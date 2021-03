Tefi Russo: la cocinera de las redes estrena “Expertos, sabores con historia”

No tiene el título de chef pero sí la suficiente pasión e interés para trasmitir su gusto por la cocina casera y deliciosa. Tefi Russo es un rostro conocido en las redes sociales, porque a partir de esos canales comenzó a difundir sus recetas y forma de cocinar.

Desde Instagram se autodefine como Inutilisima y de una manera dinámica y entretenida comparte a diario desde la cocina de su casa, platos clásicos y algunos más rebuscados para animarse a hacer en casa.

Hoy a la medianoche estrena la segunda temporada de “Expertos, sabores con historia”, el programa de gastronomía conducido por la cocinera , que debutó el año pasado en plena pandemia y nació como un programa web, en donde viaja al corazón de la materia prima e intercambia historias con expertos en los alimentos y la cocina.

“En esta segunda temporada tuvimos un escalón respecto a los ingredientes. La primera temporada visitamos expertos, conocimos productos y materia prima al alcance de todos. Y ahora dimos un paso más y nos animamos a buscar expertos en langostinos por ejemplo. Hay un capítulo donde mostramos lechuga hidropónica, todo complementado con tendencias y animarnos a mostrar ingredientes que no son habituales, pero podrían serlo y estos expertos nos explican porque”, comenta la cocinera que recorrió distintos puntos de Buenos Aires y Mendoza fue el único destino que pudo visitar con su programa.

“En esta ocasión fue un viaje exprés en el que grabamos dos días y fue la única provincia que tuvimos la suerte de visitar. Estaba en los planes viajar un poco más, pero las circunstancias no lo permitieron, entonces decidimos mostrar expertos, historias, ingredientes cerca de Buenos Aires”, confiesa Tefi Russo, casada con el periodista y conductor Pollo Álvarez quien visitó en el verano nuestra provincia no solo por descanso, sino para trabajar y descubrir historias culinarias.

-Tu cocina es sencilla y práctica, ¿ese es el secreto para conquistar con la cocina las redes sociales?

- Mi cocina es muy sencilla, hace diez años que trabajo en redes sociales y me llamó a mí misma Inutilisima porque no tengo el título de chef profesional y en esa falta de respaldo de un título, le encontré la vuelta de una manera simpática para ponerme en ese lugar y demostrar que si yo puedo cocinar, todos podemos hacerlo. Y quien no quiere cocinar de manera profesional puede lograr una cocina simple y buena. Lo divertido del programa es que yo que no soy experta busco al experto. Y lo que me da a cambio es un pantallazo en el proceso y el cultivo del producto, sino que me llevo sus historias y ese ingrediente lo integro a mi cocina y termino el capítulo con una receta.

-Tu pasión y gusto por la cocina se nota y eso te llevó a la popularidad, pero ¿recibiste críticas de los profesionales?

-Tuve de todo, muy buen recibimiento, grandes y reconocidos cocineros que me alientan y me dicen que es muy bueno lo que se hace en las redes, de mostrar la cocina. Que al fin y al cabo lo más importante es que la gente cocine más, volver a eso que pasaba en las cocinas de nuestros abuelos, que se cocine más casero, de que la cocina esté activa. Me encontré con todo pero trato de ser muy respetuosa y dejar bien en claro que es algo distinto lo que hacen los cocineros en redes.

Primero porque te dan la oportunidad de seguir o dejar de seguir al alcance de un clic. Dentro de la variedad gastronómica no solamente hay variedad en el tipo de comida, sino en el cocinero que está del otro lado, quien te comunica, la técnica, depende de lo que buscas. La cocina está de manera profesional y en el día a día de todos los seres humanos. Trato de hacer hincapié que el oficio de cocinero es un oficio de mucho esfuerzo, y cocinar en casa no es menos importante que la cocina de un restaurante. Es otra postura, te podes dar licencias y es válido que estén todas las opciones. No hay que negar que la cocina de redes logró acercar que la gente cocine más y hay una tendencia de la cocina consciente, de saber que alimento llevamos a nuestra mesa. Hay para todos los gustos y cada uno elige qué consumir.

-¿Cómo te llevas con los códigos de la tele?

-Me toca estar en la tele en un lugar distinto. Desde la primera temporada “Expertos” estuvo pensado para que sea un contenido online, que terminó televisado desde el capítulo uno y eso no estaba en los planes. Desde ahí estoy en un lugar distinto y lo que me da el programa es un entorno de trabajo increíble, donde todos los días cambiamos de lugar, contamos historias, donde el equipo le pone mucha garra, no solo porque es complejo grabar en estos tiempos, sino es llegar a un lugar y encontrarnos con una situación y decidir qué mostrar. Y llegar a un programa colorido, donde la gente se lleve información, inspiración, tenemos muchos pateadores de tableros que trabajaban de otra cosa y se volcaron a la cocina.

Hay expertos que laburaron en empresas durante muchos años trabajando de contadores y por alguna razón se fanatizan con un rubro o una materia prima. Es inspirador encontrarse con esas historias que no tienen nada que ver con la materia prima sino con animarse y emprender, y que nunca es tarde para empezar de cero. Para eso tenés que ser muy valiente y tener claro que queres lograr. También la calidad de los productos para llegar al resultado que buscas. Y viene de la mano de saber de dónde viene el producto. Yo no soy fanática de los cambios bruscos, sino de los procesos y que se tomen los tiempos para aprender. Pero hay una tendencia de la consciencia con lo que nos alimentamos.

-La cocina es cada vez más protagonista no solo en la televisión sino en la vida de la gente.

-Sí. Venimos de un año donde fue protagonista, mi teléfono era un 0800 con consultas a toda hora de amigos, porque de repente estuvimos obligados a estar todos en la cocina. Y más allá que fue durísimo el año y estábamos agotados de estar en casa, lo lindo fue que la gente cocinó más. Y la cocina casera vuelve a tener importancia, ya sea de una manera sencilla o un poco más compleja. Pasó que la gente hizo recetas que nunca podía por falta de tiempo y eso es buenísimo.

La cocinera recorre distintos paisajes en búsqueda de los especialistas de los alimentos, para luego sumarlos a sus platos.

En búsqueda de los especialistas

“Expertos, sabores con historia” estrena su segunda temporada hoy después de la medianoche, por la pantalla de El Trece.

Conducido por Tefi Russo el ciclo tiene diez capítulos donde buscará a los expertos, para ir más allá de los platos y sabores.