiempo”, el nuevo disco de Jorge Drexler

Tras cinco años de silencio, el cantautor uruguayo Jorge Drexler volvió a presentar un trabajo discográfico con canciones que hablan más que nunca del amor. “Es un hilo conductor poco original’', admite, “(Pero) ya decía Borges, tenemos pocas temáticas sobre las que hablamos, el amor debe ser la más contada’', sostuvo.

El laureado cantante y compositor lanza el viernes esta producción de 10 canciones que abre con un tema sobre la invención del amor, “El plan maestro’' con Rubén Blades, y cierra con otro dedicado a su difunta madre, “Duermevela’', en el que por primera vez trabajó con sus tres hijos (Pablo, de 23 años; Luca, de 13, y Lea, de 10).

También le canta con amor a la canción misma, en el sencillo “Cinturón blanco’', y habla del deseado contacto físico en “Tocarte’' con el rapero español C. Tangana, lanzada el año pasado en los tiempos de la pandemia.

Con títulos como “Corazón impar’', “Amor al arte’', “Bendito desconcierto’' con su compatriota Martín Buscaglia, “íOh, algoritmo!’’ con la israelí Noga Erez y el tema que da título al disco _ “casi un mantra o una canción de cuna para un compositor’', dice _ “Tinta y tiempo’' coincide con una gira que comienza el mismo viernes en Girona, España y que lo llevará a Buenos Aires, Asunción, Santiago de Chile, Nueva York, San Juan, Washington y Boston, entre otras ciudades.

El ganador de un Oscar y siete Latin Grammy está listo para salir al ruedo, sobre todo con un álbum que ha dicho que se le dificultó al grado que llegó a pensar que no lo terminaría.

Jorge Drexler

“Mira, la pandemia nos tuvo a todos con un fondo de tristeza. A mí lo que me pasó es que me di cuenta que, para escribir canciones, necesitaba la presencia y el estímulo de otras personas, que escribir solo era muy complicado’', dijo Drexler a The Associated Press en una entrevista reciente desde Madrid, donde reside.

“Recién cuando empezamos a salir de la pandemia en julio del 2020 y aquí empezamos a poder volver a tocar, me volvió como la sangre al cuerpo y de golpe recordé de qué se trataba esto y rápidamente terminamos el disco”, agregó. “Todo lo que nos había tomado dos años lo resolvimos en dos meses’'.

Drexler, que estudió medicina antes de dedicarse de lleno a la música, también habló del “groove’' que tienen ciertas canciones, de su proceso creativo y de cómo su incursión tardía en la industria le ha ayudado a mantener la perspectiva.