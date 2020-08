Teté Coustarot vuelve a la televisión y confiesa: “No me gusta vivir de la polémica”

Con su elegancia, su frescura y su tono amable, Teté Coustarot (70) es una de las mujeres de los medios más queridas. Siempre en actividad, con ciclos periodísticos y de interés general que marcaron una huella tanto en la televisión como la radio, goza del respeto y el reconocimiento de sus pares.

Pero este 2020 la sorprendió con una propuesta laboral llamativa, para regresar a la pantalla de aire. Se trata de “Mujeres de Eltrece”, un nuevo magazine de la productora La Flia, de Marcelo Tinelli, que debuta mañana lunes 24 de agosto a las 14.30. Y será en el marco de un verdadero superlunes televisivo, como hace tiempo no había (pues, a la escasez general de propuestas, se sumó después la pandemia, que barrió con las ficciones nacionales).

Con una dinámica diferente, el ciclo reúne a Soledad Silveyra, Claudia Fontán, Roxana Vázquez, Jimena Grandinetti y Coustarot en la conducción de un programa. Un formato poco explotado en la televisión, que rompe con el esquema de panelistas y presentadores, para darle paso a la información y el entretenimiento, a través de la conducción grupal, en la que cada una irá tomando ese rol un día a la semana.

“Te pone ansiosa la tele, pero sobre todo en esta situación de pandemia. Nunca me hubiera imaginado que iba a aparecer un programa de televisión en estas circunstancias. Cuando me dijeron de un programa ahora, se me pasó el no por la cabeza. Y cuando me dijeron que era un programa coral, me pareció muy bueno. Porque en este momento es importante que haya un programa donde no haya una figura o conductora, sino que estemos unidas trabajando. Y me parece un símbolo de lo que tenemos que hacer en el país”, cuenta Teté Coustarot.

"Mujeres de eltrece" es el magazine que debuta el lunes, que cada día tendrá una conductora diferente. Actualidad, entretenimiento, entrevistas y cocina en la siesta de la pantalla.

-¿Te entusiasmó la idea de que fueran todas mujeres?

-Cuando me dijeron que eran todas mujeres también me entusiasmé. Siempre recuerdo que en el 2001 las mujeres salieron a hacer el trueque. Es como que tenemos eso atávico, de seguir y surgir en los momentos críticos. Es el programa que menos les costó convencerme. Porque compré la idea enseguida y es un programa que hace mucho quería hacer. Ya trabajé con Rosi Vázquez. A Solita le hice entrevistas y la conozco. Y en general conecto muy fácil con las mujeres.

-Y acá parece que ninguna pidió total protagonismo.

-A lo largo de los años, para mí lo importante de cada trabajo es el contenido. Esto reunía todo, y esto de que trabajemos a la par... Es una etapa de acompañamiento por parte de la televisión. Hay tanta soledad, que ver un grupo de mujeres como si fuera una reunión de amigas me parece lindo. El hecho de que ninguna pidió nada para tener protagonismo me pareció un milagro.

-La idea es un magazine dinámico y lejos de la polémica.

-No me gusta vivir de la polémica, no puedo. Creo que todo lo que se construye en los lazos afectivos personales y las relaciones de trabajo es más enriquecedor. Y siempre cuando aparecen las agresiones hay un componente de miedo enorme.

-El programa ocupa el horario de “Corte y Confección”, ¿hay nervios por mantener la vara del rating?

-Obviamente querés que te vean, pero yo no trabajo sabiendo cuánto mide el rating. Aunque sé que el rating es fundamental en la televisión. El esfuerzo hay que ponerlo en el programa, en pensar en hacer lo que cada una sienta y tenga ganas. Eso fue muy interesante, porque nos fuimos reuniendo y cada una fue aportando. A mí me gusta tener una mirada por las efemérides y también hago programas dedicados a la salud. Y me parece importante hablar de la salud física y emocional, esos temas me apasionan. Y después todo me da curiosidad: hacer un reportaje, conocer de otros temas...

-Seguís trabajando en varios proyectos e incluso desde tu casa, ¿te sorprendió algo de vos en este momento que vivimos?

-Nunca pensé que iba a aguantar tanto sin salir. Porque soy extremadamente salidora, soy callejera. Me gusta la calle, además viajo mucho por todo el país. Y desde marzo que no pasa nada de todo eso, fue un cambio rotundo. Pero los seres humanos podemos todo, en la medida que haya un proceso de aceptación de la realidad. Y después acomodarse a eso. Y como hago las cosas de la casa, porque estamos con mi marido los dos solos, es otro mundo al que no me dedicaba, porque siempre estaba trabajando. Entonces le tomé más cariño a la casa, la revalorizás y te planteás cómo vivís.

-Tu espíritu optimista te ayuda a estar siempre bien y el paso del tiempo te sienta bien.

-Una vez escuché una frase de Adolfo Bioy Casares que me encantó; “Yo tengo una inteligencia pesimista, pero tengo un temperamento irremediablemente optimista”. Y es cierto, porque si analizás las cosas te ponés pesimista. Siempre estoy tratando de componer, me surge espontáneamente ver el lado positivo de las pequeñas y grandes cosas. Tengo esa forma y soy muy protectora con los que me rodean. Y por suerte no soy quejosa. Siempre digo: “La queja aleja”.

-Sos una de las personalidades de los medios que siempre está vigente...

-Otra de las cosas que aprendí en la vida es honrar el trabajo. Porque cuando estoy haciendo un trabajo pequeño, grande o importante pongo todo. Nunca pienso que estoy para más o estoy de paso. Eso hace que pierdas la perspectiva de lo que tenés que hacer. Porque luego van a reparar en vos si hacés las cosas bien. Creo que no hay tantos secretos.

-¿Tuviste momentos de menos trabajo o propuestas?

-Nunca estuve sin trabajar y siempre cuando parece que se termina, el trabajo siempre me salva. La radio es mucho más estable que la televisión y por suerte siempre tuve continuidad.

Teté Coustarot y Susana Giménez son íntimas amigas.

Un superlunes con humor y un toque vintage

Mañana es el día elegido por los canales de aire nacionales para renovar su grilla.

En el caso de Eltrece, se redoblará la apuesta con ciclos de entretenimiento y magazine. El viernes pasado finalizó la segunda temporada del reality moda conducido por Andrea Politti “Corte y Confección” y en su lugar debuta “Mujeres de Eltrece”, que irá de 14.30 a 16.

Luego llega otro estreno. Se trata de “100 argentinos dicen”, conducido por el popular humorista Darío Barassi. Es un programa de juegos en el que para ganar hay que acertar lo que dice la mayoría de los argentinos.

En cada emisión se enfrentarán dos familias para que respondan lo que piensa la mayoría de los argentinos sobre distintos temas de cultura general: música, deportes, redes sociales, comidas, actualidad. Y tendrá la posibilidad de llevarse hasta 250 mil pesos.

Darío Barassi será el conductor del programa de juegos para toda la familia.

El ciclo es un desafío para Barassi, uno de los animadores y humoristas con más “feeling” con el público, en un formato de diversión y juegos, que es de los favoritos de los espectadores.

El entretenimiento continuará durante toda la tarde con “Mamushka”, el ciclo de Mariana Fabbiani, que se adelantó en horario (pese a los reclamos de la conductora). La franja de las 18 lo toma ahora “El gran premio de la cocina”, uno de los programas más vistos, que sigue encendiendo la mecha gastronómica con Carina Zampini.

En la vereda de enfrente, Telefe mantendrá la grilla con “Cortá por Lozano”, el programa de Verónica Lozano, que competirá directamente con “Mujeres”. Y la tarde continúa con las exitosas novelas “¿Y tú quién eres?” y “Alas rotas”.

Pero la novedad viene con un regreso impensado: “Floricienta”, la ficción producida por Cris Morena y protagonizada por Florencia Bertotti, que volverá de lunes a viernes, a las 18 por el canal de las pelotas. Esta tira juvenil, que tuvo dos temporadas en 2004 y 2005, fue la elegida por una generación de niños, que hoy - 15 años después- coparon las redes sociales con recuerdos de la tira, de sus canciones y, por supuesto, sus expectativas. ¿Será igual de efectiva para los niños y niñas de hoy?