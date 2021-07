“This Year’s Model”, el extraordinario y mítico disco de Elvis Costello ya tiene su versión latina

El 10 de setiembre sale a la venta una versión cantada en español por Fito Páez, Jorge Drexler y Juanes, entre otros, del mítico álbum de 1978.

El elogiado artista británico Elvis Costello se unió al productor argentino Sebastián Krys para remodelar el influyente disco “This Year’s Model”, editado en 1978 y convertirlo en “Spanish Model” con la participación de artistas latinos como Fito Páez, Juanes, Jorge Drexler y otros.

El nuevo proyecto presenta únicamente las interpretaciones instrumentales originales de The Attractions, la banda que Costello lideraba en esa época, con voces recientemente grabadas por artistas latinos de pop y rock que cantan las letras de Declan MacManus (tal el nombre real de Costello) traducidas y adaptadas al español.

El disco debuta con el lanzamiento de “Pump it up” a cargo del colombiano Juanes, que cuenta con Pete Thomas -un Attractions original- en la batería.

El clip, desde ayer está disponible en YouTube. Transforma el video característico de Costello y le inserta la cabeza de Juanes para crear una combinación de lo antiguo y lo nuevo.

Asi, “Spanish Model” trae 16 canciones producidas por Sebastian Krys , productor multiganador de los Premios Grammy anglo y Grammy Latinos, a partir de “una idea original de Elvis Costello”, informó la discográfica Universal.

“This Year’s Model” fue producido por Nick Lowe, y en ese disco Costello hizo alusión a todos, desde idiotas machistas hasta traicioneros amantes, y desde la cultura de las celebridades hasta un repudio de los partidos fascistas y xenófobos en la escena política inglesa. Para la revista Rolling Stone fue uno de los mejores 100 discos de todos los tiempos.

Costello viene trabajando hace tiempo en este proyecto con el argentino Krys, que ganó 18 premios Grammy, traduciendo las letras con sumo cuidado, y en ese tiempo decidieron que estas versiones al español tengan como base las grabaciones maestras originales de los Attractions.

Según el equipo, Costello y Krys colaboraron cercanamente con los cantautores que participan del disco, incluyendo Elsten Torres, Ximena Muñoz, Luis Mitre, Andie Sandoval y Vega, para adaptar todas las letras, de modo que las versiones en español capturaran a la perfección cada canción. Con la letra en su lugar, cada artista se dispuso a grabar.

Estas cintas fueron mezcladas recientemente por Krys y revelan una nueva energía e intensidad en las interpretaciones instrumentales de 1978 de The Attractions.

Por ejemplo, Juanes cantó el single “Pump it up” sobre un duelo de guitarras rítmicas protagonizadas por Costello y Mick Jones de The Clash. Mientras que Pete Thomas demuele su batería al final de la versión de “No Action” a cargo de la colombiana Nina Diaz.

“This Year’s Model”, que fue remasterizado recientemente, también se lanzará simultáneamente en CD y vinilo negro de 180 gramos con la adición de “Big Tears” y “Radio Radio”. Una versión de edición limitada, que combina “Spanish Model” y la nueva edición de “This Year’s Model” en un LP doble de 180 gramos, se lanzará exclusivamente a través de las tiendas web ElvisCostello.com, uDiscover y Sound Of Vinyl.

El disco incluye las canciones “No Action” por Nina Diaz, “(Yo No Quiero Ir A) Chelsea (I Don’t Want To Go To) Chelsea)” por Raquel Sofía y Fuego, “Yo Te Vi (The Beat)” por Draco Rosa, “Pump It Up” por Juanes, “Detonantes (Little Triggers)” porLa Marisoul, “Tu Eres Para Mi (You Belong To Me)” por Luis Fonsi, “Hand In Hand” por Francisca Valenzuela y Luis Humberto Navejas, “La Chica de Hoy (This Year’s Girl)” por Cami, “Mentira (Lip Service)” por Pablo López, “Viviendo en el Paraiso (Living In Paradise)” por Jesse & Joy, “Lipstick Vogue” por Morat, “La Turba (Night Rally)” por Jorge Drexler, “Llorar (Big Tears)” por Sebastián Yatra y “Radio Radio” por Fito Páez.

También viene con “Crawling To The U.S.A” porGian Marco y Nicole Zignago, y “Se Está Perdiendo La Inocencia (Running Out Of Angels)” por Vega.

Costello ha coqueteado con el concepto de las grabaciones bilingües recientemente. El año pasado, Iggy Pop lanzó una versión en francés de su tema “No Flag’'.

“Parte de la diversión de este proyecto es su naturaleza inesperada’', dijo Costello. “Aunque creo que aquellos en mi audiencia que han estado prestando atención ya están bastante acostumbrados a las sorpresas’'.