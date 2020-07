Tini Stoessel lanzó su nuevo tema “Ella dice” y con picantes frases destrozó a Sebastián Yatra

“Ella dice”, el nuevo de tema de Tini Stoessel y el trapero Khea fue lanzado este miércoles y ya comenzó a generar gran repercusión entre sus fans.

En las últimas horas, se dieron a conocer algunos mensajes que su ex, Sebastián Yatra, intercambió con la actriz Danna Paola, y la cantante argentina responde con dureza a través de los versos de su compañero de hit.

“Yo sé que tú andas suelta desde los veintidós. Dejaste a ese bobo porque no te cuidó. No te valoró, él nunca te vio. Y por descuidado, ahora le re cabió”, le dice Khea a la “fresa”, es decir a ella, en una parte de la canción. Tini, por su parte, contesta: “Ella dice que te ama, pero no te ama como yo yo yo”.

La canción continúa con la faceta más reggaetonera de la cantante argentina, que comenzó entonando temas para Disney mucho más melódicos y durante los últimos años hizo muchas colaboraciones que hicieron que adquiriera mucho más público.

Recordemos que hace algunos días, Yatra y Paola se intercambiaron sugerentes mensajes que no hicieron más que promocionar su canción en conjunto y alimentar los rumores de que pasó algo entre ellos cuando él todavía salía con Tini.