The Weeknd estrenó videoclip y temen que cause ataques epilépticos

The Weeknd tiene un éxito rotundo, no hay dudas de ello. Y así como su música se ha convertido en todo un ícono, también lo hizo su última canción, aunque no por lo que esperábamos.

El cantante de 31 años lanzó el viernes su single Take my Breath, lo que presenta el primer adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio. La canción tenía planes magistrales, sería transmitida en las salas de cine de Estados Unidos como previa a Suicide Squad.

Aunque los planes cambiaron rotundamente. ¿El motivo? Temían que el video produjera efectos epilépticos en los espectadores.

En apenas tres días, la canción supera las 12 millones de visualizaciones. Con un ligero estilo a discoteca y fiel al estilo bailable de él, The Weeknd inaugura la era “The Dawn”.

Aunque si hablamos del video, dirigido por Cliqua, se trata de un ambiente oscuro con fuertes destellos de luz.

En él, vemos a The Weeknd recibiendo una paliza de parte de una mujer, a la vez que alterna imágenes de él disfrutando de una fiesta. Tanques de oxígeno y algo más, trajes de cuero y largas cabelleras se ven en las visuales de este nuevo trabajo.

El videoclip estaba programado para transmitirse en los cines IMAX durante los primeros días de estreno de “Suicide Squad”, aunque determinaron que no sería posible debido a que la “intensa iluminación estroboscópica” podía generar ataques de epilepsia.

Tal ha sido el temor de los productores que en la descripción del video en Youtube figuran las palabras “Epilepsy Warning”, en mayúsculas y repetidas veces.

En mayo, el artista dio algunos adelantos de lo que será este próximo álbum. “Si el último disco es el after hours de la noche, entonces se acerca el amanecer”, declaró a Variety.

The Weeknd se prepara para una nueva fase en su música: The Dawn. web

Al parecer, con este videoclip comienza la nueva era de “el amanecer” del artista. O al menos, así lo ha reflejado en sus redes sociales. “El amanecer es impresionante”, escribió.

Este nuevo disco será la continuación de su trabajo "After Hours", lanzado en 2020.