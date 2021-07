Tiemblan Netflix y HBO: Descubrí cuáles son las series con más nominaciones a los Emmys 2021

Salió la nueva lista de nominados para los Premios Emmy 2021 y realmente muchos televidentes están flotando con las propuestas de quienes podrían ser los ganadores. Con el aumento de series en la última década, el este evento se ha convertido en algo casi tan importante como los Oscar y su 73ª edición no es menos. Incluso se revelœ que The Crown, de Netflix, y The Mandalorian, de Disney+, empataron este martes 13 de julio con el mayor número de nominaciones, con 24, mientras WandaVision quedo solo con una menos (23).

Los anuncios de la Academia de Televisión fueron hechos en una ceremonia virtual conducida por Ron Cephas Jones y Jasmine Cephas Jones. Dejando de lado la propuesta real de Netflix, Disney se erige como la productora con mayor cantidad de nominaciones, 52 en total, que van en orden de sus últimas series: The Mandalorian, Wandavision y The Falcon and the Winter Soldier. Apple + logró ingresar con un número bastante bueno para Ted Lasso, con 20 nominaciones.

Mejor serie dramática: la joya de los Emmys

Parece que el formato de miniserie ha logrado enormes avances y ha generado, como no pasaba en mucho tiempo, una batalla por los galardones. Wanda Vision se enfrenta directamente con Mare of Easttown, de HBO. Estas son además muy buenas propuestas que podrían sacar del camino a “The Queen’s Gambit”, que supo ser la preferida en entregas anteriores. I May Destroy You y The Underground Railroad, son otras dos ficciones aplaudidas, que tratan problemas como el racismo y los abusos sexuales, que pueden llevarse el premio.

Por otra parte, hay algunos veteranos que siempre se presentan y que todavía tienen posibilidades: The Crown, The Mandalorian y The Handmaid’s Tale. Todas siguen sorprendiendo con sus nuevas temporadas, pero por primera vez consiguen fuertes adversarios. Los que completan la lista son: Pose, This is Us, Lovecraft Country, The Boys y Bridgerton.

Emily in Paris llegó a los Emmys

Pocos estaban conformes cuando la ficción de Netflix llegó a los Globos de Oro, alegando que la sola mención demostraba que los premios ya estaban sumidos en bastante corrupción. Pero frente a todo pronóstico, muchos de los críticos que eligen para los premios la han seleccionado para competir contra otras de su categoría. Hoy está junto a otras como: Black-ish, Cobra Kai, The Flight Attendant, Hacks, The Kominsky Method y Ted Lasso, la apuesta preferida para muchos.

Los rostros preferidos

En lo que a nominaciones de actrices se refiere, parece haber una pelea reñida entre muchas preferidas pro el público, que sienten partirse el corazón por tener que elegir una. Las tres de las mejores interpretaciones del año Kate Winslet (Mare of Easttown), Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) y Elizabeth Olsen (Wandavision). El papel de la que fue protagonista de Titanic llega a las nominaciones con el papel como una apática inspectora de policía que investiga una serie de desapariciones. A muchos les ha encantado, de hecho la serie ha logrado enganchar al público como Game Of Thrones, y están dispuestos a esperar las entregas semanales. Se

Para los caballeros, existe una complicada carrera: muchos afirman que será Jason Sudeikis quien se llevará el premio por su personaje en Ted Lasso, la sátira sobre el mundo del fútbol. Sin embargo, hay algunos nominados latinos que tienen su espacio ganado: Lin-Manuel Miranda (Hamilton) y Anthony Ramos (In Treatment).

Quien sorprendió fue Mj Rodríguez, de ascendencia puertorriqueña, que logró una nominación a mejor actriz por ‘Pose’. Se trata de la primera mujer transgénero que logra este reconocimiento por un papel protagonista.