Tinta Fresca ofrece un policial atrapante y un método para gestionar la angustia

El camino del éxtasis

Autor: Elma Roura. Editorial: Koan

¿Podés decir aquí y ahora que este momento es perfecto? ¿Qué creés que necesitás para ser feliz? ¿Una pareja? ¿Un trabajo nuevo? ¿Otro cuerpo? ¿Dejar de sentir ansiedad? Vivimos la mayor parte de nuestras vidas presos de nuestras creencias y estados emocionales. ¡Pero la felicidad no está en la mente! El camino al éxtasis pasa por aceptar la realidad tal como es, volver al cuerpo, recuperar nuestra capacidad de sentir y aprender a gestionar el dolor y el placer.

El enigma de la habitación 622

Autor: Joël Dicker. Editorial: Alfaguara

Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 de un hotel de lujo en los Alpes suizos. La investigación policial no llegará nunca a término y el paso del tiempo hará que muchos olviden lo sucedido. Años más tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese mismo hotel y no se imagina que terminará investigando el viejo crimen, y no lo hará solo sino con una bella aspirante a novelista.