Tini Stoessel anunció que tiene planeado reencontrarse con Sebastián Yatra a fin de año en Colombia: “Todo puede cambiar”

La relación entre Martina “Tini” Stoessel y Sebastián Yatra terminó a mediados de mayo en medio de la pandemia de coronavirus y a distancia. Por el cierre de las fronteras y la cancelación de vuelos internacionales, un encuentro personal entre los cantantes quedó pendiente, que podría cumplirse a finales de este año, siempre y cuando el avance de la enfermedad lo permita.

Así lo adelantó la misma Tini, en una entrevista que brindó a “Telenoche”. La artista no solo habló de su nuevo tema, “Ella dice” -que ya tiene casi dos millones de visitas en menos de 24 horas-, sino que sorprendió al brindar detalles de su ruptura con el colombiano y su posible encuentro.

La ex “Violetta” habló de su vuelta al trabajo, la cual está condicionada por el Covid-19: “Dependemos de cómo avance todo esto. Cuando estuve de gira por Europa, que no la pude terminar porque algunos shows fueron cancelados por el coronavirus, tenía previsto el cierre de la gira en Buenos Aires. Y de acá me iba a ir directamente a Colombia a filmar una serie. Eso sigue en pie y si todo sale bien, volvería a actuar a fin de año aunque no se sabe todavía. Todo puede cambiar”, dijo.

Al escuchar a la cantante nombrar al país cafetero, María Laura Santillán no dudó en preguntar por su ex: “Dijiste Colombia y justo me das el pie porque lo asocio con una persona… ¿Se van a volver a encontrar?”.

“Justo la serie la voy a protagonizar con él”, dijo la también actriz con una leve sonrisa en rostro, dando a entender que todo está bien entre ellos, más allá de que no sigan en pareja.

Sobre cómo ha llevado la ruptura, la ídola pop aseguró: “Con todo lo que está pasando en mi vida, el cambio rotundo que fue para todos también, el duelo fue distinto porque estoy todo el día con mis viejos, mi familia y pude hablar con mis amigas. Creo que me di el tiempo y el espacio para procesar lo que me estaba pasando”.

“En otro momento, uno a veces suele tapar estas cosas con las actividades diarias, y en este caso fue todo lo contrario, acompañada de las personas que más quiero”, cerró Stoessel, que pese al parate sigue sacando música.