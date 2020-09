The Beatles ya no tiene el mejor disco de la historia

El disco “Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band” de The Beatles encabezaba la lista de “Los 500 mejores discos de la historia”, un ranking confeccionado por la revista Rolling Stone. Pero ahora el orden cambió y el cuarteto de Liverpool cedió su reinado ante “What´s Going On”, de Marvin Gaye.

En la última actualización del ranking realizado a partir del impacto que tuvo cada placa en la cultura popular, el disco de los Beatles cayó al puesto 24 mientras que de los otros cuatro trabajos del grupo que se ubicaban en el listado, permaneció solamente “Abbey Road” y se ubicó entre los diez primeros.

La nueva lista incluye entre sus primeros 50 puestos a varios artistas de hip hop, como Lauryn Hill, Kanye West y Kendrick Lamar; y se revaloriza la labor de las mujeres con la presencia de Joni Mitchell, Aretha Frankin, Carole King, Beyonce, Patti Smith y Amy Winehouse, entre otras. Además de incluir a artistas de géneros urbanos: Bad Bunny, Daddy Yankee y Rosalía.

En segundo lugar, se ubica The Beach Boys, con “Pet Sounds”; el tercer lugar corresponde a Joni Mitchell, con “Blue”; seguida por “Song in The Key of Life”, de Stevie Wonder; y el mencionado disco de The Beatles.

Completan el Top 10 “Nevermind”, de Nirvana; “Rumours”, de Fleetwood Mac; “Purple Rain”, de Prince and The Revolution; “Blood on The Tracks”, de Bob Dylan; y “The Miseducation Of Lauryn Hill”.

El primer ranking había sido publicado por la revista en 2003 y había sufrido una actualización en 2012, pero no se había alterado el primer lugar como en esta ocasión.